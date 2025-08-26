Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Ukraina otworzy granice dla młodych mężczyzn. Będą mogli wyjechać z kraju

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat będą mogli swobodnie przekraczać granicę w czasie stanu wojennego - oznajmiła we wtorek premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Nowe przepisy zaczną obowiązywać dzień po ich opublikowaniu. Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji Ukraińcy w wieku 18-60 lat nie mogli opuszczać swego kraju.

Ukraina luzuje przepisy. Część mężczyzn będzie mogła wyjechać z kraju
Ukraina luzuje przepisy. Część mężczyzn będzie mogła wyjechać z krajuAA/ABACA / Abaca PressAgencja FORUM

We wtorek ukraiński rząd zmienił zasady przekraczania granicy państwowej w stanie wojennym. Nowe przepisy pozwolą mężczyznom w wieku 18-22 lata swobodnie opuszczać terytorium Ukrainy.

"Dotyczy to wszystkich obywateli w odpowiednim wieku" - podkreśliła w mediach społecznościowych ukraińska premier i dodała, że nowe zasady działają również w przypadku obywateli, którzy z różnych powodów wyjechali wcześniej z kraju.

"Chcemy, aby Ukraińcy w jak największym stopniu utrzymywali więzi z Ukrainą. Zmiany zaczną obowiązywać następnego dnia po oficjalnej publikacji uchwały" - napisała Swyrydenko.

Ukraina. Zmiana w przepisach dot. opuszczania kraju. Kijów otwiera granice dla młodych mężczyzn

W poniedziałek projekt zmieniający wcześniejsze prawo przekazała do komisji Rada Najwyższa Ukrainy. "Duża liczba obywateli Ukrainy płci męskiej w wieku od 18 do 25 lat, którzy pracują lub studiują za granicą, nie mogła wrócić do swoich rodzin w Ukrainie od ponad trzech lat, ponieważ z powodu ustalonych ograniczeń nie byliby w stanie ponownie opuścić Ukrainy" - przekazano w uzasadnieniu.

Zobacz również:

Ukraińcy uprawiali słoneczniki w strefie zamkniętej wokół elektrowni w Czarnobylu
Świat

Żywność radioaktywna. Ukraińcy sprzedawali plony z zanieczyszczonych terenów

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Twórcy projektu przekonywali też, że niektóre rodziny wysyłają za granicę swoje 17-letnie dzieci, w obawie, że po ukończeniu przez nie pełnoletności nie będą już mogły tego zrobić.

    Osoby poniżej 25. roku życia nie podlegają obowiązkowi poboru podczas mobilizacji. Ostatecznie Kijów zdecydował się jednak wypuszczać z kraju obywateli do 22. roku życia.

    Zakaz wyjazdu za granicę. Zełenski wydał polecenie

    Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 12 sierpnia podczas spotkania z uczestnikami Ukraińskiego Forum Młodzieżowego przekazał, że polecił rządowi zbadanie możliwości ułatwienia młodym Ukraińcom przekraczania granicy państwa.

    Wszystkie szczegóły tej decyzji miały zostać omówione z dowództwem wojskowym. 

    Zobacz również:

    Szef węgierskiego MSZ rzuca oskarżenia w stronę Wołodymyra Zełenskiego
    Świat

    Węgry uderzają w Zełenskiego i KE. "Otwarcie, brutalnie i bezczelnie"

    Aldona Brauła
    Aldona Brauła

      W momencie rozpoczęcia rosyjskiej inwazji władze w Kijowie zdecydowały się na zamknięcie granic dla mężczyzn, będących obywatelami Ukrainy.

      Zakazem objęci zostali mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat.

      Jednak dla niektórych kategorii obywateli przewidziano wyjątki, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, ojców z co najmniej trojgiem dzieci, wolontariuszy oraz kierowców, którzy pomagają w przewozie ładunków humanitarnych.

      Zobacz również:

      Prezydent Karol Nawrocki
      Ukraina - Rosja

      Głośno po propozycji Nawrockiego. "To służy tylko Rosji"

      Paulina Sowa
      Paulina Sowa
      Ukraina ostrzega w sprawie zakazu symboli banderowskich w Polsce. Fogiel w ''Graffiti'': Potrząsanie szabelkąPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze