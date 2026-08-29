Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ukraina chce podbić światowe rynki broni. Trwa wyścig z rywalem

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Ukraina chce stać się jednym z najważniejszych eksporterów broni - oznajmił szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Podkreślił, że Kijów musi jednak przyspieszyć, ponieważ ten sam cel ma Rosja. Chodzi głównie o drony. Człowiek Wołodymyra Zełenskiego jest przekonany, że jeśli Moskwa rozwinie swoją produkcję, zacznie sprzedawać jednostki innym krajom.

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Dwóch żołnierzy w mundurach niesie dużego drona przez otwarte pole o zmierzchu
Wojska dronowe Ukrainy. Zdj. ilustracyjne Yevhen Titov/Global Images UkraineGetty Images

W skrócie

  • Ukraina planuje zwiększyć eksport broni, szczególnie dronów, podkreślając konieczność przyspieszenia, ponieważ Rosja ma podobne zamiary.
  • Na rynku afrykańskim pojawiają się nowi producenci dronów, co wskazuje na rosnącą konkurencję dla Ukrainy i Rosji.
  • Ukraina, mimo chęci eksportu, nadal potrzebuje wsparcia militarnego, na co zwrócił uwagę prezydent Finlandii, apelując o dalszą pomoc Zachodu.
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Kijów chce nie tylko zbudować skuteczny system obrony własnego terytorium, lecz także wykorzystać rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego do zwiększenia eksportu broni. Ukraina stawia pod tym względem głównie na drony, choć - jak sygnalizował Kyryło Budanow - w grę wchodzą również inne systemy walki powietrznej.

Ukraina stawia na drony. W planach wielka sprzedaż

Budanow przyznał jednak, że Ukraina nie jest już jedynym producentem bezzałogowców. Wskazał, że na utracone przez Rosję i Ukrainę afrykańskie rynki coraz śmielej wchodzą inni gracze, a pojawienie się tam dronów z egzotycznych kierunków jest wyraźnym sygnałem rosnącej konkurencji.

- Jestem przekonany, że przez dość długi czas będziemy mogli stać się eksporterem uzbrojenia, ale nie zapominajcie, że dokładnie takie same warunki i oferty w tym zakresie przedstawia obecnie również Federacja Rosyjska. Nie wolno zapominać o tym, że nie jesteśmy jedynymi na świecie, którzy mogą to zaoferować. Jeśli nie zrobimy tego my, zrobi to nasz wróg - powiedział Budanow podczas forum "Ukraina Jutra".

Wojna Rosji z Ukrainą. Kijów nadal potrzebuje broni

Mimo planów sprzedaży dronów Ukraina sama potrzebuje broni. Prezydent Finlandii podczas ostatniego wystąpienia zwrócił uwagę na konieczność wspierania Kijowa, choć znajduje się w wyraźnie lepszej pozycji niż na początku wojny. Wezwał przy tym do mobilizacji Zachodu w sektorze zbrojeniowym.

- Wiemy, że systemy Patriot są dostępne w różnych częściach świata, nie tylko w Europie, ale także na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych. Jest też wiele innych obszarów, nad którymi musimy popracować - mówił.

 Źródło: Unian

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