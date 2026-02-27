W skrócie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o lokalnym zawieszeniu broni między Ukrainą i Rosją w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Celem zawieszenia broni jest przywrócenie zewnętrznego zasilania rezerwowego, trwają prace rozminowujące.

Status elektrowni w Zaporożu pozostaje sporną kwestią w negocjacjach Ukraina-Rosja-USA.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała w piątek o wypracowaniu porozumienia między Ukrainą i Rosją. Armie obu państw na czas nieokreślone zawieszą walki w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

To już piąte takie lokalne zawieszenie broni w czasie wojny Ukrainy z Rosją. Konflikt na pełną skalę wybuchł w lutym 2022 roku.

Lokalne zawieszenie broni w Ukrainie. Chodzi o kluczową elektrownię

Jak wynika z opublikowanego komunikatu, stroną negocjującą była MAEA. Chodzi o przywrócenie zewnętrznego zasilania rezerwowego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

- Trwają prace rozminowujące, aby zapewnić bezpieczny dostęp ekipom remontowym - przekazał szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa faktycznie znajduje się w rękach Rosjan, którzy zajęli ją na początku marca 2022 roku.

Negocjacje Ukraina - Rosja - USA. Elektrownia w Zaporożu sporną kwestią

Kwestia statusu elektrowni w Zaporożu leży na stole negocjacyjnym. W proces wypracowania porozumienia pokojowego między Ukrainą i Rosją włączyły się Stany Zjednoczone. Donald Trump sugerował, że USA mogłyby zarządzać strategicznym przedsiębiorstwem.

Sugestia republikanina spotkała się ze stanowczą reakcją Kremla. "Elektrownia jądrowa w Zaporożu to obiekt rosyjski. Przekazanie kontroli nad nią (elektrownią - red.) Ukrainie bądź jakiemukolwiek innemu państwu jest niemożliwe" - przekazało MSZ w Moskwie.

Obwód zaporoski jest objęty działaniami zbrojnymi. Rosja nie kontroluje w całości tego obszaru. Pomimo to we wrześniu 2022 roku Kreml ogłosił przyłączenie regionu do swojego państwa. Decyzja nie zyskała akceptacji na arenie międzynarodowej.

