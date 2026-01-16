W skrócie Dmitrij Miedwiediew poinformował, że w 2025 roku 422 704 osoby podpisały umowy z armią rosyjską.

Rosyjskie władze planują w 2026 roku skoncentrować rekrutację na operatorach dronów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgłosił braki w rakietach do systemów obrony powietrznej i apeluje o wsparcie Zachodu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Były prezydent Rosji podczas spotkania przedstawicieli służb bezpieczeństwa, które było poświęcone rozwojowi technologii dronów, mówił także o rekrutacji do wojska.

Dmitrij Miedwiediew poinformował, że w 2025 roku umowy z Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej podpisało 422 704 osób.

Liczba ta jest niższa niż w 2024 roku, kiedy - według oficjalnych danych - do armii rosyjskiej zgłosiło się około 450 tysięcy osób.

Rosja. Putin wydał polecenie służbom, mają rekrutować operatorów dronów

Jak podały rosyjskie agencje informacyjne, w minionym roku około 32 tys. osób dołączyło do brygad ochotniczych, które następnie zostały skierowane do walk w Ukrainie.

Kwestia dalszego zwiększania liczebności sił zbrojnych była sygnalizowana przez prezydenta Władimira Putina.

Podczas grudniowej konferencji prasowej rosyjski przywódca zapowiedział, że w 2026 roku szczególnie intensywna ma być rekrutacja operatorów dronów. Bezzałogowce stały się jedną z głównych broni stosowanych podczas trwającej wojny.

Ukrainie brakuje broni. Wołodymyr Zełenski z przejmującym apelem

Tymczasem po stronie ukraińskiej narastają problemy związane z zaopatrzeniem. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w piątek rano jego formacjom "brakowało rakiet" do kilku systemów obrony przeciwlotniczej.

W jego ocenie niedobory sprzętu wojskowego ograniczają zdolność Ukrainy do odpierania rosyjskich ataków z powietrza, które w ostatnich tygodniach nasiliły się w wielu regionach kraju.

Zełenski od miesięcy apeluje do zachodnich partnerów o zwiększenie dostaw uzbrojenia, w tym pocisków do systemów obrony powietrznej, podkreślając, że ich dostępność ma kluczowe znaczenie dla ochrony infrastruktury krytycznej i ludności cywilnej.

Źródło: Reuters

Błaszczak w ''Graffiti'' o azylu dla Zbigniewa Ziobry: Kiedy Roman Giertych kilka lat temu zemdlał i wyjechał do Włoch, to był bohaterem Polsat News Polsat News