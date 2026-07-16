Ujawnia taktykę Rosjan. Polują szczególnie na jedną grupę
To nie przypadek ani zbieg okoliczności - mówi Robin Meldrum, szef misji Lekarzy bez Granic w Ukrainie. Medycy tej organizacji udokumentowali celowe niszczenie systemu opieki zdrowotnej przez Rosjan. W rozmowie z Interią przebywający w Ukrainie Meldrum opowiada o sytuacji na miejscu i wyjątkowo okrutnej metodzie, którą stosują Rosjanie wobec cywilów.
Jest atak, ruszacie na pomoc. Widzicie ludzi, którzy potrzebują ratunku. Adwersarz tylko czeka, aż dotrzecie na miejsce. Wtedy uderza ponownie. Tak wyglądają ataki "double tap".
- To coś bardzo nikczemnego. Ewidentnie widzimy w Ukrainie schemat, który jako Lekarze bez granic znamy z Syrii i innych wojen, w których pracowaliśmy - mówi Interii Robin Meldrum, szef misji Lekarzy bez Granic w Ukrainie.
W praktyce ten okrutny schemat oznacza, że bardzo trudno określić, kiedy reagować. - Nasze ambulanse zazwyczaj kursują między szpitalami, ale kiedy dochodzi do poważnego incydentu, jesteśmy wzywani na pomoc. I to jest największy dylemat. Kiedy jest bezpiecznie? Czy już można ruszać z pomocą? Po prostu boisz się drugiego ataku. To decyzje, które muszą podejmować wszyscy ratownicy w Ukrainie - mówi.
Rosjanie polują na medyków. Lekarze w raporcie: To nie zbieg okoliczności
W warunkach wojennych działanie medyków jest niezmiernie trudne. A w Ukrainie - jak alarmują Lekarze bez Granic - ludzie niosący pomoc medyczną stają się celem śmiercionośnych uderzeń. Są nim także szpitale, poradnie i karetki. Lekarze bez Granic opublikowali raport "Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma", w którym dokumentują regularne i precyzyjne ataki sił rosyjskich na medyków i placówki medyczne.
- Wszędzie w promieniu 100 kilometrów od linii frontu opieka zdrowotna jest celem i znajduje się pod ogromną presją - wskazuje Robin Meldrum.
Od lutego 2022 roku do końca 2025 roku Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała 2 811 ataków na placówki opieki zdrowotnej. - My też tego doświadczamy. Musieliśmy wycofać się z ośmiu szpitali, odkąd zaczęliśmy je wspierać w 2022 roku, a wiemy, że cztery z nich zostały później całkowicie zniszczone - opowiada rozmówca Interii.
Jak wskazuje, na odcinku ponad tysiąca kilometrów linii frontu szpitale i ośrodki zdrowia mają bardzo niewielu pracowników, a pozostają bardzo obciążone i z trudem dają radę. - Placówki przy linii frontu mają ogromny problem z rekrutacją personelu. W szpitalach, które odwiedzamy, średnio ubyło od 40 do 60 proc. personelu. To ludzie, którzy wyjechali do bezpieczniejszych części kraju. Trudno ich za to potępiać. Jeśli jesteś lekarzem i masz rodzinę z małymi dziećmi, to zrozumiałe, że chcesz o nich zadbać - dodaje.
Śmiercionośne drony FPV
Szef misji medycznej w Ukrainie podkreśla, że ludzie się boją, bo widzą, że opieka zdrowotna nie jest chroniona, wręcz przeciwnie, jest celem ataków. Boją się i medycy, i pacjenci.
Skutki są po wielokroć tragiczne - giną osoby niosące pomoc dla cierpiących w rosyjskich atakach, poszkodowani nie mają ratunku, a cywile - na przykład chorujący przewlekle, którym można by pomóc, boją się o tę pomoc zwrócić.
