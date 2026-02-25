Ukraina otrzymała upomnienie od USA. Poszło o ataki na Rosję
Stany Zjednoczone zdecydowały się na oficjalną interwencję dyplomatyczną w sprawie ukraińskich ataków na Rosję - ujawniła ambasadorka Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna. Upomnienie wystosowano pod koniec listopada ubiegłego roku po uderzeniu na port w Noworosyjsku. Administracja Donalda Trumpa podkreśliła, że musi dbać o swoje interesy wynikające z transportu ropy przez uszkodzony wówczas rurociąg.
W skrócie
- Ambasadorka Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna poinformowała o otrzymaniu oficjalnej noty interwencyjnej od Departamentu Stanu USA po ukraińskim ataku na port w Noworosyjsku.
- USA wystosowały upomnienie w związku z uszkodzeniem infrastruktury rurociągu transportującego także ropę kazachską, w której interesy mają amerykańskie firmy, w tym Chevron.
- Olha Stefaniszyna podkreśliła, że Stany Zjednoczone nie wzywały do zaprzestania ataków na Rosję, lecz zaapelowały, by Ukraina nie godziła w interesy amerykańskie.
Na wtorkowej konferencji prasowej Olha Stefaniszyna poinformowała, że otrzymała telefon od wysokiego rangą urzędnika Departamentu Stanu USA po ukraińskim ataku na port w Noworosyjsku w listopadzie.
Do ambasadorki Ukrainy wystosowano demarche - oficjalną notę interwencyjną, w której skarżono się, że ukraińskie wojsko uszkodziło infrastrukturę rurociągu naftowego połączonego z portem na Morzu Czarnym. Rurociąg ten transportuje nie tylko rosyjską ropę, ale i surowiec z Kazachstanu.
- Słyszeliśmy, że ukraińskie ataki na Noworosyjsk wpłynęły na niektóre amerykańskie inwestycje realizowane przez Kazachstan. I usłyszeliśmy od Departamentu Stanu, że powinniśmy powstrzymać się od atakowania amerykańskich interesów - powiedziała Stefaniszyna.
Interesy USA zachwiane przez Ukrainę? Inwestycja w ropę
Do wspomnianego uderzenia na Noworosyjsk doszło 14 listopada. Siły zbrojne Ukrainy zaatakowały dronem jeden z kluczowych rosyjskich portów na Morzu Czarnym. Jak informowano, uszkodzeniu uległy załadownie, przepompownie i infrastruktura rurociągu.
Z kolei 29 listopada doszło do ataku na sieć Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC). Przedsiębiorstwo zajmuje się transportem ropy z Kazachstanu (głównie z Tengiz) do terminalu w Noworosyjsku, skąd jest eksportowana na świat. Udział w CPC ma m.in. amerykański koncern Chevron.
Cytowana przez CNN ambasadorka Ukrainy Olha Stefaniszyna podkreśliła, że USA nie wzywały do wstrzymania ataków na Rosję, ale upominały, by nie godzić w amerykańskie interesy.
- Było mi naprawdę, naprawdę przykro, że przez 35 lat niepodległości Ukrainy, mając tyle szans, nigdy nie doprowadziliśmy się do sytuacji, w której moglibyśmy zrobić to samo (sprawić, by USA miały taki sam interes w Ukrainie, jak w Kazachstanie - przyp. red.).
Pomoc Stanów Zjednoczonych przez pryzmat interesów w Ukrainie
"Administracja Trumpa uczyniła inwestycje gospodarcze i energetyczne kluczowym elementem swojej polityki zagranicznej" - ocenia CNN.
Ukraińska dyplomatka pochwaliła jednak wsparcie USA, które zmieniło się pod rządami Donalda Trumpa. Wezwała przy tym do zwiększenia sankcji wobec Rosji i dostarczenia ciężkiej broni Kijowowi.
- Z powodu braku sankcji, presji, zaangażowania w kwestii systemów wojskowych robiliśmy wystarczająco dużo, by Ukraina przetrwała, ale nie robiliśmy wystarczająco dużo, by Rosja się nie rozwijała - dodała Olha Stefaniszyna.
W poniedziałek w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Trump nie wywiera wystarczającej presji na przywódcę Rosji Władimira Putina. - Jeśli naprawdę chce powstrzymać Putina, Ameryka jest taka silna - mówił.
Źródła: Suspilne, CNN