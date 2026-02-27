Wojna w Ukrainie
Ukraina i Rosja zawiesiły broń w jednym rejonie. Wydano komunikat

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ogłosiła, że w piątek rozpoczęło się lokalne zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu. Celem przerwania walk jest przywrócenie zewnętrznego zasilania rezerwowego potężnego przedsiębiorstwa. - Trwają prace rozminowujące - poinformował szef MEAE Rafael Grossi.

Wydzielona mapa Ukrainy z zaznaczeniem elektrowni jądrowych oraz zamkniętej strefy wokół Czarnobyla. Po prawej stronie widoczny pojazd wojskowy wystrzeliwujący rakiety, nocna sceneria z intensywnym światłem pochodzącym z wystrzału.
W skrócie

  • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o lokalnym zawieszeniu broni między Ukrainą i Rosją w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.
  • Celem zawieszenia broni jest przywrócenie zewnętrznego zasilania rezerwowego, trwają prace rozminowujące.
  • Status elektrowni w Zaporożu pozostaje sporną kwestią w negocjacjach Ukraina-Rosja-USA.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała w piątek o wypracowaniu porozumienia między Ukrainą i Rosją. Armie obu państw na czas nieokreślone zawieszą walki w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

To już piąte takie lokalne zawieszenie broni w czasie wojny Ukrainy z Rosją. Konflikt na pełną skalę wybuchł w lutym 2022 roku.

Lokalne zawieszenie broni w Ukrainie. Chodzi o kluczową elektrownię

Jak wynika z opublikowanego komunikatu, stroną negocjującą była MAEA. Chodzi o przywrócenie zewnętrznego zasilania rezerwowego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

- Trwają prace rozminowujące, aby zapewnić bezpieczny dostęp ekipom remontowym - przekazał szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi.

    Zaporoska Elektrownia Jądrowa faktycznie znajduje się w rękach Rosjan, którzy zajęli ją na początku marca 2022 roku.

    Negocjacje Ukraina - Rosja - USA. Elektrownia w Zaporożu sporną kwestią

    Kwestia statusu elektrowni w Zaporożu leży na stole negocjacyjnym. W proces wypracowania porozumienia pokojowego między Ukrainą i Rosją włączyły się Stany Zjednoczone. Donald Trump sugerował, że USA mogłyby zarządzać strategicznym przedsiębiorstwem.

    Sugestia republikanina spotkała się ze stanowczą reakcją Kremla. "Elektrownia jądrowa w Zaporożu to obiekt rosyjski. Przekazanie kontroli nad nią (elektrownią - red.) Ukrainie bądź jakiemukolwiek innemu państwu jest niemożliwe" - przekazało MSZ w Moskwie.

    Obwód zaporoski jest objęty działaniami zbrojnymi. Rosja nie kontroluje w całości tego obszaru. Pomimo to we wrześniu 2022 roku Kreml ogłosił przyłączenie regionu do swojego państwa. Decyzja nie zyskała akceptacji na arenie międzynarodowej.

