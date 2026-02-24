Ukraina miała propozycję dla Orbana. "Węgry wybrały szantaż"

W skrócie Kijów wielokrotnie proponował Węgrom bezpośrednie spotkanie premiera Orbana z prezydentem Zełenskim, by "uporządkować" relacje krajów - poinformował szef MSZ Ukrainy

Węgry zadeklarowały, że nie poprą 20. pakietu sankcji wobec Rosji i zablokują unijną pożyczkę dla Ukrainy, powołując się na brak dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.

Podczas posiedzenia ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli nie osiągnięto konsensusu z powodu sprzeciwu Węgier.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha w rozmowie z Politico poinformował, że Ukraina zaproponowała Węgrom uzgodnienie "realistycznych rozwiązań w celu rozwiązania sytuacji wokół rurociągu Przyjaźń".

Szef MSZ podkreślił, Ukraina jest gotowa do konstruktywnych działań.

- Wielokrotnie sugerowaliśmy Węgrom zorganizowanie bezpośredniego spotkania premiera Orbana z prezydentem Zełenskim w celu 'uporządkowania' stosunków. Budapeszt jednak nie odpowiedział, wybierając zamiast tego publiczne ultimatum i szantaż - powiedział Sybiha.

Napięte stosunki na linii Ukraina - Węgry. W tle rurociąg Przyjaźń

W weekend Budapeszt poinformował, że nie poprze 20. pakietu sankcji na Rosję oraz zablokuje unijną pożyczkę dla Ukrainy. Powodem jest brak dostaw na Węgry rosyjskiej ropy za pośrednictwem rurociągu Przyjaźń.

Władze w Kijowie zapowiedziały, że rozpoczęły naprawę rurociągu Przyjaźń, ale Budapeszt i Bratysława zarzuciły Ukraińcom intencjonalne zablokowanie tranzytu. Ropociąg został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku.

"Dopóki Ukraina nie wznowi tranzytu ropy na Węgry i Słowację za pośrednictwem rurociągu, nie pozwolimy na na przyjęcie żadnych decyzji ważnych dla Kijowa" - stwierdził szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjártó.

Z kolei premier Viktor Orban stwierdził, że Ukraina stara się wywołać na Węgrzech chaos, aby pomóc opozycji wygrać wybory. - Nie będziemy zastraszani przez kilku krzykliwych ukraińskich polityków i nie przestraszymy się prób szantażu - stwierdził.

- Ktokolwiek chce nas ugryźć, połamie sobie zęby - dodał węgierski premier.

Szczyt w Brukseli bez konsensusu. Powodem Węgry

W poniedziałek w Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw UE. Dyskutowano na nim m.in. o 20. pakiecie sankcji wobec Rosji.

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że nie przyniosło ono konsensusu z powodu blokady ze strony Węgier.

