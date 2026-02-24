Ukraina miała propozycję dla Orbana. "Węgry wybrały szantaż"
- Wielokrotnie sugerowaliśmy Węgrom zorganizowanie bezpośredniego spotkania premiera Orbana z prezydentem Zełenskim w celu 'uporządkowania' stosunków. Budapeszt jednak nie odpowiedział, wybierając zamiast tego publiczne ultimatum i szantaż - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. W ostatnich dniach stosunki na linii Kijów-Budapeszt pozostają wyjątkowo napięte.
W skrócie
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha w rozmowie z Politico poinformował, że Ukraina zaproponowała Węgrom uzgodnienie "realistycznych rozwiązań w celu rozwiązania sytuacji wokół rurociągu Przyjaźń".
Szef MSZ podkreślił, Ukraina jest gotowa do konstruktywnych działań.
Napięte stosunki na linii Ukraina - Węgry. W tle rurociąg Przyjaźń
W weekend Budapeszt poinformował, że nie poprze 20. pakietu sankcji na Rosję oraz zablokuje unijną pożyczkę dla Ukrainy. Powodem jest brak dostaw na Węgry rosyjskiej ropy za pośrednictwem rurociągu Przyjaźń.
Władze w Kijowie zapowiedziały, że rozpoczęły naprawę rurociągu Przyjaźń, ale Budapeszt i Bratysława zarzuciły Ukraińcom intencjonalne zablokowanie tranzytu. Ropociąg został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku.
"Dopóki Ukraina nie wznowi tranzytu ropy na Węgry i Słowację za pośrednictwem rurociągu, nie pozwolimy na na przyjęcie żadnych decyzji ważnych dla Kijowa" - stwierdził szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjártó.
Z kolei premier Viktor Orban stwierdził, że Ukraina stara się wywołać na Węgrzech chaos, aby pomóc opozycji wygrać wybory. - Nie będziemy zastraszani przez kilku krzykliwych ukraińskich polityków i nie przestraszymy się prób szantażu - stwierdził.
- Ktokolwiek chce nas ugryźć, połamie sobie zęby - dodał węgierski premier.
Szczyt w Brukseli bez konsensusu. Powodem Węgry
W poniedziałek w Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw UE. Dyskutowano na nim m.in. o 20. pakiecie sankcji wobec Rosji.
Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że nie przyniosło ono konsensusu z powodu blokady ze strony Węgier.