Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Ukraina liczy straty. Tak źle nie było od 2022 roku

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Czerwiec był najtragiczniejszym miesiącem dla ukraińskiej ludności cywilnej od kwietnia 2022 roku - informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Według jej danych zginęły wówczas co najmniej 293 osoby, czyli o 37 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

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Atak na Kijów
Rosyjski atak rakietowy i dronowy na Kijów w połowie czerwcaDan Bashakov/Associated PressEast News

W skrócie

  • Czerwiec 2026 roku był najtragiczniejszym miesiącem dla ukraińskiej ludności cywilnej od kwietnia 2022 roku, z co najmniej 293 ofiarami śmiertelnymi.
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że znaczący wzrost liczby ofiar cywilnych jest związany ze zmasowanymi atakami Rosji przy użyciu pocisków dalekiego zasięgu na miasta oddalone od linii frontu, szczególnie Dniepr, Odessę i Kijów.
  • Według danych CNN w pierwszej połowie lipca 2026 roku w wyniku kolejnych rosyjskich ataków śmierć poniosło co najmniej 240 cywilów, a 1904 zostało rannych.
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Zmasowane ataki Rosji na położone z dala od linii frontu miasta w Ukrainie miały niszczycielski wpływ - podsumowuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Tragiczny bilans w Ukrainie. Gorsze były jedynie pierwsze miesiące wojny

Misja ONZ ds. monitorowania praw człowieka w Ukrainie (HRMMU) podaje, że w czerwcu zginęło co najmniej 293 ukraińskich cywilów, co zwiększa liczbę ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej do prawie 1,4 tys. od początku roku.

To też o 37 proc. więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku i ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Szefowa HRMMU Danielle Bell twierdzi, że dane za czerwiec "wskazują na niepokojącą tendencję do eskalacji konfliktu i rosnącą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej, spowodowaną coraz częstszym stosowaniem potężnej broni, która jest szczególnie śmiercionośna w gęsto zaludnionych obszarach miejskich".

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W ocenie HRMMU wzrost liczby ofiar wynika głównie z zastosowania przez Rosję pocisków dalekiego zasięgu wystrzeliwanych w kierunku budynków mieszkalnych w miastach takich jak Dniepr, Odessa i stolica - Kijów.

Według ONZ liczba ofiar cywilnych spowodowanych przez broń dalekiego zasięgu wzrosła w okresie od stycznia do czerwca o 60 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku.

"Ludzie czują się ścigani". Rosja atakuje Ukrainę rakietami i dronami

Stacja CNN zauważa, że ukraińskie władze mówią otwarcie o trudnościach w zestrzeliwaniu rosyjskich pocisków balistycznych. Zwracają się do europejskich sojuszników o pomoc we wzmocnieniu systemów obrony przeciwrakietowej.

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Według ONZ w obszarach położonych najbliżej linii frontu to drony krótkiego zasięgu były w 2026 roku przyczyną większości śmierci i obrażeń wśród ludności cywilnej.

Danielle Bell twierdzi, że drony te "zmieniły realia życia" cywilów mieszkających w pobliżu linii frontu. - Wiele osób opisuje uczucie, jakby były ścigane przez drony krótkiego zasięgu tylko za to, że próbują wykonywać codzienne czynności, jak robienie zakupów, wyprowadzanie psów, jazda na rowerze, praca w ogrodzie czy ucieczka w bezpieczne miejsce - wymienia szefowa HRMMU.

Skutki nieustannych rosyjskich ataków odczuwa ludność na terenie całej Ukrainy - zwraca uwagę CNN. Według danych stacji, opartych na informacjach od lokalnych władz, w pierwszej połowie lipca w wyniku ataków zginęło co najmniej 240 cywilów, a 1904 zostało rannych. Tylko 2 lipca gwałtowny rosyjski nalot na Kijów spowodował śmierć co najmniej 30 osób.

Źródło: CNN

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