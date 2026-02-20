W skrócie Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy Ołeksandr Piwnenko stwierdził, że Ukraina może walczyć przez kilka lat, jeśli otrzyma wsparcie od partnerów z Europy i USA.

Piwnenko ujawnił, że w Rosji istnieje region pozbawiony ludzi w wieku poborowym oraz wskazał na narastające problemy gospodarcze tego kraju.

Część ekspertów uważa, że mimo to Kreml jest w stanie prowadzić wojnę przez dwa lata, choć ukraińscy specjaliści kwestionują ten scenariusz.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy Ołeksandr Piwnenko stwierdził w rozmowie z BBC Ukraina, że jego kraj może walczyć z Rosją przez kilka kolejnych lat. Słowa generała były odpowiedzią na wypowiedź Donalda Trumpa, który stwierdził, że jeśli Kijów odmówi jak najszybszego zawieszenia broni, przegra wojnę.

Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy: Możemy walczyć przez kilka kolejnych lat

- Możemy jeszcze walczyć przez kilka lat na 100 proc. Ale uważam, że wojny powinny się skończyć. Ogólnie rzecz biorąc na tej planecie zabijanie ludzi w imię terytoriów i zasobów jest dla nas niezrozumiałą historią - powiedział Piwnenko.

Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy zauważył jednocześnie, że ludzie są zmęczeni wojną. Jak jednak podkreślił, ważna jest cena, jaką trzeba będzie zapłacić za pokój.

- Albo zawieszenie broni, na co - jak sądzę - wszyscy się zgodzą. A potem ponowne przemyślenie dalszych działań i porozumień. Albo utrata terytorium. Ujmijmy to tak: nie oddamy niczego, jestem pewien - tłumaczył.

Wojna w Ukrainie. W Rosji ma znajdować się region bez ludzi w wieku poborowym

Ołeksandr Piwnenko dopytywany przez dziennikarza, jak Ukraina może walczyć z liczebnie przeważającą armią Kremla, wskazał na presję ekonomiczną na wroga.

Generał zauważył jednocześnie, że Ukraina może bronić się przed Federacją Rosyjską "przez rok lub dwa", ale tylko pod warunkiem otrzymania "wsparcia od partnerów z Europy i Stanów Zjednoczonych".

Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy nie ukrywał przy tym, że jego kraj nadal prowadzi Rosję w kierunku coraz większych problemów gospodarczych. W jego ocenie może mieć to wpływ na Moskwę po zakończeniu konfliktu.

- Okres powojenny będzie dla nich jeszcze trudniejszy, bo będą musieli wytłumaczyć swoim ludziom, o co chodziło w tej wojnie i skąd tyle strat. Znamy cały region, w którym nie ma już ludzi w wieku poborowym - ujawnił Piwnenko.

Rosja jest w stanie kontynuować wojnę w Ukrainie przez najbliższe dwa lata

Agencja Unian przypomina, że według analiz ekspertów Kreml jest w stanie kontynuować wojnę w Ukrainie przez kolejne dwa lata. Wyliczenia te są związane z czasem przewidywanym na przejęcie całego obwodu donieckiego.

Zdaniem ukraińskich ekspertów wojskowych, tego typu dane mogą jednak być próbą "wykorzystania siły słów, aby przekonać ukraińskich urzędników do ustąpienia". Bowiem zdaniem strony ukraińskiej, Rosjanie fizycznie "nie mają wystarczających zasobów, aby prowadzić aktywne działania wojenne".

Były oficer sił zbrojnych Ukrainy Pawło Łakijczuk stwierdził ponadto, że wspomnianą dwuletnią prognozę można porównać do "wróżenia z fusów kawy".

Łakijczuk zauważył bowiem, że przypomina to plany Władimira Putina, aby "zdobyć Kijów w trzy dni" lub "Ukrainę w trzy tygodnie". Nie ukrywa jednak przy tym, że Rosja może być gotowa do walk przez cały 2026 roku i obecnie może przygotowywać się do nowej kampanii ofensywnej.

Źródła: Unian, BBC Ukraina

Sikorski w ''Gościu Wydarzeń'' o programie SAFE: Tego programu nie wymyślili politycy, tylko żołnierze Polsat News Polsat News