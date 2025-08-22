W skrócie Ukraina uzyskała zdolności do produkcji dronów dalekiego zasięgu porównywalne z Rosją.

FP-1 są produkowane masowo i są dużo tańsze niż rosyjskie Shahedy.

Trwają również prace nad pociskami manewrującymi FP-5 Flamingo o dużym zasięgu.

Ukraina od momentu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji mocno zaangażowała się w opracowywanie i produkcję nowych typów dronów. Kijów potrzebował bezzałogowców, które będą zdolne do uderzeń w głąb terytorium przeciwnika.

Jak przypomina agencja AP, przełom nastąpił we wrześniu ubiegłego roku, kiedy drony ukraińskiej produkcji osiągnęły cel oddalony o ponad tysiąc kilometrów, rażąc rosyjski skład amunicji.

Wojna w Ukrainie. Produkcja dronów na masową skalę

Ukraińcy nieustannie pracują nad bronią dronową i rakietową, która da im własne zdolności do dalekich uderzeń.

"Pobudzona egzystencjalną walką z Rosją - i ograniczoną pomocą wojskową ze strony zachodnich sojuszników - Ukraina szybko stała się globalnym centrum innowacji obronnych" - podaje AP.

Jednym z ważniejszych efektów jest dron dalekiego zasięgu FP-1 wyprodukowany przez Fire Point i oficjalnie zaprezentowany w maju tego roku.

Jego maksymalny zasięg wynosi do 1,6 km. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że może przenosić głowicę bojową o wadze od 60 - 120 kilogramów. Wraz ze wzrostem masy ładunku zmniejsza się zasięg.

Ukraińcy produkują tyle co Rosjanie. FP-1 znacznie tańsze od Shahedów

Fire Point ma produkować około 100 FP-1 miesięcznie w cenie 55 tys. dolarów za sztukę.

Jak wskazuje ukraiński serwis Defesne Express, to tyle samo co rosyjskie zdolności do produkcji maszyn typu Shahed.

Eksperci wskazują, że Rosjanie jeszcze w 2023 roku za jednego takiego drona płacili ponad 190 tys. dol. Ta wartość mogła się jednak zmienić za sprawą wymiany komponentów.

"FP-1 to niejedyny ukraiński dron dalekiego zasięgu" - zaznaczają Ukraińcy.

Tak drastyczna różnica w cenie produkcji bezzałogowców - według Defense Express - wynika z zastosowania "zupełnie innej technologii produkcji".

FP-5 "Flamingo", czyli ukraiński pocisk manewrujący

Fire Point produkuje też pociski manewrujące FP-5 "Flamingo", które mogą pokonać dystans nawet do trzech tysięcy kilometrów.

Są zdolne do przenoszenia głowicy o masie ponad tysiąca kg.

W tym momencie zdolności produkcyjne mają wynosić 30 sztuk miesięcznie, ale w październiku firma ma być zdolna do przekazywania armii ponad 200 sztuk miesięcznie.

