W skrócie W Abu Zabi odbyły się negocjacje pokojowe z udziałem USA, Rosji i Ukrainy, które strony amerykańska i ukraińska oceniły jako przynoszące "znaczny postęp".

Delegacje spotkały się również na wspólnym lunchu, a jeden z przedstawicieli USA zauważył, że "wszyscy wyglądali niemal jak przyjaciele".

Strona amerykańska nie wykluczyła, że efektem kolejnych spotkań może być bezpośrednia rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem.

Przedstawiciele USA poinformowali, że trójstronne rozmowy w Abu Zabi między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Ukrainą były "produktywne" i przyniosły postęp - podaje Axios.

Portal opisuje, że rozmowy stanowiły "nowy etap" mediacji USA, mającej na celu zakończenie wojny. Jak czytamy, po sobotnich negocjacjach doradcy Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner mieli być "bardzo optymistycznie nastawieni" i ocenili, że udało im się obrać ścieżkę, która pozwoli rozwiązać spór w kluczowym punkcie - kontroli terytorialnej nad wschodnią Ukrainą.

Negocjacje w Abu Zabi. Ukraińcy i Rosjanie rozmawiali bez obecności Amerykanów

Amerykańscy przedstawiciele wyjawili dziennikarzom w sobotę, że Białemu Domowi kilka miesięcy zajęło przekonanie Rosjan i Ukraińców do podjęcia trójstronnych rozmów przy mediacji ze strony USA. Dodali, że spotkanie prezydenta Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Davos w czwartek po południu oraz czterogodzinne spotkanie Witkoffa i Kushnera z Władimirem Putinem w Moskwie w czwartek wieczorem "przygotowały grunt" pod rozmowy w Abu Zabi.

- Zarówno Putin, jak i Zełenski zgodzili się wysłać swoich negocjatorów. To pokazuje, że wierzą w postępy - powiedział jeden z amerykańskich urzędników. - W ostatniej godzinie spotkania Kushnera i Witkoffa z Putinem prezydent Rosji oświadczył, że chce dyplomatycznego rozwiązania tej wojny. Wysłał do Abu Zabi dość liczną delegację - zauważył drugi urzędnik USA.

Jak obaj poinformowali, mediatorzy z USA odbyli wspólne spotkania z negocjatorami z Rosji i Ukrainy, a Rosjanie i Ukraińcy spotkali się bezpośrednio bez obecności Amerykanów.

"Wyglądali niemal jak przyjaciele". Spotkanie USA, Ukrainy i Rosji

Axios opisuje, że po posiedzeniu plenarnym Kushner, Witkoff i pozostali członkowie amerykańskiego zespołu "przemieszczali się między pomieszczeniami, w których obradowała rosyjsko-ukraińska grupa robocza".

- Wszystko zostało omówione. Nikt nie był zniechęcony dyskusjami. Nie pominęliśmy żadnej kwestii i nie musieliśmy nikogo namawiać. Widzieliśmy duży szacunek na sali, ponieważ naprawdę szukali rozwiązań - powiedział jeden z amerykańskich urzędników.

Pod koniec drugiego dnia rozmów delegacje Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji spotkały się na wspólnym lunchu. - Był moment, w którym wszyscy wyglądali niemal jak przyjaciele. Poczułem nadzieję - powiedział przedstawiciel USA. - Poszło tak dobrze, jak mogliśmy się spodziewać. Czujemy się dobrze tam, gdzie jesteśmy teraz - dodał drugi amerykański urzędnik.

Zełenski spotka się z Putinem? "Nie jesteśmy od tego dalecy"

Według Axios jeden z ukraińskich urzędników stwierdził, że chociaż poczyniono "znaczne postępy", nadal nie jest jasne, czy Putin rzeczywiście chce zakończyć wojnę i upoważni swoich negocjatorów do zawarcia porozumienia. - Jest za wcześnie, by to oceniać - powiedział urzędnik.

Amerykańscy urzędnicy stwierdzili z kolei, że spotkanie w Abu Zabi było "kluczowym krokiem" w kierunku przejścia do "kolejnego etapu" negocjacji. - Jesteśmy bardzo blisko spotkania Putina i Zełenskiego - mówił jeden z przedstawicieli USA. Urzędnik zasugerował, że jeśli kolejne trójstronne spotkanie w Abu Zabi przyniesie "większe" postępy, może to doprowadzić do spotkania zespołów w Moskwie lub Kijowie - co nie miało miejsca od lat.

- Uważamy, że te spotkania muszą się odbyć przed spotkaniem przywódców. Nie sądzimy, że jesteśmy od tego dalecy. Jeśli będziemy podążać obecną ścieżką, dotrzemy do tego miejsca - ocenił przedstawiciel USA.

Plan pokojowy dla Ukrainy. W trakcie rozmów Rosja przeprowadziła atak

Rozmowy rozpoczęły się w piątek i były kontynuowane w sobotę. W skład delegacji USA wchodzili doradcy Trumpa: Witkoff, Kushner i Josh Gruenbaum oraz sekretarz armii Daniel Driscoll i dowódca europejskiego dowództwa sił zbrojnych USA Alexus Grynkewich.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Ze strony Ukrainy obecni byli: szef sztabu Zełenskiego Kyryło Budanow, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Rustem Umerow, szef sztabu generalnego armii ukraińskiej generał Andrij Hnatow oraz doradcy Zełenskiego: Serhij Kyslycia i Dawid Arachamia. Zespołem rosyjskim dowodził z kolei szef rosyjskiego wywiadu wojskowego admirał Igor Kostiukow.

Zełenski po rozmowach ocenił, że były one "konstruktywne" i dodał, że tematem dyskusji były "możliwe kryteria zakończenia wojny". Stwierdził, że docenia fakt, iż Stany Zjednoczone są gotowe "prowadzić monitoring i nadzór nad procesem zakończenia wojny i zapewnieniem prawdziwego bezpieczeństwa".

W trakcie rozmów w Abu Zabi Rosja w nocy z piątku na sobotę przeprowadziła kolejny zmasowany atak rakietowy i dronowy. Ucierpiały m.in. Kijów i Charków. Prezydent Ukrainy informował, że rosyjskie wojsko wystrzeliło 370 dronów szturmowych i 21 rakiet różnego typu. - Musimy zadbać o pełną realizację wszystkich ustaleń z prezydentem Trumpem w Davos dotyczących obrony powietrznej - podkreślił Zełenski.

Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że kolejna runda rozmów w Abu Zabi odbędzie się w przyszłym tygodniu. Przedstawiciel USA wskazywał z kolei na 1 lutego.

Źródła: Reuters, Axios

