W skrócie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o trafieniu dwóch wyrzutni S-400 w rosyjskim obwodzie briańskim.

Ukraina przeprowadziła także skuteczne ataki na obiekty wojskowe w okolicach Doniecka, Kurachowa, Nowej Maryjiwki, Ługańska, Strzałkowa i Drużnego.

Rosyjskie siły tej samej nocy zaatakowały Kijów, Odessę i Zaporoże, powodując obrażenia u mieszkańców oraz zniszczenia budynków.

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Informacja o udanym ukraińskim uderzeniu na dwie wyrzutnie systemu rakiet przeciwlotniczych S-400 została przekazana przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w mediach społecznościowych.

"16 września oraz w nocy z 16 na 17 września 2026 r. oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły atak na wiele ważnych celów wojskowych rosyjskiego agresora" - czytamy w komunikacie.

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Wojna w Ukrainie. Kijów bierze odwet na Rosji, trafione S-400

Jak poinformowali wojskowi, ofiarą ukraińskiego ataku padły systemy S-400 w miejscowości Wygoniczi w rosyjskim obwodzie briańskim. Dziennikarze ukraińskiej agencji UNIAN zauważają, że wyrzutnie te często są wykorzystywane do ataków na stolicę Ukrainy - Kijów.

Atak na S-400 nie jest jednak jedynym sukcesem ukraińskich sił z ostatnich godzin. "W okolicach Doniecka trafiono obiekt wykorzystywany przez wroga do przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów bojowych" - czytamy.

Żołnierze Ukrainy przeprowadzili ponadto udane uderzenie w Kurachowie i Nowej Maryjiwce w obwodzie donieckim oraz w Ługańsku, gdzie ostrzelano magazyny sprzętu materiałowego i technicznego Rosjan.

"Zniszczono obszary koncentracji sił wroga w Strzałkowie w obwodzie chersońskim oraz w Drużnym w obwodzie ługańskim" - dodano.

Ukraina - Rosja. Rosjanie zaatakowali Kijów

Tej samej nocy, w trakcie której Ukraina przeprowadziła serię udanych ataków, swoich uderzeń dokonały także siły rosyjskie. Celem Rosji stały się m.in. Kijów, Odessa i Zaporoże.

Według najnowszych informacji przekazanych przez mera stolicy, Witalija Kliczki, w mieście rannych zostało łącznie 20 osób. Pięć z nich wymagało dłuższej hospitalizacji. Uszkodzono wiele budynków, a w kilku innych rejonach zgłoszono spadek ciśnienia wody w kranach.

Trzy osoby, w tym dziecko, zostały ranne także w wyniku uderzenia na Odessę. Kolejne trzy to poszkodowani wskutek ataku na Zaporoże. Do kolejnych zmasowanych nalotów doszło po zaledwie kilkunastu godzinach od poprzednich rosyjskich działań.



