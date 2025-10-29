W skrócie Rosja intensyfikuje ataki na Pokrowsk, kluczowe miasto na linii frontu w obwodzie donieckim.

Eksperci ostrzegają, że miasto może zostać utracone już w listopadzie ze względu na rosnącą obecność rosyjskich wojsk.

Zdobycie Pokrowska przez Rosję otworzy im drogę do dalszych strategicznych celów, w tym do uzyskania pełnej kontroli nad obwodem donieckim.

Pomimo zapewnień Federacji Rosyjskiej, nie doszło dotąd do rzeczywistego okrążenia Pokrowska - kluczowego obecnie miasta na froncie w obwodzie donieckim. Jednak, jak podkreśla ekspert wojskowy Denys Popowycz, takie zagrożenie istnieje i w ostatnim czasie tylko się nasila.

Wojna w Ukrainie. Pokrowsk w sidłach Rosjan. Są bliscy przejęcia miasta

Pokrowsk - zamieszkały przed pełnoskalową agresją przez 60 tys. ludzi - jest obszarem najbardziej intensywnych walk na całej linii frontu. Dziennie dochodzi tam do 40-50 rosyjskich ataków. Według danych z sierpnia, populacja miasta skurczyła się do zaledwie 1350.

- Po raz pierwszy mogę powiedzieć, że istnieje ryzyko utraty Pokrowska już w listopadzie, jeśli sytuacja będzie rozwijała się tak, jak dotychczas. Przyznaję to po raz pierwszy, pomimo wcześniejszego optymizmu, że Pokrowsk zostanie obroniony. W ostatnich tygodniach sytuacja tam zaczęła rozwijać się zgodnie z bardzo złym scenariuszem - oznajmił Popowycz w rozmowie z Radiem NV.

Jak dodał, armia rosyjska zajęła znaczną część miasta. Okupanci są obecni w szczególności na południe od linii kolejowej, która dzieli Pokrowsk na pół.

Pomimo nieustającej obrony miasta, liczebność rosyjskich grup piechoty w Pokrowsku ma sukcesywnie wzrastać. - Dobrze, że zaczęto o tym rozmawiać na najwyższym szczeblu. Daje to nadzieję, że zostaną podjęte decyzje, które odwrócą sytuację na korzyść Sił Obronnych Ukrainy. Na razie jednak wróg jest obecny w Pokrowsku w dość znacznej liczbie - przekazał ekspert wojskowy.

Ukraińska armia przekazała we wtorek, że Rosja wysłała około 11 tys. żołnierzy, próbując okrążyć aglomerację Pokrowska, a grupy infiltracyjne nacierają na północny zachód i północ od miasta. "W sumie w tym rejonie skoncentrowano około 27 tys. żołnierzy, 100 czołgów, 260 pojazdów opancerzonych i 160 systemów artyleryjskich" - dodano.

Ukraina - Rosja. Główny cel: Pokrowsk

Jak alarmował wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Federacja Rosyjska skoncentrowała swoje największe siły właśnie w rejonie Pokrowska. Wyjaśnił, że miasto jest obecnie głównym zadaniem rosyjskich okupantów.

BBC zauważa, że Rosja skupia się na zdobyciu Pokrowska - jednego z kluczowych węzłów logistycznych w regionie. Okupacja miasta przybliżyłaby Federację Rosyjską do jej głównego celu na tym odcinku frontu, jakim jest pełne zajęcie obwodu donieckiego.

Zdobycie Pokrowska umożliwiłoby Rosjanom łatwiejsze dotarcie do miast ufortyfikowanego "pasa twierdz" - Kramatorska, Słowiańskiego, Kostyantyniwki i Drużkiwki.

Wojna w Ukrainie. Pokrowsk. Kluczowe miasto na linii frontu

Rosja prowadzi działania ofensywne na odcinku pokrowskim przede wszystkim siłami 2. Armii Ogólnowojskowej. W ostatnich tygodniach zostały one wzmocnione dodatkowymi pododdziałami piechoty. Taktyka ich działania polega na próbach infiltracji ukraińskich pozycji małymi grupami liczącymi od czterech do 10 żołnierzy.

Braki kadrowe po stronie ukraińskiej i brak możliwości obsadzenia pozycji odpowiednią liczbą żołnierzy sprawiają, że rosyjskie działania przynoszą częściowe sukcesy - ocenił w tym tygodniu ukraiński analityk Konstantyn Maszowec.

Obecnie armia ukraińska kontroluje skutecznie część miasta położoną na północ od przebiegającej tamtędy linii kolejowej. Południowa część jest obszarem walk z rozproszonymi grupami rosyjskiej piechoty.

Starcia toczą się m.in. o kontrolę nad drogą, jaka łączy Pokrowsk z Pawłohradem w obwodzie dniepropietrowskim i ma kluczowe znaczenie dla ukraińskiej logistyki, już teraz utrudnionej aktywnością rosyjskich dronów.

