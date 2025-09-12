W skrócie Ukraińskie służby przeprowadziły atak dronami na port naftowy w Primorsku, co doprowadziło do wstrzymania załadunku ropy i wybuchu pożarów.

Potwierdzono uszkodzenia kluczowego węzła eksportu rosyjskiej ropy oraz stacji przesyłowych, co mogło spowodować duże straty finansowe dla Rosji.

Ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną nasiliły się na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Rozmówca agencji zaznaczył, że skutkiem nalotu dornów był pożar w obiekcie, który jest "kluczowym węzłem eksportu rosyjskiej ropy".

Taką samą informację podała agencja Interfax-Ukraina, również powołując się na źródło w SBU. Na pokładzie jednego ze statków w porcie oraz na stacji pomp wybuchły pożary, a załadunek ropy został wstrzymany. Według wstępnych szacunków dzienne straty budżetu Rosji z powodu przerwanego eksportu mogą sięgać 41 mln dolarów.

SBU uderzyła również w wiele rosyjskich stacji przesyłu ropy. To kluczowe elementy głównej magistrali rurociągowej, która zaopatruje terminal naftowy w Ust-Łudze w obwodzie leningradzkim - wskazują ukraińskie służby.

Ukraina zaatakowała kluczowy port Rosji na Bałtyku

Primorsk to kluczowy hub przeładunkowy tzw. floty cieni, dzięki której Rosja omija międzynarodowe sankcje i sprzedaje ropę na rynkach zagranicznych. Przez port przechodzi rocznie około 60 mln ton ropy, co przynosi Federacji Rosyjskiej około 15 mld dolarów dochodu.

Port w Primorsku jest drugim największym portem rosyjskim nad Bałtykiem. Znajduje się około 140 km od Petersburga, na Przesmyku Karelskim. Do Primorska prowadzą ropociągi z północy europejskiej części Rosji i Syberii.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że nie ma zagrożenia wyciekiem ropy. Stwierdził też, że Rosja zniszczyła ponad 30 dronów i ugaszono pożar w przepompowni.

Według doniesień lokalnych mediów, powołujących się na relacje mieszkańców, rano w pobliżu portu było słychać liczne wybuchy. Miał to być jeden z największych ataków bezzałogowców w tym regionie od lutego 2022 roku, czyli początku pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Kłopoty Rosji. Ukraina atakuje infrastrukturę energetyczną

Ukraina w ostatnich miesiącach regularnie atakuje rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej, w tym rafinerie ropy. Ataki na infrastrukturę paliwową spowodowały braki w dostawach benzyny w niektórych regionach, m.in. na Dalekim Wschodzie oraz na okupowanym Krymie.

Ministerstwo obrony Rosji podało w piątek, że systemy obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły w nocy 221 dronów, w tym dziewięć w okolicach Moskwy. Według ukraińskich mediów, w nocy z czwartku na piątek przeciwko celom na terytorium Rosji użyto około 300 bezzałogowców.

