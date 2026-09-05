Jak przypomina agencja Reutera, Dmitriew wziął udział we wszystkich ich poprzednich spotkaniach z prezydentem Władimirem Putinem.

W czerwcu wysłannik Putina zapewnił agencję, że pozostawał w kontakcie z amerykańskimi negocjatorami podczas przerwy w ich wizytach w Rosji. Odegrał również rolę w negocjacjach dotyczących zniesienia przez USA sankcji na rosyjską ropę w tym roku.

Rosja. Wizyta delegacji USA w Moskwie

Donald Trump poinformował, że wysłał Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera do Europy z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. W sobotę mają zawitać oni do Moskwy. Następnie Wołodymyr Zełenski potwierdził, że negocjatorzy pojawią się także Kijowie. Początkowo wizyta ta stała pod znakiem zapytania ze względu na - jak twierdzą amerykańskie media - obawy Amerykanów przez rosyjskim bombardowaniem.

W stolicy Ukrainy negocjatorzy mają pojawić się w niedzielę.

Prezydent Ukrainy zapewnił, że jego kraj zagwarantuje amerykańskiej delegacji bezpieczeństwo podczas pobytu w Rosji. Zawieszenia ataków na czas wizyty oczekiwał również od Rosji.

Następnie Ukraińskie wojska otrzymały rozkaz zachowania ciszy na linii frontu od północy z piątku na sobotę do godziny 23.59 we wtorek.

Ataki Rosji na Ukrainę. Zełenski: Działania nie były przypadkowe

Jednocześnie prezydent Ukrainy podsumował rosyjskie ataki, do jakich doszło ostatniej doby w Ukrainie. W jego ocenie działania te nie były przypadkowe.

"Wyraźnie, te rosyjskie ataki na lotniska są reakcją na dyskusje i przygotowania do możliwości użycia przez stronę amerykańską samolotu do podróży do Ukrainy i lądowania na lotnisku w Kijowie lub Boryspolu" - stwierdził.

Ukraiński prezydent określił wykorzystanie przez Rosję irańskich dronów jako reakcję na działania dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Reuters



