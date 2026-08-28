Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ukraina pilnie szuka żołnierzy, padła liczba. "Odważę się wam powiedzieć"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Ukraińska armia stoi przed ogromnym wyzwaniem kadrowym. Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow wyznał, że potrzeba co najmniej 30 tysięcy nowych żołnierzy każdego miesiąca, aby utrzymać sytuację na froncie. Pytany, czy zmiana ministra obrony pomoże, odparł, że skala problemów jest niestety zbyt duża.

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Żołnierze 159. Brygady Zmechanizowanej Ukrainy w mundurach zakładają maski przeciwgazowe na zielonym terenie.
Nowo zrekrutowani żołnierze 159. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Ukrainy podczas treningu Yevhen Titov/Global Images UkraineGetty Images

W skrócie

  • Ukraińska armia musi pozyskiwać co najmniej 30 tysięcy nowych żołnierzy miesięcznie, aby utrzymać sytuację na froncie.
  • Kyryło Budanow uznaje, że zmiana ministra obrony nie rozwiąże problemów z mobilizacją i potrzebne są reformy funkcjonowania centrów uzupełnień oraz wsparcia społecznego.
  • Ministerstwo Obrony Ukrainy zapowiedziało reformę centrów rekrutacji i ośrodków wsparcia społecznego, w tym możliwą zmianę wieku poborowego, ale bez żadnych konkretnych celów i terminów.
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Szef Biura Prezydenta Ukrainy nie pierwszy raz wyraził niepokój związany z problemami rekrutacji do armii. Tym razem jednak zdecydował się wskazać, ilu żołnierzy potrzebuje wojsko, by skutecznie odpierać agresję Rosji.

- Nie można mobilizować mniej niż 30 tysięcy ludzi miesięcznie - mówił Kyryło Budanow podczas transmitowanego przez ukraińskie media maratonu telewizyjnego. - To minimalna liczba niezbędna do utrzymania tego, co jest - wyjaśnił.

Ukraina ma problem z mobilizacją. Budanow sceptyczny wobec zmian w rządzie

Budanow ocenił, że powołanie nowego ministra obrony Jewhenija Chmary nie wpłynie znacząco na mobilizację. Jego zdaniem ludzi nie skusi sama zapowiedź pozytywnych zmian w wojsku.

- Odważę się i wam powiem: nie, niewiele się zmieni. Ponieważ zapotrzebowanie wynosi nie mniej niż 30 tysięcy, a to ogromna liczba ludzi. Dlatego, niezależnie od tego, jak będziemy mówić, że teraz będziemy prowadzić pobór inaczej, wskaźniki ilościowe się przez to nie zmienią - podkreślił.

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Jednakże pomóc może - jak twierdzi Budanow - zmiana podejścia do funkcjonowania terytorialnych centrów uzupełnień oraz ośrodków wsparcia społecznego. W szczególności chodzi o przeciwdziałanie przypadkom bezprawnego oraz przymusowego wcielania mężczyzn do wojska. - Nie jest to powszechne, ale się zdarza. Z czymś takim trzeba walczyć - dodał.

Ministerstwo Obrony Ukrainy zapowiedziało reformę wojska

Podczas posiedzenia tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej Ukrainy 19 sierpnia wiceminister obrony Lubow Gałan oświadczyła, że resort przedstawi reformę centrów rekrutacji i ośrodków wsparcia społecznego. Nie podała, kiedy dokładnie to nastąpi, ale - jak to ujęła - "w jakoś dającej się przewidzieć perspektywie".

Według sekretarza parlamentarnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu Ukrainy Romana Kostenki zmiany w procesie mobilizacji mają być "radykalne". Chodzi zwłaszcza o zmianę wieku poborowego, ale tutaj również nie wiadomo, czy mowa o jego podniesieniu czy obniżeniu.

Źródła: Unian, Ukraińska Prawda, Interfax-Ukraina

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