W skrócie Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, zaatakowano terminal naftowy "Tamanneftegaz" i uszkodzono ramię nalewcze.

Przeprowadzono uderzenia na składy amunicji, magazyny logistyczne oraz punkty dowodzenia dronami rosyjskimi w różnych regionach okupowanych i na terytorium Rosji.

Specjaliści SBU poinformowali o udanym ataku dronów na liniową stację produkcyjno-dyspozytorską "Wtorowo" w obwodzie włodzimierskim.

"W szczególności zaatakowano nabrzeże naftowe terminalu naftowego 'Tamanneftegaz' (Wolna, w Kraju Krasnodarskim w Rosji). Według wstępnych informacji uszkodzone zostało ramię nalewcze" - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikatorze Telegram.

Terminal "Tamanneftegaz" jest jednym z kluczowych obiektów eksportu ropy naftowej Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Czarnego. Jego moce przerobowe zapewniają przeładunek do 20 mln ton ropy i produktów naftowych rocznie. Jak zaznaczono, obiekt jest wykorzystywany do zaopatrywania armii rosyjskiej.

Ukraina - Rosja. Kijów bierze odwet za atak Rosji

Według Sztabu Generalnego uderzono również w skład amunicji w Międzygórzu, w okupowanej przez Rosję Autonomicznej Republice Krymu, magazyn logistyczny, skład amunicji oraz skład paliw i smarów przeciwnika w obwodzie ługańskim.

Zaatakowano punkty dowodzenia dronami rosyjskimi w obwodach biełgorodzkim i kurskim w Rosji, i w obwodzie donieckim okupowanym przez Rosję. Uderzono także w koncentrację siły przeciwnika w rejonie obwodu kurskiego.

Według Sztabu Generalnego oprócz tego 23 maja w bazie marynarki wojennej "Noworosyjsk" (w Kraju Krasnodarskim) trafiono okręt dozorowy Pytliwyj oraz rakietowy kuter desantowy na poduszce powietrznej. "Poziom uszkodzeń jest ustalany" - dodał Sztab Generalny.

Wojna w Ukrainie. Szereg uderzeń na rosyjskie cele

Specjaliści z Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowali liniową stację produkcyjno-dyspozytorską "Wtorowo" w obwodzie włodzimierskim w Federacji Rosyjskiej, która zaopatruje region moskiewski w paliwo - powiadomiły z kolei ukraińskie służby specjalne agencję Interfax-Ukraina.

Według SBU stacja jest ważnym węzłem w systemie magistralnych rurociągów produktów naftowych i tłoczy surowiec (głównie olej napędowy) z rafinerii w centralnej części Rosji do portów eksportowych oraz odbiorców wewnętrznych.

"Zapewnia ona paliwo dla dużych baz paliwowych wokół Moskwy oraz lotnisk Szeremietiewo, Domodiedowo i Wnukowo" - sprecyzowano. W wyniku udanego ataku dronów SBU na obiekcie wybuchł pożar na dużą skalę.

"W przeciwieństwie do wroga, który celowo atakuje infrastrukturę cywilną i cywilów, Ukraina zadaje precyzyjne uderzenia wyłącznie w cele wojskowe i strategiczne, związane z zabezpieczeniem rosyjskiej agresji" - podkreśliły służby specjalne.