- Przy tych wszystkich małych dronach atakujących FPV w powietrzu, ludzie są naprawdę przerażeni. Szpitale powinny być dla nich bezpiecznym miejscem. A tak nie jest - mówi Interii Meldrum.
Drony FPV (z ang. First Person View) to urządzenia, którymi steruje się z perspektywy pierwszej osoby. Dron staje się oczami sterującego, który dokładnie widzi, w co - albo kogo - uderza.
Lekarze bez granic w swoim raporcie opisują sytuację z 29 września 2025 roku, gdy pielęgniarka i dyrektor ośrodka zdrowia wspieranego przez Lekarzy bez Granic w Łymanie w obwodzie donieckim dostarczali leki.
Pojazd, którym jechali - jak podkreślają medycy - był wyraźnie oznakowany. Został trafiony przez rosyjskiego drona FPV.
- Dron uderzył tuż przed moimi oczami, powodując potężną eksplozję. Prawdopodobnie straciliśmy przytomność na kilka sekund, ponieważ później stwierdzono, że zarówno Valentyna (pielęgniarka - red.), jak i ja mieliśmy uszkodzone błony bębenkowe. Samochód wypełnił dym i silny zapach spalenizny. Zaciągnąłem hamulec ręczny, otworzyłem drzwi, a jedyną myślą, jaka mi towarzyszyła, było to, jak wydostać się z samochodu, ponieważ obawiałem się, że może dojść do kolejnego ataku dronu. Wypadłem z samochodu i pomyślałem, że wstanę i ucieknę, ale kiedy spojrzałem na swoją nogę, wyglądała, jakby została przepuszczona przez maszynkę do mięsa - relacjonował Andrii Rebrov, dyrektor Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łymanie, cytowany przez Lekarzy bez Granic.
- Ta chwila uświadomiła mi, jak precyzyjne i dobrze zaplanowane potrafią być te ataki. Ten horror musi się skończyć, bo niszczy ludzi i całe społeczności - wskazał.
Organizacja podkreśla, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym celowe atakowanie wyraźnie oznakowanego personelu medycznego lub pojazdów medycznych może stanowić zbrodnię wojenną.
Kto zostaje w miejscowościach przy froncie?
Robin Meldrum, szef misji Lekarzy bez Granic w Ukrainie zwraca uwagę na dramatyczną sytuację osób starszych. Tych w miejscowościach w pobliżu linii frontu jest wiele.
- To ludzie w wieku 60, 70, czasem 80 lat lub więcej. Często są to osoby, które nie wiedzą, co innego mogłyby zrobić. Nie wiedzą, dokąd się udać. Zostali w miastach takich jak Chersoń, który leży tuż przy linii frontu, lub w miasteczkach i wioskach, w których mieszkali całe życie. Samo opuszczenie mieszkania czy domu jest dla nich przerażającą perspektywą - mówi.
Jak zaznacza, te osoby nie mają teraz niemal żadnego dostępu do opieki zdrowotnej. Wiele z nich cierpi na schorzenia przewlekłe - mają problemy z sercem lub cukrzycę i potrzebują regularnego dostępu do leków i leczenia.
- A tego nie ma, co stanowi ogromny problem. Wspieramy jeden ze szpitali w Chersoniu, który leży nad samym brzegiem Dniepru na południu, właściwie na linii frontu. Wspieramy tam oddział intensywnej terapii, a także chirurgię i oddział ratunkowy. Szczególnie na intensywnej terapii średnia wieku przyjmowanych pacjentów to 67 lat - wskazuje rozmówca Interii.
Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych w czerwcu w Ukrainie zginęło najwięcej cywilów od kwietnia 2022 r. - Po tym, jak w maju odnotowano najwyższą liczbę ofiar cywilnych od ponad czterech lat, w czerwcu jeszcze wzrosła i wyniosła 293. 1990 cywilów zostało rannych - wskazano w raporcie Misji ONZ ds. Monitoringu Praw Człowieka na Ukrainie (HRMMU).
Justyna Kaczmarczyk