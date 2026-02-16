W skrócie Brytyjski minister obrony John Healey stwierdził, że Rosja coraz częściej korzysta z zagranicznych najemników na froncie w Ukrainie.

Straty po stronie Rosji znacznie wzrosły. Na niektórych odcinkach mowa o nawet 25 utraconych żołnierzach w stosunku do jednego po stronie Ukrainy.

Jednym z najbliższych sojuszników Kremla jest Korea Północna, która wysłała do Rosji około 14 tys. żołnierzy. Według danych wywiadowczych w co najmniej 6 tys. z nich zginęło podczas wojny w Ukrainie.

Brytyjski minister obrony John Healey, cytowany przez agencję Bloomberg, stwierdził, że Rosja w coraz większym stopniu polega na zagranicznych najemnikach na froncie.

Z relacji polityka wynika, że Kreml ma korzystać m.in. z rekrutów pochodzących z Indii, Pakistanu, Nepalu, Kuby, Nigerii i Senegalu.

Wojna w Ukrainie. Wzrosła liczba strat po stronie Rosji

Healey zauważył ponadto, że wcześniej stosunek strat ukraińskich do rosyjskich wynosił jeden do sześciu. Obecnie jednak liczby po stronie Moskwy miały "wzrosnąć wielokrotnie".

- Na niektórych odcinkach linii frontu liczba ofiar po stronie rosyjskiej wzrosła z około sześciu do 25 na jedną ofiarę po stronie ukraińskiej - stwierdził brytyjski minister obrony.

Bloomberg dodaje, że wielu zachodnich urzędników uważa, iż wpływ na tę tendencję ma dostawa większej liczby dronów na Ukrainę. Zdaniem dyplomatów, jest to klucz do zwiększenia presji na Rosję.

- Putin lubi stwarzać wrażenie, że czyni stałe i nieuniknione postępy, ale jest słabszy niż był i bardziej zależny od zagranicznych najemników - dodał Healey.

Południowa Ukraina. Rosja ma tracić każdego dnia około 300 żołnierzy

Jednocześnie zwrócono uwagę, iż rosyjskim wojskom udało się posunąć naprzód na niektórych odcinkach linii frontu. Mowa m.in. o okolicach Pokrowska i Myrnohradu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

"Zachodnie władze uważają, że Rosja prawdopodobnie będzie w stanie kontynuować walki na Ukrainie w 2026 roku dzięki kampaniom rekrutacyjnym, produkcji przemysłowej i wsparciu ze strony innych krajów, takich jak Chiny" - pisze Bloomberg.

Według samego Wołodymyra Zełenskiego każdy kilometr zdobytego przez Rosję terenu to około 170 zabitych lub rannych żołnierzy Kremla. Jak podaje agencja Unian, tak wysokie straty ukazują, iż losy trwającej w Ukrainie wojny nadal nie są przesądzone.

Rzecznik Południowych Sił Obronnych Ukrainy Władysław Wołoszyn poinformował ponadto, że na południu kraju wojska Władimira Putina tracą każdego dnia około 300-350 żołnierzy i do stu sztuk broni i sprzętu wojskowego.

Korea Północna wspiera Rosję. Kim Dzong Un wysłał tysiące żołnierzy na Ukrainę

Dodajmy, że do grona jednych z największych sojuszników Rosji należy Korea Północna. W 2024 roku Pjongjang podpisał z Moskwą pakt o wzajemnej obronie. Dzięki niemu Korea Północna wysłała do Rosji około 14 tys. żołnierzy, aby walczyli na froncie w Ukrainie.

Według szacunków wywiadów Korei Południowej, Ukrainy i państw zachodnich do tej pory w walkach zginęło co najmniej 6 tys. Koreańczyków z Północy.

Ze względu na ich poświęcenie niedawno w Pjongjangu odsłonięto pomnik przedstawiający północnokoreańskich żołnierzy. Ponadto w poniedziałek pojawiły się informacje o otwarciu przez Kim Dzong Una osiedla dla rodzin żołnierzy poległych podczas wojny w Ukrainie.

