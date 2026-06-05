Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Ukraina ma coś, czego potrzebują bogate państwa Zatoki. Wojna zmieniła układ sił

Karol Płatek

Państwa Zatoki Perskiej mogą odegrać większą rolę we wspieraniu Ukrainy po ograniczeniu amerykańskiej pomocy wojskowej. Według "Financial Times" w zamian za finansowanie Kijów mógłby podzielić się doświadczeniem zdobytym podczas wojny z Rosją, zwłaszcza w zakresie zwalczania dronów.

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Wołodymyr Zełenski i saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman
Ukraina ma coś, czego pilnie potrzebują bogate kraje ZatokiJohanna Geron/Associated Press/ALEXANDRA BEIER/AFP/123 RFEast News

W skrócie

  • Kraje Zatoki Perskiej mogą zwiększyć wsparcie dla Ukrainy w związku z ograniczeniem amerykańskiej pomocy wojskowej, oferując finansowanie w zamian za doświadczenie w zwalczaniu dronów.
  • Ukraina zdobyła praktyczną wiedzę w wykrywaniu, śledzeniu i neutralizowaniu bezzałogowców podczas wojny z Rosją, którą kraje Zatoki uznają za cenną wobec zagrożeń ze strony irańskich dronów.
  • Rozważane jest utworzenie specjalnego funduszu przez państwa Zatoki Perskiej, by wspierać rozwój ukraińskich technologii zwalczania dronów w zamian za dostęp do wiedzy i doświadczenia Ukrainy.
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Dziennik "Financial Times" ocenił, że kraje Zatoki Perskiej i Ukraina mają obecnie wspólne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa. Zdaniem autorów to właśnie państwa arabskie mogłyby częściowo wypełnić lukę po ograniczanej pomocy wojskowej ze strony Stanów Zjednoczonych.

Według gazety Ukraina dysponuje dziś jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie doświadczeń w zakresie wykrywania, śledzenia i neutralizowania bezzałogowców.

Kraje Zatoki Perskiej obawiają się ataków dronów

Jak zauważa "Financial Times", Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Kuwejt od lat są narażone na ataki z użyciem irańskich dronów i rakiet.

W ostatnich miesiącach celem ataków miały być m.in. katarska infrastruktura związana z eksportem gazu LNG, saudyjski rurociąg Wschód-Zachód, a także obiekty energetyczne i infrastruktura krytyczna w Kuwejcie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

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Choć większość pocisków została przechwycona, ataki pokazały podatność regionu na zagrożenia związane z wykorzystaniem bezzałogowców.

Według autorów analizy problemem nie są wyłącznie straty materialne. Równie istotne pozostaje ryzyko utraty reputacji regionu jako bezpiecznego miejsca dla inwestycji i biznesu międzynarodowego.

Ukraina zdobyła unikalne doświadczenie podczas wojny z Rosją

"Financial Times" podkreśla, że odpowiedzią na zagrożenie ze strony dronów nie jest wyłącznie zwiększanie liczby rakiet przechwytujących.

Zdaniem autorów przewaga Ukrainy wynika z praktycznego doświadczenia zdobytego podczas wojny z Rosją.

Gazeta wskazuje, że państwa Zatoki Perskiej potrzebują nie tylko ukraińskiego sprzętu wojskowego, ale także specjalistów zdolnych do szkolenia lokalnych służb oraz rozwijania własnych systemów obrony przeciw dronom.

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Autorzy tekstu przypominają, że prezydent Wołodymyr Zełenski prowadził w ostatnim czasie rozmowy z władzami Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczące współpracy w dziedzinie obrony przeciwlotniczej.

Według dziennika kraje Zatoki mogłyby stworzyć specjalny fundusz wspierający rozwój ukraińskich technologii związanych ze zwalczaniem dronów. W zamian otrzymałyby dostęp do wiedzy i doświadczenia zdobywanego przez Ukrainę od początku pełnoskalowej wojny.

Dziennik ocenia, że połączenie ukraińskiego know-how, amerykańskich technologii oraz kapitału państw arabskich mogłoby znacząco zwiększyć bezpieczeństwo regionu i ograniczyć skuteczność irańskich ataków z użyciem bezzałogowców.

Źródło: Unian, "Financial Times"

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