Tragiczny bilans w Ukrainie. Gorsze były jedynie pierwsze miesiące wojny

W skrócie Czerwiec 2026 roku był najtragiczniejszym miesiącem dla ukraińskiej ludności cywilnej od kwietnia 2022 roku, z co najmniej 293 ofiarami śmiertelnymi.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że znaczący wzrost liczby ofiar cywilnych jest związany ze zmasowanymi atakami Rosji przy użyciu pocisków dalekiego zasięgu na miasta oddalone od linii frontu, szczególnie Dniepr, Odessę i Kijów.

Według danych CNN w pierwszej połowie lipca 2026 roku w wyniku kolejnych rosyjskich ataków śmierć poniosło co najmniej 240 cywilów, a 1904 zostało rannych.

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Zmasowane ataki Rosji na położone z dala od linii frontu miasta w Ukrainie miały niszczycielski wpływ - podsumowuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

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Misja ONZ ds. monitorowania praw człowieka w Ukrainie (HRMMU) podaje, że w czerwcu zginęło co najmniej 293 ukraińskich cywilów, co zwiększa liczbę ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej do prawie 1,4 tys. od początku roku.

To też o 37 proc. więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku i ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Szefowa HRMMU Danielle Bell twierdzi, że dane za czerwiec "wskazują na niepokojącą tendencję do eskalacji konfliktu i rosnącą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej, spowodowaną coraz częstszym stosowaniem potężnej broni, która jest szczególnie śmiercionośna w gęsto zaludnionych obszarach miejskich".

W ocenie HRMMU wzrost liczby ofiar wynika głównie z zastosowania przez Rosję pocisków dalekiego zasięgu wystrzeliwanych w kierunku budynków mieszkalnych w miastach takich jak Dniepr, Odessa i stolica - Kijów.

Według ONZ liczba ofiar cywilnych spowodowanych przez broń dalekiego zasięgu wzrosła w okresie od stycznia do czerwca o 60 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku.

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Stacja CNN zauważa, że ukraińskie władze mówią otwarcie o trudnościach w zestrzeliwaniu rosyjskich pocisków balistycznych. Zwracają się do europejskich sojuszników o pomoc we wzmocnieniu systemów obrony przeciwrakietowej.

Według ONZ w obszarach położonych najbliżej linii frontu to drony krótkiego zasięgu były w 2026 roku przyczyną większości śmierci i obrażeń wśród ludności cywilnej.

Danielle Bell twierdzi, że drony te "zmieniły realia życia" cywilów mieszkających w pobliżu linii frontu. - Wiele osób opisuje uczucie, jakby były ścigane przez drony krótkiego zasięgu tylko za to, że próbują wykonywać codzienne czynności, jak robienie zakupów, wyprowadzanie psów, jazda na rowerze, praca w ogrodzie czy ucieczka w bezpieczne miejsce - wymienia szefowa HRMMU.

Skutki nieustannych rosyjskich ataków odczuwa ludność na terenie całej Ukrainy - zwraca uwagę CNN. Według danych stacji, opartych na informacjach od lokalnych władz, w pierwszej połowie lipca w wyniku ataków zginęło co najmniej 240 cywilów, a 1904 zostało rannych. Tylko 2 lipca gwałtowny rosyjski nalot na Kijów spowodował śmierć co najmniej 30 osób.

Źródło: CNN





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