W skrócie Niemiecki kanclerz Friedrich Merz ostrzega, że Ukraina stoi na progu kryzysu energetycznego "o wymiarze humanitarnym".

Merz apeluje o realne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony USA i Europy, a jego list został opublikowany tuż przed spotkaniem koalicji chętnych w Paryżu.

W paryskim szczycie mają wziąć udział m.in. wysłannicy Donalda Trumpa.

Do treści listu dotarła agencja Reutera. Na jego łamach Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zwrócił się do tworzących rząd partii CDU/CSU oraz SPD i stwierdził, że Ukraina "stoi na krawędzi kryzysu energetycznego o charakterze humanitarnym".

Ponadto Merz ocenił, że jego zdaniem Władimir Putin nie zabiega o zakończenie wojny i pokój w Ukrainie. W zamian za to "zlecił najpoważniejsze jak dotąd ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną". Z tego powodu kanclerz Niemiec po raz kolejny oskarżył rosyjskie władze o zbrodnie wojenne.

Niemcy. Kanclerz Merz: Ukraina musi otrzymać realne gwarancje bezpieczeństwa

W liście do rządzących frakcji parlamentarnych Merz podkreślił ponadto, że rząd niemiecki dąży do zakończenia wojny. Ma być to jednak możliwe tylko wtedy, gdy Ukraina otrzyma realne gwarancje bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych i Europy.

Dodajmy, że treść została upubliczniona w przededniu spotkania koalicji chętnych w Paryżu. Uczestnicy szczytu chcą we wtorek sfinalizować kwestie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Serwis Europejska Prawda przypomniał, że według Komisji Europejskiej głównym gwarantem spokoju dla Kijowa ma być perspektywa przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Paryż. W spotkaniu koalicji chętnych udział wezmą wysłannicy Trumpa

Serwis Politico poinformował w poniedziałek, że w spotkaniu koalicji chętnych udział wziąć mają - poza europejskimi przywódcami i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte - wysłannicy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner.

W Paryżu zabraknie jednak sekretarza stanu USA Marco Rubio, który ma być zajęty sprawą obalonego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem na Florydzie. Podczas rozmowy prezydent Ukrainy przedstawił 20-punktowy plan pokojowy, który zakładałby zapewnienie przez USA gwarancji bezpieczeństwa Kijowowi oraz przekształcenie wschodniego regionu Donbasu w wolną strefę ekonomiczną.

