W skrócie Według danych wykradzionych z rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat, w wojnie w Ukrainie zginęło już co najmniej 490 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Dziennikarze Meduzy i Mediazony potwierdzili autentyczność wykradzionych przez hakerów dokumentów, zestawiając je z danymi z Rejestru Spraw Spadkowych.

Po uwzględnieniu osób zaginionych, łączna liczba rosyjskich strat wojennych wzrasta do poziomu przekraczającego 700 tysięcy osób.

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Hakerzy z grup "CyberPartyzanci Białorusi" i "Silent Crow" włamali się na stronę internetową rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat, uzyskując w ten sposób dostęp do bazy danych zawierającej informacje o stratach poniesionych przez rosyjskie siły zbrojne w wojnie przeciwko Ukrainie, otwiera się w nowym oknie.

Informacje, obejmujące okres do września bieżącego roku, zostały udostępnione redakcjom Meduza i Mediazona. Dziennikarze przeanalizowali te dane, oceniając ich autentyczność jako "wysoce prawdopodobną". Następnie zestawili je z innymi źródłami i przeprowadzili własną, bardziej kompleksową analizę.

"Nasze wcześniejsze szacunki opierały się głównie na danych z Rejestru Spraw Spadkowych; nowe szacunki, wynikające z bazy danych Rosstatu, są bardziej precyzyjne" - tłumaczy portal Meduza, który od dawna zajmuje się przekazywaniem informacji o rosyjskich stratach na froncie.

Setki tysięcy poległych i zaginionych. Ujawnili straty rosyjskiej armii

Jak wynika z nowej analizy, do jesieni w Ukrainie zginęło co najmniej 490 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Są to osoby, których śmierć została już oficjalnie potwierdzona i odnotowana w wykradzionych dokumentach Rosstatu.

"Sfałszowanie tak ogromnej liczby rekordów (..) byłoby praktycznie niemożliwe" - bronią autentyczności tych danych dziennikarze Meduzy.

Po uwzględnieniu osób zaginionych - spośród których wielu, jak przekonują dziennikarze, "z dużym prawdopodobieństwem zostanie ostatecznie uznanych za poległych" - liczba ta przekracza 700 tysięcy.

Tylu rosyjskich żołnierzy zginęło na froncie. Nowe szacunki

Baza danych wykradzionych z Rosstatu nie zawiera nazwisk osób zmarłych - zastrzegają dziennikarze. Znajduje się w niej natomiast "szereg innych danych", które pozwalają na ich identyfikację.

W jaki sposób udało się wyodrębnić wojskowych spośród wszystkich zarejestrowanych zgonów? Wykradzione dane zostały zestawione z tymi z Rejestru Spraw Spadkowych. Następnie dziennikarze opracowali własną metodę, opartą na licznych kryteriach. Pod uwagę wzięta została m.in. przyczyna zgonu.

Przedstawiona łączna liczba zgonów "nie obejmuje członków personelu wojskowego, którzy zginęli podczas wojny, ale na terytorium Rosji, otwiera się w nowym oknie i z przyczyn wyraźnie niezwiązanych z wojną" - zapewniają dziennikarze.

W zestawieniu nie uwzględniono również mieszkańców terenów objętych działaniami wojennymi, którzy ucierpieli w wyniku konfliktu, ale - według dostępnych informacji - nie brali udziału w walkach.

Źródło: Meduza



