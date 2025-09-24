Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Ukraina nie odpuszcza. Płonie kluczowa rafineria w Rosji

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Rosyjski kompleks petrochemiczny Salavat w Baszkirii, kontrolowany przez Gazprom, został zaatakowany przez ukraińskie drony - poinformował w środę gubernator regionu Radij Chabirow. W obiekcie wybuchł pożar, na miejscu działają służby ratownicze. To kolejne uderzenie w to miejsce w ciągu tygodnia.

Atak na rosyjski kompleks petrochemiczny
Atak na rosyjski kompleks petrochemicznyX/Anton Heraszczenkomateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraińskie drony przeprowadziły atak na kontrolowany przez Gazprom kompleks petrochemiczny Salavat w Baszkirii, powodując pożar.
  • To już drugi w ciągu tygodnia atak na ten obiekt, który jest jednym z kluczowych centrów rafinacji ropy w Rosji.
  • Seria ataków Ukrainy na rosyjską infrastrukturę naftową i gazową ma prowadzić do niedoborów paliw w Rosji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Agencja Reutera i rosyjskie kanały na Telegramie donoszą o kolejnym ataku na rafinerię ropy Gazprom Neftekhim Salavat w rosyjskim Baszkirii.

- Służby ratownicze podejmują działania mające na celu ugaszenie pożaru spowodowanego atakiem - poinformował w środę gubernator Radij Chabirow.

O poprzednim ataku na ten sam obiekt rosyjskie kanały donosiły w czwartek. Podobnie jak w środę, informowano wówczas o eksplozjach i pożarze, a gubernator określił incydent jako "atak terrorystyczny".

Ofensywa Ukrainy. Płonie rosyjska rafineria

W środę w sieci pojawiły się nagrania z miejsca zdarzenia. Jedno z nich opublikował na platformie X Anton Heraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy, podkreślając, że do uderzenia doszło około 1500 km od Ukrainy.

"Jest to jedno z kluczowych centrów rafinacji ropy naftowej, produkcji chemicznej i nawozów w Rosji" - przypomniał ukraiński polityk.

We wstępnych doniesieniach nie pojawiły się informacje o rannych.

Ukraina-Rosja. Kijów uderza w czuły punkt Moskwy. Drony nad infrastrukturą krytyczną

W ostatnich tygodniach Ukraina zintensyfikowała ataki dronów na rozległą infrastrukturę naftową i gazową Rosji, atakując rafinerie i rurociągi eksportowe. To reakcja na to, że rozmowy pokojowe z Moskwą utknęły w martwym punkcie.

Według handlowców i detalistów, w Rosji występują niedobory niektórych rodzajów paliw, ponieważ ataki ograniczyły działalność rafinerii. W efekcie prywatne stacje benzynowe nie mogą sobie pozwolić na gromadzenie zapasów paliwa.

Zobacz również:

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Ukraina - Rosja

"Teraz już wie, co się dzieje". Zełenski reaguje na słowa Trumpa

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

    Na początku tego miesiąca ukraińskie drony uderzyły również w rafinerię ropy naftowej w Ufie, stolicy regionu Baszkirii, położonej około 1400 kilometrów od granicy z Ukrainą.

    Kompleks petrochemiczny Salavat produkuje benzynę, olej napędowy, naftę i inne produkty ropopochodne, a także gazy skroplone, alkohole butylowe, polietylen, polistyren i amoniak.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Niespodziewany wpis Donalda Trumpa. Wskazał na Ukrainę i jej terytoria
    Ukraina - Rosja

    Niespodziewany wpis Donalda Trumpa. Wskazał na Ukrainę i jej terytoria

    Wojciech Barański
    Wojciech Barański
    Lewica chce nocnej prohibicji w całej Polsce. Minister sportu w ''Graffiti'': To dobry, słuszny kierunekPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze