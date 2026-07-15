Ukraina liczy straty. Tak źle nie było od 2022 roku
Czerwiec był najtragiczniejszym miesiącem dla ukraińskiej ludności cywilnej od kwietnia 2022 roku - informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Według jej danych zginęły wówczas co najmniej 293 osoby, czyli o 37 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.
W skrócie
- Czerwiec 2026 roku był najtragiczniejszym miesiącem dla ukraińskiej ludności cywilnej od kwietnia 2022 roku, z co najmniej 293 ofiarami śmiertelnymi.
- Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że znaczący wzrost liczby ofiar cywilnych jest związany ze zmasowanymi atakami Rosji przy użyciu pocisków dalekiego zasięgu na miasta oddalone od linii frontu, szczególnie Dniepr, Odessę i Kijów.
- Według danych CNN w pierwszej połowie lipca 2026 roku w wyniku kolejnych rosyjskich ataków śmierć poniosło co najmniej 240 cywilów, a 1904 zostało rannych.
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Zmasowane ataki Rosji na położone z dala od linii frontu miasta w Ukrainie miały niszczycielski wpływ - podsumowuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Tragiczny bilans w Ukrainie. Gorsze były jedynie pierwsze miesiące wojny
Misja ONZ ds. monitorowania praw człowieka w Ukrainie (HRMMU) podaje, że w czerwcu zginęło co najmniej 293 ukraińskich cywilów, co zwiększa liczbę ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej do prawie 1,4 tys. od początku roku.
To też o 37 proc. więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku i ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.
Szefowa HRMMU Danielle Bell twierdzi, że dane za czerwiec "wskazują na niepokojącą tendencję do eskalacji konfliktu i rosnącą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej, spowodowaną coraz częstszym stosowaniem potężnej broni, która jest szczególnie śmiercionośna w gęsto zaludnionych obszarach miejskich".
W ocenie HRMMU wzrost liczby ofiar wynika głównie z zastosowania przez Rosję pocisków dalekiego zasięgu wystrzeliwanych w kierunku budynków mieszkalnych w miastach takich jak Dniepr, Odessa i stolica - Kijów.
Według ONZ liczba ofiar cywilnych spowodowanych przez broń dalekiego zasięgu wzrosła w okresie od stycznia do czerwca o 60 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku.
"Ludzie czują się ścigani". Rosja atakuje Ukrainę rakietami i dronami
Stacja CNN zauważa, że ukraińskie władze mówią otwarcie o trudnościach w zestrzeliwaniu rosyjskich pocisków balistycznych. Zwracają się do europejskich sojuszników o pomoc we wzmocnieniu systemów obrony przeciwrakietowej.
Według ONZ w obszarach położonych najbliżej linii frontu to drony krótkiego zasięgu były w 2026 roku przyczyną większości śmierci i obrażeń wśród ludności cywilnej.
Danielle Bell twierdzi, że drony te "zmieniły realia życia" cywilów mieszkających w pobliżu linii frontu. - Wiele osób opisuje uczucie, jakby były ścigane przez drony krótkiego zasięgu tylko za to, że próbują wykonywać codzienne czynności, jak robienie zakupów, wyprowadzanie psów, jazda na rowerze, praca w ogrodzie czy ucieczka w bezpieczne miejsce - wymienia szefowa HRMMU.
Skutki nieustannych rosyjskich ataków odczuwa ludność na terenie całej Ukrainy - zwraca uwagę CNN. Według danych stacji, opartych na informacjach od lokalnych władz, w pierwszej połowie lipca w wyniku ataków zginęło co najmniej 240 cywilów, a 1904 zostało rannych. Tylko 2 lipca gwałtowny rosyjski nalot na Kijów spowodował śmierć co najmniej 30 osób.
Źródło: CNN