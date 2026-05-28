Ukraina podpisała historyczne porozumienie. To może być "game changer"

W skrócie Premier Ulf Kristersson i prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosili podpisanie deklaracji, dotyczącej pogłębienia współpracy obronnej.

Szwecja planuje przekazać Ukrainie 16 używanych myśliwców Saab JAS 39 Gripen C/D oraz wspomóc zakup nawet 20 nowszych maszyn Gripen E.

Gripeny charakteryzują się możliwością operowania z krótkich pasów startowych i szybkim przygotowaniem do lotu, co uznano za istotne dla ukraińskiej armii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informację o sfinalizowaniu negocjacji przekazał premier Ulf Kristersson na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy podpisali także deklarację o pogłębieniu współpracy obronnej.

Jak przekazał, Szwecja planuje przekazać Ukrainie 16 używanych myśliwców Saab JAS 39 Gripen C/D i wesprzeć Kijów w zakupie nawet 20 nowszych samolotów Gripen E. Pierwsze myśliwce trafią do ukraińskiego wojska na początku 2027 roku, a zakup kolejnych maszyn ma zostać sfinalizowany do 2030 r.

Ukraina i Szwecja z historycznym porozumieniem. Chodzi o Gripeny

- Rozmawialiśmy z jednym z ukraińskich pilotów testowych, który podkreślił, że to będzie "game changer" dla ukraińskiej obrony powietrznej - zaznaczył Kristersson.

Z kolei prezydent Zełenski podkreślił wielokrotnie, że podpisanie porozumienia to "historyczne wydarzenie". - To jest dla nas niezwykle ważne wsparcie - wskazał, dodając, że obecność nowych samolotów znacznie wzmocni możliwości ukraińskiej armii w powietrzu.

"JAS-39 to jedyny myśliwiec na świecie, za który byłbym gotów sprzedać duszę" - napisał kilka miesięcy temu w mediach społecznościowych ukraiński pilot Wadym Woroszyłow, pseudonim "Karaja", zaznaczając, że Gripen to "idealna opcja" dla Ukrainy.

Szwedzkie Gripeny trafią do Ukrainy

Saab JAS 39 Gripen to wielozadaniowy samolot myśliwski, zdolny do wykonywania misji powietrze-powietrze, powietrze-ziemia oraz misji rozpoznawczych.

Został zaprojektowany jeszcze w czasach zimnej wojny, gdy Szwecja obawiała się uderzenia Rosji, specjalnie do przeprowadzania rozproszonych operacji wojskowych, co może okazać się atutem kluczowym dla Kijowa.

Gripeny potrzebują dużo krótszego pasa startowego niż większość zachodnich myśliwców, co pozwala im na start nawet na odcinku autostrady. W idealnych warunkach samolot taki może zostać zatankowany i uzbrojony do drugiego lotu w około 10 minut.

Źródła: UNIAN, "Kyiv Independent"





"Pieniądze nie idą za pacjentem". Kliniki alarmują ws. programu in vitro Polsat News