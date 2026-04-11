W skrócie W sobotę o godz. 15 czasu polskiego rozpoczął się rozejm wielkanocny między Ukrainą i Rosją.

Pojawiły się doniesienia o ataku ukraińskiego drona na stację benzynową w mieście Lgow w obwodzie kurskim w Rosji. Informację podał lokalny gubernator.

Moskwa ogłosiła zawieszenie broni od soboty 16:00 czasu moskiewskiego do północy w niedzielę i Ukraina się na to zgodziła.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina będzie odpowiadać jedynie na ewentualne naruszenia rozejmu przez Rosjan.

Ukraiński dron miał zaatakować stację benzynową w mieście Lgow w przygranicznym obwodzie kurskim w Rosji. - Trzy osoby zostały ranne, w tym dziecko - poinformował lokalny gubernator Aleksandr Chinsztejn.

Co istotne, zdaniem strony rosyjskiej, Ukraińcy przeprowadzili nalot w czasie ogłoszonego rozejmu. Kijów na razie nie komentuje tej sytuacji.

Komunikat o ataku w obwodzie kurskim może być elementem prowokacji, która pokaże stronę ukraińską jako nieprzestrzegającą porozumień.

Wojna w Ukrainie. Ogłoszono 32-godzinny rozejm wielkanocny

W związku z obchodami prawosławnej Wielkanocy w ten weekend, zarówno Ukraina, jak i Rosja, uzgodniły 32-godzinne zawieszenie broni.

Moskwa poinformowała, że zawieszenie broni rozpocznie się w sobotę o godz. 16 czasu moskiewskiego i zakończy o północy w niedzielę.

Wołodymyr Zełenski przystał na tę propozycję. Ukraiński przywódca przypomniał, że sam kilkukrotnie apelował do przeciwnika o czasowe zawieszenie walk.

"Ludzie potrzebują Wielkanocy wolnej od zagrożeń i realnego ruchu w kierunku pokoju, a Rosja ma również szansę nie wracać do ataków po Wielkanocy" - napisał w czwartek na platformie X.

Ukraina gotowa na prowokacje Rosji. "Wiemy, z kim mamy do czynienia"

W związku z rozejmem wielkanocnym Zełenski przeprowadził konsultacje z głównodowodzącym ukraińskiej armii, gen. Ołeksandrem Syrskim.

"Określiliśmy parametry naszej reakcji na ewentualne naruszenia warunków zawieszenia broni przez armię rosyjską. Wszyscy rozumiemy, z kim mamy do czynienia" - napisał na Telegramie prezydent Ukrainy.

"Ukraina będzie działać wyłącznie w sposób lustrzany. Brak rosyjskich ataków w powietrzu, na lądzie i na morzu będzie oznaczał brak naszej reakcji" - dodał.

Źródło: Reuters

