W skrócie Ukraiński minister Andrij Sybiha zapewnił, że Stany Zjednoczone nie przekierowały broni z programu PURL, przeznaczonej dla Ukrainy, na Bliski Wschód.

Sybiha poinformował, że do programu zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy przez inne kraje dołączyło kolejne państwo, lecz nie ujawnił jego nazwy.

Dziennik "Washington Post" i portal Politico podały, że Pentagon rozważa przekierowanie broni oraz możliwe opóźnienia dostaw do Ukrainy w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha odniósł się do pojawiających się doniesień o ewentualnym przekierowaniu przez Stany Zjednoczone sprzętu wojskowego, który miał trafić do Ukrainy, na Bliski Wschód.

Dostawy broni z USA. Ukraina ogłasza pomoc kolejnego kraju

- Są bardzo poważne zapewnienia ze strony amerykańskiej w kontekście PURL i chciałbym jasno stwierdzić, co powiedziano podczas naszego spotkania. Zostało to stwierdzone przez sekretarza stanu USA Marco Rubio. Nic nie zostało przekierowane z tego programu na inne obszary geograficzne, z tych funduszy, z tego sprzętu przeznaczonego dla Ukrainy. Na razie nie ma planów przekierowania - podkreślił Sybiha.

Ukraiński minister zaznaczył, że do programu PURL, czyli zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy przez inne kraje, dołączyło kolejne państwo.

- Powiem więcej, otrzymaliśmy zapewnienia o wypełnianiu tego programu, o wkładzie kolejnego, nowego kraju. Nie mogę jeszcze podać jego nazwy, ale to oznacza, że ten program działa i będzie się rozwijał - powiedział Sybiha.

Dodał, że program PURL pozostaje "jedynym możliwym narzędziem" wzmocnienia strategicznych zdolności obrony powietrznej przez Ukrainę.

Dziennik "Washington Post", powołując się na źródła, donosił, że Pentagon rozważa przekierowanie broni przeznaczonej dla Ukrainy na Bliski Wschód, ponieważ wojna w Iranie uszczupla rezerwy armii USA. Portal Politico podawał z kolei, że Stany Zjednoczone zaczęły ostrzegać sojuszników o możliwym opóźnieniu dostaw broni do Ukrainy z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Według tych ustaleń dostawy mogłyby zostać przerwane w nadchodzących miesiącach.

Jednocześnie sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył, że Waszyngton kontynuuje wypełnianie zobowiązań wobec partnerów w ramach programu PURL. Według niego Stany Zjednoczone mogą jednak rozpocząć przekierowywanie broni, przeznaczonej dla Ukrainy, na Bliski Wschód.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że Ukraina na ten moment nie otrzymała sygnałów od Amerykanów o przekierowaniu broni przeznaczonej dla Kijowa na Bliski Wschód.

