Jak pisze Politico, operacja Donalda Trumpa przeciwko Iranowi stanowi obecnie priorytet dla Pentagonu i Białego Domu. Tym samym europejscy urzędnicy obawiają się, że amerykański prezydent straci zainteresowanie zakończeniem wojny Rosji z Ukrainą.

"Jeśli USA znajdą się w długotrwałym konflikcie na Bliskim Wschodzie, konsekwencje mogą być poważniejsze niż polityczne: Ukraina może stracić amerykańską broń potrzebną do odpierania codziennych rosyjskich ataków rakietowych, ponieważ siły amerykańskie wykorzystują ją w dużych ilościach przeciwko Iranowi" - zauważono w publikacji.

Choć Trump zapowiedział, że wojna z Iranem potrwa do czterech tygodni, dał jednocześnie do zrozumienia, że jest przygotowany na dłuższy konflikt zbrojny. Niektórzy analitycy ostrzegają, że może on znacznie eskalować, a USA będą mogą mieć w przyszłości trudności z wycofania się z niego.

Jeden z nich, Ed Arnold z londyńskiego think tanku Royal United Services Institute, zapytał, w jaki sposób Trump ma teraz intensyfikować wysiłki w celu powstrzymania Rosji w Ukrainie, skoro właśnie otworzył kolejny front wojenny.

Wojna w Iranie, wojna w Ukrainie. "Mniej do kupienia"

W publikacji zauważono, że jeszcze przed rozpoczęciem amerykańskich ataków powietrznych na Iran urzędnicy w Waszyngtonie wyrażali obawy, że taki konflikt mógłby doprowadzić do uszczuplenia zapasów broni i uczynić Stany Zjednoczone bardziej podatnymi na ataki.

Jak zasugerowano, argument ten będzie coraz głośniejszy i może skłonić Biały Dom do priorytetowego traktowania uzupełniania własnych zapasów zamiast dostarczania rakiet na sprzedaż Ukrainie.

- Znaczna część potencjału, w tym pociski przechwytujące i inne, została zużyta. Stany Zjednoczone muszą uzupełnić swoje zapasy, co oznacza, że Europa i Ukraina będą miały mniej do kupienia - ostrzegł jeden z wysokich rangą urzędników państwa UE.

Kraje Europy nie dysponują obecnie gotowymi zasobami obrony powietrznej i priorytetowo traktują rozwój swoich zdolności w kolejnych latach, aby stać się samowystarczalne w przyszłości. Analitycy podkreślają jednak, że wysiłki te zajmą lata, podczas gdy Ukraina potrzebuje wsparcia już teraz.

Sam Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jest za wcześnie, by ocenić, czy konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynie na dostawy broni do Ukrainy.

USA, Ukraina, Iran. "Putin tylko na to czeka"

Biały Dom utrzymuje, że Donald Trump nadal dąży do znalezienia rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jego wysłannicy - Steve Witkoff i zięć Jared Kushner - kontynuują rozmowy z Ukrainą i Rosją.

Trump ostrzegł jednak, że może stracić cierpliwość i "wycofać się" z prób pomocy w zaprowadzeniu pokoju. Według analityków, których cytuje Politico, Władimir Putin najwyraźniej właśnie tego oczekuje i nie spieszy się z zawarciem porozumienia pokojowego.

- Trudno będzie utrzymać dotychczasowy poziom pomocy. Już przed wojną z Iranem Amerykanie wykazywali mniejsze zainteresowanie i tracili cierpliwość do Ukrainy - skomentował sytuację jeden z europejskich dyplomatów.

Ukraina odczuwa skutki ataku na Iran. "Rozczarowanie"

Pierwsze namacalne konsekwencje eskalacji kryzysu irańskiego dla Ukrainy są już odczuwalne - chociażby w kwestii członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej. W tym tygodniu na Cyprze kraje UE miały przedstawić Ukrainie szczegółowe informacje na temat kroków, jakie musi ona podjąć na drodze do akcesji. Jednak po ataku irańskiego drona na brytyjską bazę lotniczą na wyspie spotkanie przełożono.

"To opóźnienie było kolejnym rozczarowaniem dla Kijowa, ponieważ UE nie osiągnęła porozumienia pod koniec 2025 roku w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania Ukrainy, a następnie nie sfinalizowała obiecanej, bardzo potrzebnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Bez pilnego nowego finansowania Ukraina w przyszłym miesiącu będzie musiała zmierzyć się z deficytem budżetowym" - czytamy w publikacji.

Mimo to UE planuje przekazać Ukrainie pozostałe dokumenty dotyczące negocjacji tak szybko, jak to możliwe. - Ważne jest, żeby nie stracić impetu. Nie chcemy, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie miała na to wpływ - powiedział jeden z unijnych urzędników.

Źródło: Politico

