Ukraina i Rosja zawiesiły broń w jednym rejonie. Wydano komunikat
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ogłosiła, że w piątek rozpoczęło się lokalne zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu. Celem przerwania walk jest przywrócenie zewnętrznego zasilania rezerwowego potężnego przedsiębiorstwa. - Trwają prace rozminowujące - poinformował szef MEAE Rafael Grossi.
W skrócie
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała w piątek o wypracowaniu porozumienia między Ukrainą i Rosją. Armie obu państw na czas nieokreślone zawieszą walki w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.
To już piąte takie lokalne zawieszenie broni w czasie wojny Ukrainy z Rosją. Konflikt na pełną skalę wybuchł w lutym 2022 roku.
Lokalne zawieszenie broni w Ukrainie. Chodzi o kluczową elektrownię
Jak wynika z opublikowanego komunikatu, stroną negocjującą była MAEA. Chodzi o przywrócenie zewnętrznego zasilania rezerwowego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.
- Trwają prace rozminowujące, aby zapewnić bezpieczny dostęp ekipom remontowym - przekazał szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi.
Zaporoska Elektrownia Jądrowa faktycznie znajduje się w rękach Rosjan, którzy zajęli ją na początku marca 2022 roku.
Negocjacje Ukraina - Rosja - USA. Elektrownia w Zaporożu sporną kwestią
Kwestia statusu elektrowni w Zaporożu leży na stole negocjacyjnym. W proces wypracowania porozumienia pokojowego między Ukrainą i Rosją włączyły się Stany Zjednoczone. Donald Trump sugerował, że USA mogłyby zarządzać strategicznym przedsiębiorstwem.
Sugestia republikanina spotkała się ze stanowczą reakcją Kremla. "Elektrownia jądrowa w Zaporożu to obiekt rosyjski. Przekazanie kontroli nad nią (elektrownią - red.) Ukrainie bądź jakiemukolwiek innemu państwu jest niemożliwe" - przekazało MSZ w Moskwie.
Obwód zaporoski jest objęty działaniami zbrojnymi. Rosja nie kontroluje w całości tego obszaru. Pomimo to we wrześniu 2022 roku Kreml ogłosił przyłączenie regionu do swojego państwa. Decyzja nie zyskała akceptacji na arenie międzynarodowej.