Ukraina odpowiada na propozycję Trumpa. Jest jeden problem
"Nie słuchajcie pesymistów. Produkcja rakiet dla Patriotów w Ukrainie jest możliwa" - wskazuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhij Bieskrestnow. Jak dodaje, propozycja Donalda Trumpa, która padła na szczycie państw NATO w Ankarze, ma tylko jedno zasadnicze "ale". "Wszystko to może zająć rok lub dłużej" - zaznacza polityk.
W skrócie
- Doradca ministra obrony Ukrainy uważa, że produkcja rakiet dla systemów Patriot na Ukrainie jest realna, jednak może potrwać rok lub dłużej.
- Donald Trump zapowiedział podczas szczytu NATO w Ankarze, że Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie technologię produkcji systemów Patriot oraz rakiet PAC-3, a w zamian zadeklarowały zakup ukraińskich dronów.
- Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja zawarły porozumienie z USA na utworzenie europejskiego centrum serwisowania pocisków PAC-3, co według szefa MON ma zwiększyć i przyspieszyć produkcję oraz serwis tych pocisków.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Ukraina ochoczo odpowiada na propozycję Donalda Trumpa w sprawie transferu technologii produkcji systemów Patriot oraz rakiet PAC-3.
Deklaracja prezydenta USA padła na szczycie państw NATO w Ankarze, gdzie Trump spotkał się Wołodymyrem Zełenskim. Ukraina od dłuższego czasu boryka się z brakiem uzbrojenia dla tych kluczowych - do obrony nieba - systemów.
Wojna w Ukrainie. Propozycja USA ma jedno "ale"
Do słów prezydenta USA odniósł się m.in. doradca ministra obrony Ukrainy Serhij Bieskrestnow.
We wpisie w mediach społecznościowych zaapelował on do Ukraińców, by ci "nie słuchali pesymistów".
"Produkcja rakiet dla Patriotów w Ukrainie jest możliwa (...). Przyjdą nam z pomocą konsultanci. Jedynym problemem jest czas. Wszystko to może zająć rok lub dłużej" - zaznaczył Bieskrestnow.
W jego opinii mowa o jakichkolwiek terminach jest na razie jałowa. Wszystko z powodu czasu, jaki może zająć produkcja poszczególnych podzespołów.
Patrioty z USA dla Ukrainy. Donald Trump zapowiada
- Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Donald Trump, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego w czasie konferencji na marginesie szczytu państw NATO.
Amerykański prezydent zaznaczył przy tym, że nie rozmawiał na tent temat z koncernem Raytheon - producentem rakiet i systemów Patriot - ale "na pewno wszystko się ułoży".
W ocenie Trumpa w ten sposób Ukraina "nie będzie mogła narzekać", że nie otrzymuje od Stanów Zjednoczonych wystarczająco dużo pocisków. - Powiedziałem: 'zróbcie je sami' - dodał prezydent USA.
W zamian za przekazanie do Kijowa technologii produkcji systemów Patriot oraz rakiet PAC-3 Stany Zjednoczone zadeklarowały kupno ukraińskich dronów.
Wojna w Ukrainie. Patrioty dla Europy, w tle rola Polski
Przed konferencją Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego głos w sprawie rakiet do systemów Patriot zabrała m.in. Polska.
Nasz kraj - wraz z Niemcami, Holandią oraz Szwecją - podpisał porozumienie ze stroną amerykańską na utworzenie w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3.
O sprawie poinformował szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że porozumienie "znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków".
"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą" - napisał lider ludowców.
Źródło: Unian