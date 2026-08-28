W skrócie Ukraińska armia musi pozyskiwać co najmniej 30 tysięcy nowych żołnierzy miesięcznie, aby utrzymać sytuację na froncie.

Kyryło Budanow uznaje, że zmiana ministra obrony nie rozwiąże problemów z mobilizacją i potrzebne są reformy funkcjonowania centrów uzupełnień oraz wsparcia społecznego.

Ministerstwo Obrony Ukrainy zapowiedziało reformę centrów rekrutacji i ośrodków wsparcia społecznego, w tym możliwą zmianę wieku poborowego, ale bez żadnych konkretnych celów i terminów.

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Szef Biura Prezydenta Ukrainy nie pierwszy raz wyraził niepokój związany z problemami rekrutacji do armii. Tym razem jednak zdecydował się wskazać, ilu żołnierzy potrzebuje wojsko, by skutecznie odpierać agresję Rosji.

- Nie można mobilizować mniej niż 30 tysięcy ludzi miesięcznie - mówił Kyryło Budanow podczas transmitowanego przez ukraińskie media maratonu telewizyjnego. - To minimalna liczba niezbędna do utrzymania tego, co jest - wyjaśnił.

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Budanow ocenił, że powołanie nowego ministra obrony Jewhenija Chmary nie wpłynie znacząco na mobilizację. Jego zdaniem ludzi nie skusi sama zapowiedź pozytywnych zmian w wojsku.

- Odważę się i wam powiem: nie, niewiele się zmieni. Ponieważ zapotrzebowanie wynosi nie mniej niż 30 tysięcy, a to ogromna liczba ludzi. Dlatego, niezależnie od tego, jak będziemy mówić, że teraz będziemy prowadzić pobór inaczej, wskaźniki ilościowe się przez to nie zmienią - podkreślił.

Jednakże pomóc może - jak twierdzi Budanow - zmiana podejścia do funkcjonowania terytorialnych centrów uzupełnień oraz ośrodków wsparcia społecznego. W szczególności chodzi o przeciwdziałanie przypadkom bezprawnego oraz przymusowego wcielania mężczyzn do wojska. - Nie jest to powszechne, ale się zdarza. Z czymś takim trzeba walczyć - dodał.

Ministerstwo Obrony Ukrainy zapowiedziało reformę wojska

Podczas posiedzenia tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej Ukrainy 19 sierpnia wiceminister obrony Lubow Gałan oświadczyła, że resort przedstawi reformę centrów rekrutacji i ośrodków wsparcia społecznego. Nie podała, kiedy dokładnie to nastąpi, ale - jak to ujęła - "w jakoś dającej się przewidzieć perspektywie".

Według sekretarza parlamentarnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu Ukrainy Romana Kostenki zmiany w procesie mobilizacji mają być "radykalne". Chodzi zwłaszcza o zmianę wieku poborowego, ale tutaj również nie wiadomo, czy mowa o jego podniesieniu czy obniżeniu.

Źródła: Unian, Ukraińska Prawda, Interfax-Ukraina



