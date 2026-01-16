W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o współpracy ukraińskiej delegacji z przedstawicielami Donalda Trumpa i oczekiwanych spotkaniach w USA.

Dokumenty dotyczące porozumienia pokojowego z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy są niemal gotowe, ale Ukraina oczekuje trwałego wsparcia finansowego i politycznego.

Prezydent Czech Petr Pavel podkreślił konieczność wspólnej presji na Rosję, która według niego odkłada podpisanie dokumentów, a Donald Trump wskazał Zełenskiego jako przeszkodę w zawarciu pokoju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińska ekipa aktywnie współpracuje z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, a w nadchodzących dniach odbędą się kolejne spotkania obu delegacji.

- Ukraińska delegacja jest teraz w drodze do Stanów Zjednoczonych i oczekujemy, że będzie więcej jasności zarówno w sprawie tych dokumentów, które faktycznie przygotowaliśmy już ze stroną amerykańską, jak i w sprawie odpowiedzi Rosji na tę pracę dyplomatyczną, która trwa - poinformował Zełenski.

Wyjaśnił, że szczegółowego omówienia dotyczą pewne materiały w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Dokumenty ws. porozumienia pokojowego są prawie gotowe

"Jak powiedział (Zełenski - red.), jeśli wszystko zostanie dopracowane, możliwe będzie podpisanie umów podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w przyszłym tygodniu" - napisała agencja Interfax-Ukraina.

Jak zaznaczono, "konieczne jest jednak, by gwarancje bezpieczeństwa były stałe i żeby Ukraina miała stałe wsparcie finansowe".

Wołodymyr Zełenski ponownie zapewnił, że Ukraina jest gotowa do zawarcia pokoju. - Ogólnie zrozumiałe jest, że USA chcą zakończyć wojnę jutro. A my chcemy tego już dziś. I rozumiemy, że odkładanie podpisania porozumień i zakończenia wojny znajduje się po stronie Rosji - oświadczył.

Szef ukraińskiego państwa zabrał głos na wspólnej konferencji prasowej ze składającym wizytę w Kijowie prezydentem Czech Petrem Pavlem. Czeski polityk poinformował, że rozmawiał z Zełenskim m.in. o warunkach porozumienia pokojowego.

Koniec wojny w Ukrainie? Zełenski: Rosja odkłada podpisanie dokumentów

- Uważam, że Ukraina zrobiła bardzo wiele na drodze do zaproponowania rozwiązania, które byłoby możliwe do przyjęcia. Uważam, że zawiera ono również szereg bolesnych ustępstw, które Ukraina musi podjąć i jest gotowa to zrobić pod warunkiem, że doprowadzi to do pokoju - zaznaczył Pavel.

Według prezydenta Czech konieczne jest podjęcie wspólnych wysiłków, "aby cała ta praca, która została wykonana podczas przygotowywania tych dokumentów, nie poszła na marne, ponieważ Rosja natychmiast ją odrzuci".

- Rosja będzie odrzucać, dopóki nie zaczniemy wywierać wspólnej presji. Ta presja może dziś mieć charakter przede wszystkim zarówno ekonomiczny, jak i polityczny - podkreślił.

W środę prezydent USA Donald Trump ocenił w wywiadzie dla agencji Reutera, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest prezydent Ukrainy.

- Myślę, że Putin jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - powiedział. Dopytywany, co stoi na przeszkodzie, odparł: - Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził.

Siemoniak w ''Graffiti'' po spotkaniu z prezydentem: Służby specjalne nie były zaangażowane w kampanię prezydencką Polsat News Polsat News