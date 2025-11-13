W skrócie Jak mówił Marco Rubio, Rosja domaga się pełnej kontroli nad obwodem donieckim, czemu Ukraina stanowczo się sprzeciwia.

Szef resortu dyplomacji stwierdził, że Stany Zjednoczone wyczerpały już większość możliwości nakładania nowych sankcji na Rosję.

Dodał, że USA koncentrują się obecnie na egzekwowaniu już istniejących sankcji i dalszym wsparciu Ukrainy, zwłaszcza w zakresie infrastruktury energetycznej.

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio pytany był, czy według niego Rosja nie chce pokoju. - Cóż, możemy tylko kierować się tym, co widzimy - odparł.

Rosja żąda całego obwodu donieckiego. Rubio mówi wprost

- Powiedzieli jasno, że chcą reszty obwodu donieckiego, a oczywiście Ukraińcy się na to nie zgodzą. Więc widzimy teraz, że Rosjanie kontynuują uderzenia dalekiego zasięgu na Ukrainę, oczywiście żeby osłabić ich sieć energetyczną i spróbować zdemoralizować kraj (...), poczynili pewne postępy w obwodzie donieckim. Tracą 7 tys. żołnierzy tygodniowo (...), więc jak na razie to jest nasza ocena - oznajmił Rubio.

- Wysunęli żądanie, na które Ukraina nie może się zgodzić - podkreślił szef Departamentu Stanu USA w rozmowie z dziennikarzami w Kanadzie, gdzie uczestniczył w spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z grupy G7.

Rubio poinformował też, że Amerykanie prowadzą rozmowy z Ukraińcami na temat tego, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują w związku z atakami na ich infrastrukturę energetyczną.

- Oczywiście pomoc w tym, by przetrwali zimę, jest ważna z punktu widzenia humanitarnego. Wyzwaniem jest to, że ukraińska sieć energetyczna jest osłabiana każdego roku - podkreślił Rubio.

- Wiem, że trwają techniczne rozmowy w sprawie konkretnego uzbrojenia, jakiego potrzebują. Ale koniec końców, jeśli ten sprzęt zostanie zniszczony tydzień po jego zainstalowaniu, to będzie to problemem. I tak jest od dwóch czy trzech lat - dodał.

"Nie pozostało wiele". Rubio nie kryje w sprawie sankcji

Pytany o sankcje wobec Rosji odpowiedział: - Z naszej strony nie pozostaje wiele (w zakresie) sankcji. Uderzyliśmy w ich główne przedsiębiorstwa z branży naftowej, o co wszyscy prosili. Oczywiście (sankcje) muszą być wdrażane i zajmie to trochę czasu, zanim zaczną być odczuwane. Ale nie wiem, co jeszcze można zrobić. Zaczyna brakować rzeczy, na które można nałożyć sankcje - oświadczył szef resortu dyplomacji Stanów Zjednoczonych.

Dodał, że zamiast nowych ograniczeń, USA skupią się na egzekwowaniu istniejących sankcji, w tym ograniczeń wymierzonych w tzw. flotę cieni, którą Moskwa wykorzystuje do obchodzenia ograniczeń dotyczących ropy naftowej.

Według Rubio obszar ten będzie kluczowy dla przyszłych działań. Wzywał też sojuszników w Europie do odegrania bardziej aktywnej, ponieważ "znaczna część statków przepływa bliżej ich terytoriów".

Marco Rubio o kontaktach z Ławrowem: Nie rozmawialiśmy od miesiąca

Mark Rubio ujawnił też, że "od miesiąca" nie rozmawiał z ze swoim odpowiednikiem z Rosji Siergiejem Ławrowem, lecz zapewnił, że ich stosunki są "w porządku".

Odnosząc się do swojej ostatniej rozmowy z Ławrowem, zaznaczył: "Chcielibyśmy, żeby ta wojna się skończyła, ale nie możemy po prostu kontynuować spotkań dla samych spotkań".

Według mediów po rozmowie z szefem rosyjskiej dyplomacji Rubio odradził Donaldowi Trumpowi spotkanie z Władimirem Putinem w Budapeszcie. Źródła dziennika "Wall Street Journal" przekazały, że szef dyplomacji USA uważa, iż spotkanie Trumpa z Putinem w niedalekiej przyszłości nie przybliżyłoby pokoju w Ukrainie.

Rubio został też zapytany o przypadki naruszenia przez Rosjan granic państw Europy Wschodniej. - Nie popieramy ich. Nie podobają się nam. Ale jesteśmy silnie zaangażowani na rzecz NATO i naszych partnerów, jeśli kiedykolwiek zostaną zaatakowani. Myślimy, że (...) te prowokacje pochodzą z Rosji. Myślimy, że są przeciwskuteczne i oczywiście powodują wysoki poziom napięć, które mogą doprowadzić do czegoś większego, co byłoby złą wiadomością dla nich i dla wszystkich - odpowiedział Rubio.

