W skrócie Prezydent Donald Trump stwierdził w wywiadzie dla CBS News, że konflikt w Ukrainie zostanie wkrótce zakończony, a państwo to będzie miało nieco zmieniony kształt.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował, że obecne rozmowy z Iranem nie przynoszą rezultatów, określając żądania strony irańskiej jako skandaliczne i nie do przyjęcia.

We wtorek i środę w Abu Zabi zaplanowano rozmowy z udziałem delegacji Rosji, Ukrainy oraz USA, mające na celu poszukiwanie rozwiązania w trwającym konflikcie zbrojnym.

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Wywiad wyemitowany w niedzielę wieczorem w programie "60 Minutes" był pierwszą rozmową telewizyjną twarzą w twarz z prezydentem od czasu przegranej republikanów w wyborach połówkowych do Kongresu. Rozmowa dotyczyła m.in. temat wyników wyborczych, wojny z Iranem i w Ukrainie, współpracy z demokratami i polityki imigracyjnej.

Trump, pytany o wyniki wyborów, w których republikanie stracili kontrolę nad obiema izbami na rzecz demokratów, stwierdził, że stało się tak, ponieważ sam nie kandydował, ludzie są niezadowoleni z wojny i wysokich cen benzyny. Zwrócił też uwagę na niechęć części wyborców wobec Izraela oraz fakt, że nie podobali się im niektórzy kandydaci.

Wojna w Ukrainie. Donald Trump o "zmienionym kształcie" państwa

Prezydent ponownie zapewnił w wywiadzie, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko. Pytany o to, czy bardziej ufa przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi czy prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, odparł: - Wolałbym nie mówić, ale dogaduję się z oboma.

Wyraził przekonanie, że na jednym z poprzednich spotkań Rosji "okazano ogromny brak szacunku". Trump nie uważa też, by był zwodzony przez Putina i ocenił, że nikt nie był tak twardy względem Rosji jak on.

- Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt - powiedział Trump. We wtorek i w środę Rosja i Ukraina mają przeprowadzić rozmowy w Abu Zabi z udziałem delegacji USA.

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Trump w pierwszym powyborczym wywiadzie o wojnie z Iranem

Prezydent zapewnił, że chciałby współpracować z demokratami w kwestii imigracji i ocenił, że polityka jego administracji dotycząca deportacji była zbyt surowa.

Trump stwierdził, że mógłby wypracować z demokratami pewnego rodzaju porozumienie w tej sprawie.

Trump został też zapytany, czy sądzi, że demokraci znów rozpoczną wobec niego procedurę impeachmentu. - Nie potrafię sobie tego wyobrazić (...) Co ja takiego zrobiłem? Mam za sobą najlepsze dwa lata w całej historii prezydentury - przekonywał.

Prezydent przekazał, że nie ma powodu, by eskalować wojnę z Iranem. Również w niedzielę powiedział CNN, że wznowienie ataków jest mało prawdopodobne, jeśli w rozmowach z Iranem będą postępy.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w niedzielę ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że rozmowy z Iranem nie przynoszą rezultatów. - W tej chwili rozmowy nie są zbyt produktywne, ponieważ żądania Iranu są nie tylko po prostu nie do przyjęcia, ale w niektórych przypadkach wręcz skandaliczne i absurdalne - oznajmił szef amerykańskiej dyplomacji.



