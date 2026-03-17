W skrócie Rosjanie planują do 2045 roku przesiedlić setki tysięcy osób na okupowane ukraińskie terytoria.

W planie przewidziano budowę mieszkań, szkół, przedszkoli, przychodni oraz rozwój infrastruktury transportowej i przemysłowej na tych terenach.

Moskwa zakłada rozwój potencjału turystycznego regionu poprzez budowę hoteli i liczy na wzrost liczby turystów do 9,4 mln osób rocznie do 2044 roku.

Rosyjska gazeta "Vedomosti" dotarła do planów opracowanych przez rosyjski Zjednoczony Instytut Planowania Przestrzennego oraz VEB - firmę zajmującą się rozwojem kraju.

Dotyczą one nielegalnie okupowanych przez Rosję terytoriów obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. W sumie Rosjanie opracowali 15 planów generalnych i 10 planów terytorialnych.

Co wynika z dokumentów? Moskwa zakłada, że wdrożenie planów doprowadzi do przesiedlenia na okupowane terytoria najpierw około 67 tys. osób, a następnie kolejnych ponad 46 tys.

Plany przewidują nie tylko przesiedlenie setek tysięcy osób, ale także wiele projektów infrastrukturalnych. W sumie Rosjanie chcieliby na okupowanych terytoriach wybudować m.in. 13 mln metrów kwadratowych mieszkań.

Oprócz tego planowana jest również budowa: ponad 140 przedszkoli, kilkudziesięciu szkół i niemal 100 przychodni. Rozwój ma dotyczyć również infrastruktury transportowej. Moskwa zakłada wyremontowanie lub budowę 3270 km dróg, niemal 430 km torów kolejowych, 19 dworców, a także remont czterech lotnisk i budowę portów dla jachtów.

Ponadto na okupowanych terytoriach miałoby powstać 25 obszarów przemysłowych, osiem fabryk maszyn, 15 fabryk materiałów budowlanych, sześć kopalń oraz zakłady przekształcania hałd.

Rosjanie twierdzą również, że okupowane terytoria mają potencjał turystyczny. Wśród miejscowości, które mogłyby stać się celem urlopowiczów, wymieniono m.in. miasta: Prymorśk, Heniczesk, Mariupol i Kyryliwka nad Morzem Azowskim, a także Mierzeję Arbacką na Krymie i Skadowsk nad Morzem Czarnym.

Zgodnie z planami Moskwy na terytoriach okupowanych miałoby powstać do 2044 roku 22 tys. pokoi hotelowych. Kreml liczy, że do tego czasu roczna liczba turystów w tych regionach osiągnie nawet 9,4 mln osób.

Źródło: "Vedomosti"

