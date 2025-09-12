Ukraina atakuje na Bałtyku. Wybuchy w rosyjskim porcie
Ukraińskim służbom udało się wstrzymać nocny załadunek ropy w Primorsku w obwodzie leningradzkim (Rosja). Kijów zaatakował port naftowy dronami, co w rozmowie z agencją Reutera potwierdził urzędnik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
W skrócie
- Ukraińskie służby przeprowadziły atak dronami na port naftowy w Primorsku, co doprowadziło do wstrzymania załadunku ropy i wybuchu pożarów.
- Potwierdzono uszkodzenia kluczowego węzła eksportu rosyjskiej ropy oraz stacji przesyłowych, co mogło spowodować duże straty finansowe dla Rosji.
- Ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną nasiliły się na przestrzeni ostatnich miesięcy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Rozmówca agencji zaznaczył, że skutkiem nalotu dornów był pożar w obiekcie, który jest "kluczowym węzłem eksportu rosyjskiej ropy".
Taką samą informację podała agencja Interfax-Ukraina, również powołując się na źródło w SBU. Na pokładzie jednego ze statków w porcie oraz na stacji pomp wybuchły pożary, a załadunek ropy został wstrzymany. Według wstępnych szacunków dzienne straty budżetu Rosji z powodu przerwanego eksportu mogą sięgać 41 mln dolarów.
SBU uderzyła również w wiele rosyjskich stacji przesyłu ropy. To kluczowe elementy głównej magistrali rurociągowej, która zaopatruje terminal naftowy w Ust-Łudze w obwodzie leningradzkim - wskazują ukraińskie służby.
Ukraina zaatakowała kluczowy port Rosji na Bałtyku
Primorsk to kluczowy hub przeładunkowy tzw. floty cieni, dzięki której Rosja omija międzynarodowe sankcje i sprzedaje ropę na rynkach zagranicznych. Przez port przechodzi rocznie około 60 mln ton ropy, co przynosi Federacji Rosyjskiej około 15 mld dolarów dochodu.
Port w Primorsku jest drugim największym portem rosyjskim nad Bałtykiem. Znajduje się około 140 km od Petersburga, na Przesmyku Karelskim. Do Primorska prowadzą ropociągi z północy europejskiej części Rosji i Syberii.
Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że nie ma zagrożenia wyciekiem ropy. Stwierdził też, że Rosja zniszczyła ponad 30 dronów i ugaszono pożar w przepompowni.
Według doniesień lokalnych mediów, powołujących się na relacje mieszkańców, rano w pobliżu portu było słychać liczne wybuchy. Miał to być jeden z największych ataków bezzałogowców w tym regionie od lutego 2022 roku, czyli początku pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.
Kłopoty Rosji. Ukraina atakuje infrastrukturę energetyczną
Ukraina w ostatnich miesiącach regularnie atakuje rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej, w tym rafinerie ropy. Ataki na infrastrukturę paliwową spowodowały braki w dostawach benzyny w niektórych regionach, m.in. na Dalekim Wschodzie oraz na okupowanym Krymie.
Ministerstwo obrony Rosji podało w piątek, że systemy obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły w nocy 221 dronów, w tym dziewięć w okolicach Moskwy. Według ukraińskich mediów, w nocy z czwartku na piątek przeciwko celom na terytorium Rosji użyto około 300 bezzałogowców.