Ukraina odbija okupowany region. "Wyzwolono więcej terenów, niż utracono"

Ukraina wyzwoliła niemal całe terytorium obwodu dniepropietrowskiego - przekazał generał Ołeksandr Komarenko. To wynik trwającej operacji ofensywnej na południu kraju. W regionie pozostało jednak pięć osad, które "wymagają wyzwolenia i oczyszczenia". Amerykański Instytut Studiów nad Wojną zwraca uwagę, że trwające ukraińskie kontrataki mogą poważnie pokrzyżować plany Kremla w najbliższych miesiącach.

Dwóch ukraińskich żołnierzy w mundurach idzie leśną ścieżką; obok mapa frontu i obwodu dniepropietrowskiego
Ukraina wyzwoliła niemal całe terytorium obwodu dniepropietrowskiegoDeepStateMAP | Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Ukraina wyzwoliła niemal całe terytorium obwodu dniepropietrowskiego podczas operacji ofensywnej na południu kraju.
  • W regionie pozostało pięć osad wymagających wyzwolenia lub oczyszczenia.
  • Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną wskazują, że ukraińskie kontrataki mogą poważnie zakłócić rosyjskie plany ofensywne w najbliższych miesiącach.
Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą ofensywną operację na południu kraju. W jej wyniku udało się m.in. wyzwolić niemal całe terytorium obwodu dniepropietrowskiego. O akcji poinformował szef Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego, generał Ołeksandr Komarenko.

- Ponad 400 kilometrów kwadratowych naszego terytorium zostało już wyzwolone. Na nieco mniejszym obszarze, tyły zostały oczyszczone z wrogiego personelu, który się tam przedostał. Prawie całe terytorium obwodu dniepropietrowskiego zostało wyzwolone - powiedział w wywiadzie dla serwisu RBC-Ukraina.

Wojna w Ukrainie. Wyzwolono niemal cały obwód dniepropietrowski

Komarenko przekazał, że teraz przed ukraińskim wojskiem pozostało dokończyć akcję prowadzącą do "wyzwolenia trzech małych osad i oczyszczenia dwóch kolejnych". Jak dodał, dzięki tym sukcesom w lutym "wyzwolono więcej terenów, niż utracono".

    Szef Głównego Zarządu Operacyjnego wyjaśnił, że była to zaplanowana operacja ofensywna, która przeszła wszystkie procedury zatwierdzania i koordynacji.

    Akcja została przeprowadzona przez wojska powietrznodesantowe oraz oddziały szturmowe, wspierane przez brygady zmechanizowane broniące się na tym kierunku.

    Ukraiński generał: Sytuacja na froncie jest skomplikowana, ale możliwa do opanowania

    Komarenko, komentując sytuację na froncie, stwierdził, że jest ona "skomplikowana, ale możliwa do opanowania". W jego ocenie najtrudniejsze pozostają kierunki - pokrowski i aleksandrowski. To właśnie tam Rosja skoncentrowała wszystkie swoje główne siły.

    - Stopniowo wyrównujemy sytuację dzięki naszym aktywnym działaniom. Teraz liczba ataków wroga w rejonie Pokrowska i Myrnohradu nieco zmalała dzięki przegrupowaniu wojsk na kierunku aleksandrowskim - wytłumaczył.

    Szef Głównego Zarządu Operacyjnego przypomniał przy tym, że kierunki pokrowski, aleksandrowski i zaporoski pozostaną dla Rosjan priorytetem.

    - Dla nich to są obszary koncentracji ich głównych sił, aby zrealizować wyznaczone sobie zadania. A to jest, po pierwsze, pełna kontrola nad obwodami ługańskim i donieckim. Po drugie, maksymalny postęp w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim - dodał.

      Rosja w tarapatach. Ukraińskie kontrataki mogą zakłócić jej plany

      Dodajmy, że w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że ukraińskiej armii udało się odzyskać kontrolę nad obszarem o powierzchni około 400-435 kilometrów kwadratowych.

      Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) podkreślają, że ukraińskie Siły Zbrojne przeprowadzają kontrataki także na zachodzie obwodu zaporoskiego. Działania te mają taktyczne, operacyjne i strategiczne znaczenie, które może zakłócić plan ofensywy Rosji w najbliższych miesiącach.

      Jak zauważa Unian, z tego powodu Kreml "najprawdopodobniej będzie musiał albo porzucić swoje dotychczasowe plany ofensywy wiosenno-letniej, albo znacząco je zmodyfikować". Mowa przede wszystkim o atakach na terenach obwodów donieckiego i zaporoskiego.

      Źródła: RBC-Ukraina, Unian

