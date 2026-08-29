W skrócie Ukraina planuje zwiększyć eksport broni, szczególnie dronów, podkreślając konieczność przyspieszenia, ponieważ Rosja ma podobne zamiary.

Na rynku afrykańskim pojawiają się nowi producenci dronów, co wskazuje na rosnącą konkurencję dla Ukrainy i Rosji.

Ukraina, mimo chęci eksportu, nadal potrzebuje wsparcia militarnego, na co zwrócił uwagę prezydent Finlandii, apelując o dalszą pomoc Zachodu.

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Kijów chce nie tylko zbudować skuteczny system obrony własnego terytorium, lecz także wykorzystać rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego do zwiększenia eksportu broni. Ukraina stawia pod tym względem głównie na drony, choć - jak sygnalizował Kyryło Budanow - w grę wchodzą również inne systemy walki powietrznej.

Ukraina stawia na drony. W planach wielka sprzedaż

Budanow przyznał jednak, że Ukraina nie jest już jedynym producentem bezzałogowców. Wskazał, że na utracone przez Rosję i Ukrainę afrykańskie rynki coraz śmielej wchodzą inni gracze, a pojawienie się tam dronów z egzotycznych kierunków jest wyraźnym sygnałem rosnącej konkurencji.

- Jestem przekonany, że przez dość długi czas będziemy mogli stać się eksporterem uzbrojenia, ale nie zapominajcie, że dokładnie takie same warunki i oferty w tym zakresie przedstawia obecnie również Federacja Rosyjska. Nie wolno zapominać o tym, że nie jesteśmy jedynymi na świecie, którzy mogą to zaoferować. Jeśli nie zrobimy tego my, zrobi to nasz wróg - powiedział Budanow podczas forum "Ukraina Jutra".

Wojna Rosji z Ukrainą. Kijów nadal potrzebuje broni

Mimo planów sprzedaży dronów Ukraina sama potrzebuje broni. Prezydent Finlandii podczas ostatniego wystąpienia zwrócił uwagę na konieczność wspierania Kijowa, choć znajduje się w wyraźnie lepszej pozycji niż na początku wojny. Wezwał przy tym do mobilizacji Zachodu w sektorze zbrojeniowym.

- Wiemy, że systemy Patriot są dostępne w różnych częściach świata, nie tylko w Europie, ale także na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych. Jest też wiele innych obszarów, nad którymi musimy popracować - mówił.

Źródło: Unian



