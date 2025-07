Rozwiązanie to sprawia, że bezzałogowce wpadają w sieci, co uniemożliwia im wykonanie misji albo prowadzi do ich uszkodzenia.

Wspomniane sieci rozwinięte są nad drogami w Ukrainie, które prowadzą do najważniejszych odcinków na froncie, a także nad stanowiskami artyleryjskimi czy punktami kontrolnymi. To w te rejony Rosjanie wysyłają najwięcej bezzałogowców, nie zwracając uwagi na to, co dokładnie atakują.