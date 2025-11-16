Ukraina i Rosja doszły do porozumienia. Dojdzie do wymiany
1200 ukraińskich jeńców zostanie uwolnionych w ramach wymiany, na którą zgodziły się Ukraina i Rosja. Szczegóły mają być ustalane w najbliższych dniach. O porozumieniu poinformował w sobotę Rustem Umerow. Rozmowy toczyły się przy wsparciu Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
- Ukraina i Rosja osiągnęły porozumienie dotyczące wymiany 1200 ukraińskich jeńców przy wsparciu Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
- Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rustem Umerow, podkreślił, że trwają przygotowania do procedury wymiany.
- Od początku pełnoskalowej wojny do Ukrainy powróciło już ponad 5800 jeńców w ramach wcześniejszych wymian.
W ostatnich dniach Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, z pomocą Turcji i Zjednoczonych Emigratów Arabskich, prowadził rozmowy ze stroną rosyjską. Ich celem było wznowienie procesu wymiany jeńców.
"W ramach negocjacji Rosja i Ukraina zgodziły się na uruchomienie porozumień stambulskich" - poinformował w komunikacie w mediach społecznościowych. Dodał, że wymiana będzie dotyczyć 1200 Ukraińców.
Wojna w Ukrainie. 1200 Ukraińców wróci do domów
Umerow wskazał również, że w najbliższym czasie rozpoczną się konsultacje dotyczące technicznych aspektów przeprowadzenia wymiany.
"Powinny one doprowadzić do ustalenia wszystkich kwestii proceduralnych i organizacyjnych" - poinformował.
Sekretarz dodał także, że celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której ukraińscy jeńcy wrócą do domów przed świętami Bożego Narodzenia.
"Pracujemy bez wytchnienia, aby Ukraińcy, którzy mają powrócić z niewoli, mogli świętować Nowy Rok i Boże Narodzenie w domu - przy rodzinnym stole i w gronie bliskich" - podkreślił w swoim komunikacie.
Jak informuje The Kyiv Independent, powołując się na słowa Wołodymyra Zełenskiego, od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny, do Ukrainy dzięki wymianom jeńców wróciło łącznie ponad 5800 osób.
