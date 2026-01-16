Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Ukraina alarmuje, Zełenski mówi o "brakach". Przejmujący apel przywódcy

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

422 tys. nowych kontraktów wojskowych - tyle umów podpisano z rosyjską armią w 2025 roku. Dane ujawnił były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Wcześniej Władimir Putin postawił przed wojskiem zadanie zintensyfikowania rekrutacji operatorów dronów. Tymczasem Ukraina zmaga się z brakami w zaopatrzeniu. Wołodymyr Zełenski ujawnił, że w piątek rano jego żołnierze nie mieli rakiet do obsługi systemu obrony przeciwlotniczej.

Mężczyzna w ciemnym garniturze na pierwszym planie, w tle dwa opancerzone rosyjskie pojazdy wojskowe z charakterystycznymi oznaczeniami i rosyjską flagą, przemieszczające się po asfaltowanej drodze.
Wołodymyr Zełenski wprost o brakach w ukraińskiej armiiIzzettin Kasim/Anadolu via Getty Images/Krzysztof Zuczkowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Dmitrij Miedwiediew poinformował, że w 2025 roku 422 704 osoby podpisały umowy z armią rosyjską.
  • Rosyjskie władze planują w 2026 roku skoncentrować rekrutację na operatorach dronów.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgłosił braki w rakietach do systemów obrony powietrznej i apeluje o wsparcie Zachodu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Były prezydent Rosji podczas spotkania przedstawicieli służb bezpieczeństwa, które było poświęcone rozwojowi technologii dronów, mówił także o rekrutacji do wojska.

Dmitrij Miedwiediew poinformował, że w 2025 roku umowy z Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej podpisało 422 704 osób.

Liczba ta jest niższa niż w 2024 roku, kiedy - według oficjalnych danych - do armii rosyjskiej zgłosiło się około 450 tysięcy osób.

Rosja. Putin wydał polecenie służbom, mają rekrutować operatorów dronów

Jak podały rosyjskie agencje informacyjne, w minionym roku około 32 tys. osób dołączyło do brygad ochotniczych, które następnie zostały skierowane do walk w Ukrainie.

Kwestia dalszego zwiększania liczebności sił zbrojnych była sygnalizowana przez prezydenta Władimira Putina.

Podczas grudniowej konferencji prasowej rosyjski przywódca zapowiedział, że w 2026 roku szczególnie intensywna ma być rekrutacja operatorów dronów. Bezzałogowce stały się jedną z głównych broni stosowanych podczas trwającej wojny.

Zobacz również:

Kijów mierzy się z brakiem prądu i ogrzewania po rosyjskich atakach
Wojna w Ukrainie

Rosjanie zimą mają tylko jeden cel ataków. "Sytuacja jest poważna"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Ukrainie brakuje broni. Wołodymyr Zełenski z przejmującym apelem

    Tymczasem po stronie ukraińskiej narastają problemy związane z zaopatrzeniem. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w piątek rano jego formacjom "brakowało rakiet" do kilku systemów obrony przeciwlotniczej.

    W jego ocenie niedobory sprzętu wojskowego ograniczają zdolność Ukrainy do odpierania rosyjskich ataków z powietrza, które w ostatnich tygodniach nasiliły się w wielu regionach kraju.

    Zełenski od miesięcy apeluje do zachodnich partnerów o zwiększenie dostaw uzbrojenia, w tym pocisków do systemów obrony powietrznej, podkreślając, że ich dostępność ma kluczowe znaczenie dla ochrony infrastruktury krytycznej i ludności cywilnej.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Seria rosyjskich ataków na Ukrainę. Zdjęcie ilustracyjne z 13 stycznia, obwód charkowski
    Wojna w Ukrainie

    Nocna wymiana ciosów między Ukrainą a Rosją. "To będzie trudne"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Błaszczak w ''Graffiti'' o azylu dla Zbigniewa Ziobry: Kiedy Roman Giertych kilka lat temu zemdlał i wyjechał do Włoch, to był bohateremPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze