W skrócie Doradca ministra obrony Ukrainy uważa, że produkcja rakiet dla systemów Patriot na Ukrainie jest realna, jednak może potrwać rok lub dłużej.

Donald Trump zapowiedział podczas szczytu NATO w Ankarze, że Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie technologię produkcji systemów Patriot oraz rakiet PAC-3, a w zamian zadeklarowały zakup ukraińskich dronów.

Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja zawarły porozumienie z USA na utworzenie europejskiego centrum serwisowania pocisków PAC-3, co według szefa MON ma zwiększyć i przyspieszyć produkcję oraz serwis tych pocisków.

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Ukraina ochoczo odpowiada na propozycję Donalda Trumpa w sprawie transferu technologii produkcji systemów Patriot oraz rakiet PAC-3.

Deklaracja prezydenta USA padła na szczycie państw NATO w Ankarze, gdzie Trump spotkał się Wołodymyrem Zełenskim. Ukraina od dłuższego czasu boryka się z brakiem uzbrojenia dla tych kluczowych - do obrony nieba - systemów.

Wojna w Ukrainie. Propozycja USA ma jedno "ale"

Do słów prezydenta USA odniósł się m.in. doradca ministra obrony Ukrainy Serhij Bieskrestnow.

We wpisie w mediach społecznościowych zaapelował on do Ukraińców, by ci "nie słuchali pesymistów".

"Produkcja rakiet dla Patriotów w Ukrainie jest możliwa (...). Przyjdą nam z pomocą konsultanci. Jedynym problemem jest czas. Wszystko to może zająć rok lub dłużej" - zaznaczył Bieskrestnow.

W jego opinii mowa o jakichkolwiek terminach jest na razie jałowa. Wszystko z powodu czasu, jaki może zająć produkcja poszczególnych podzespołów.

Patrioty z USA dla Ukrainy. Donald Trump zapowiada

- Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Donald Trump, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego w czasie konferencji na marginesie szczytu państw NATO.

Amerykański prezydent zaznaczył przy tym, że nie rozmawiał na tent temat z koncernem Raytheon - producentem rakiet i systemów Patriot - ale "na pewno wszystko się ułoży".

W ocenie Trumpa w ten sposób Ukraina "nie będzie mogła narzekać", że nie otrzymuje od Stanów Zjednoczonych wystarczająco dużo pocisków. - Powiedziałem: 'zróbcie je sami' - dodał prezydent USA.

W zamian za przekazanie do Kijowa technologii produkcji systemów Patriot oraz rakiet PAC-3 Stany Zjednoczone zadeklarowały kupno ukraińskich dronów.

Wojna w Ukrainie. Patrioty dla Europy, w tle rola Polski

Przed konferencją Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego głos w sprawie rakiet do systemów Patriot zabrała m.in. Polska.

Nasz kraj - wraz z Niemcami, Holandią oraz Szwecją - podpisał porozumienie ze stroną amerykańską na utworzenie w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3.

O sprawie poinformował szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że porozumienie "znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków".

"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą" - napisał lider ludowców.

Źródło: Unian





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