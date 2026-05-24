Ukraina bierze odwet za potężny atak Rosji. Wiele trafionych celów
Kijów bierze odwet na Rosji. Ukraińska armia przeprowadziła wiele celnych uderzeń na terytorium kontrolowanym przez Rosję. Wśród celów znalazły się m.in. terminal naftowy "Tamanneftegaz", składy amunicji i magazyny logistyczne, stanowiska dowodzenia oraz baza marynarki wojennej "Noworosyjsk".
W skrócie
- Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, zaatakowano terminal naftowy "Tamanneftegaz" i uszkodzono ramię nalewcze.
- Przeprowadzono uderzenia na składy amunicji, magazyny logistyczne oraz punkty dowodzenia dronami rosyjskimi w różnych regionach okupowanych i na terytorium Rosji.
- Specjaliści SBU poinformowali o udanym ataku dronów na liniową stację produkcyjno-dyspozytorską "Wtorowo" w obwodzie włodzimierskim.
"W szczególności zaatakowano nabrzeże naftowe terminalu naftowego 'Tamanneftegaz' (Wolna, w Kraju Krasnodarskim w Rosji). Według wstępnych informacji uszkodzone zostało ramię nalewcze" - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikatorze Telegram.
Terminal "Tamanneftegaz" jest jednym z kluczowych obiektów eksportu ropy naftowej Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Czarnego. Jego moce przerobowe zapewniają przeładunek do 20 mln ton ropy i produktów naftowych rocznie. Jak zaznaczono, obiekt jest wykorzystywany do zaopatrywania armii rosyjskiej.
Ukraina - Rosja. Kijów bierze odwet za atak Rosji
Według Sztabu Generalnego uderzono również w skład amunicji w Międzygórzu, w okupowanej przez Rosję Autonomicznej Republice Krymu, magazyn logistyczny, skład amunicji oraz skład paliw i smarów przeciwnika w obwodzie ługańskim.
Zaatakowano punkty dowodzenia dronami rosyjskimi w obwodach biełgorodzkim i kurskim w Rosji, i w obwodzie donieckim okupowanym przez Rosję. Uderzono także w koncentrację siły przeciwnika w rejonie obwodu kurskiego.
Według Sztabu Generalnego oprócz tego 23 maja w bazie marynarki wojennej "Noworosyjsk" (w Kraju Krasnodarskim) trafiono okręt dozorowy Pytliwyj oraz rakietowy kuter desantowy na poduszce powietrznej. "Poziom uszkodzeń jest ustalany" - dodał Sztab Generalny.
Wojna w Ukrainie. Szereg uderzeń na rosyjskie cele
Specjaliści z Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowali liniową stację produkcyjno-dyspozytorską "Wtorowo" w obwodzie włodzimierskim w Federacji Rosyjskiej, która zaopatruje region moskiewski w paliwo - powiadomiły z kolei ukraińskie służby specjalne agencję Interfax-Ukraina.
Według SBU stacja jest ważnym węzłem w systemie magistralnych rurociągów produktów naftowych i tłoczy surowiec (głównie olej napędowy) z rafinerii w centralnej części Rosji do portów eksportowych oraz odbiorców wewnętrznych.
"Zapewnia ona paliwo dla dużych baz paliwowych wokół Moskwy oraz lotnisk Szeremietiewo, Domodiedowo i Wnukowo" - sprecyzowano. W wyniku udanego ataku dronów SBU na obiekcie wybuchł pożar na dużą skalę.
"W przeciwieństwie do wroga, który celowo atakuje infrastrukturę cywilną i cywilów, Ukraina zadaje precyzyjne uderzenia wyłącznie w cele wojskowe i strategiczne, związane z zabezpieczeniem rosyjskiej agresji" - podkreśliły służby specjalne.