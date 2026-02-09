Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Ukraina ma kolejny problem na nowym kierunku. Poruszenie wśród oficerów

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Alaksandr Łukaszenka zapowiedział przeprowadzenie testu gotowości bojowej białoruskiej armii. Działania mają trwać co najmniej do wiosny. Decyzja mińskiego satrapy wywołała poruszenie wśród ukraińskich oficerów, którzy obawiają się zagrożenia ze strony północnego sąsiada.

Czołg wojskowy poruszający się ośnieżoną leśną drogą, na jego wieżyczce powiewa flaga Białorusi, w tle widoczne kolejne pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.
Łukaszenka ogłasza sprawdzenie stanu gotowości armiiMinisterstwo Obrony Białorusidomena publiczna

Decyzja Łukaszenki ogłoszona została kilka dni temu. Polityk poinformował, że zainicjował szeroko zakrojony sprawdzian gotowości bojowej armii. Ma to pozwolić na ocenę spełnienia ustalonych wcześniej wymogów stawianych generałom i przedstawicielom resortu obrony.

W ramach testu żołnierze mają brać udział w ćwiczeniach m.in. z udziałem dronów i sprzętu walki elektronicznej.

Zobacz również:

Alaksandr Łukaszenka
Świat

Nagły rozkaz Łukaszenki zapieczętowany w specjalnej przesyłce. "Pilna kontrola"

Marta Stępień
Marta Stępień

    Białoruski przywódca potwierdził, że manewry trwać będą co najmniej kilka tygodni. W proces zaangażowani zostaną także żołnierze rezerwy Sił Zbrojnych Białorusi.

    Wojna w Ukrainie. Kijów obserwuje działania władz w Mińsku

    Działania Łukaszenki bacznie obserwowane są przez władze w Kijowie, w tym dowództwo tamtejszych sił zbrojnych. Sam Wołodymyr Zełenski odniósł się niedawno do współpracy wojskowej na linii Mińsk-Moskwa.

    - Rosyjscy operatorzy dronów Szahed działają przeciwko Ukrainie z terytorium Białorusi. Komunikacja i naprowadzanie na cele uderzeniowe są zapewniane z Białorusi. Rosja wykorzystuje Białoruś jako platformę do szantażowania Europy i świata bronią Oresznik - wymieniał.

    - Białoruski przemysł pracuje na rzecz wojny Rosji, a białoruskie powiązania handlowe pomagają Putinowi kupować komponenty niezbędne do tworzenia zagrożeń dla nas wszystkich w Europie - dodał.

    Plany rosyjskiej, letniej ofensywy

    Zdaniem analityków Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) decyzja Łukaszenki to część rosyjskiego planu działań zbrojnych zaplanowanych na lato. Manewry na Białorusi zmuszą Ukraińców do utrzymywania części jednostek na północnej granicy. Uniemożliwi to ich szybkie przerzucenie na najbardziej gorących kierunkach walk.

    Niemal pewne jest, zdaniem ekspertów, że Kreml chciałby przeprowadzenia zmasowanej ofensywy, która uderzy w strategicznie ważnych kierunkach. Mowa o miastach Słowiańsk, Kramatorsk, a także Zaporoże.

    Zobacz również:

    Zapad 2025. Białoruś twierdzi, że zrealizowano zaplanowane działania, a Rosjanie "podzielili się doświadczeniem"
    Świat

    "Wykonano zaplanowane zadania". Generał i Łukaszenka o ćwiczeniach Zapad

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Mroczek w "Graffiti" o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego: W jakiejś mierze to jest ustawka Polsat News

    Najnowsze