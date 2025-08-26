We wtorek ukraiński rząd zmienił zasady przekraczania granicy państwowej w stanie wojennym. Nowe przepisy pozwolą mężczyznom w wieku 18-22 lata swobodnie opuszczać terytorium Ukrainy.

"Dotyczy to wszystkich obywateli w odpowiednim wieku" - podkreśliła w mediach społecznościowych ukraińska premier i dodała, że nowe zasady działają również w przypadku obywateli, którzy z różnych powodów wyjechali wcześniej z kraju.

"Chcemy, aby Ukraińcy w jak największym stopniu utrzymywali więzi z Ukrainą. Zmiany zaczną obowiązywać następnego dnia po oficjalnej publikacji uchwały" - napisała Swyrydenko.

Ukraina. Zmiana w przepisach dot. opuszczania kraju. Kijów otwiera granice dla młodych mężczyzn

W poniedziałek projekt zmieniający wcześniejsze prawo przekazała do komisji Rada Najwyższa Ukrainy. "Duża liczba obywateli Ukrainy płci męskiej w wieku od 18 do 25 lat, którzy pracują lub studiują za granicą, nie mogła wrócić do swoich rodzin w Ukrainie od ponad trzech lat, ponieważ z powodu ustalonych ograniczeń nie byliby w stanie ponownie opuścić Ukrainy" - przekazano w uzasadnieniu.

Twórcy projektu przekonywali też, że niektóre rodziny wysyłają za granicę swoje 17-letnie dzieci, w obawie, że po ukończeniu przez nie pełnoletności nie będą już mogły tego zrobić.

Osoby poniżej 25. roku życia nie podlegają obowiązkowi poboru podczas mobilizacji. Ostatecznie Kijów zdecydował się jednak wypuszczać z kraju obywateli do 22. roku życia.

Zakaz wyjazdu za granicę. Zełenski wydał polecenie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 12 sierpnia podczas spotkania z uczestnikami Ukraińskiego Forum Młodzieżowego przekazał, że polecił rządowi zbadanie możliwości ułatwienia młodym Ukraińcom przekraczania granicy państwa.

Wszystkie szczegóły tej decyzji miały zostać omówione z dowództwem wojskowym.

W momencie rozpoczęcia rosyjskiej inwazji władze w Kijowie zdecydowały się na zamknięcie granic dla mężczyzn, będących obywatelami Ukrainy.

Zakazem objęci zostali mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat.

Jednak dla niektórych kategorii obywateli przewidziano wyjątki, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, ojców z co najmniej trojgiem dzieci, wolontariuszy oraz kierowców, którzy pomagają w przewozie ładunków humanitarnych.

Ukraina ostrzega w sprawie zakazu symboli banderowskich w Polsce. Fogiel w ''Graffiti'': Potrząsanie szabelką Polsat News Polsat News