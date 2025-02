Wojna w Ukrainie. Ataki na rosyjskie rafinerie to efekt "systematycznego podejścia"

Jak podkreślał Tymoszko, niektóre z rosyjskich rafinerii zostały wcześniej wyłączone, kolejne nie działają na pełnych obrotach, a jeszcze inne funkcjonują wyłącznie dzięki szczątkowym zasobom. Dodał, że Kijowowi udało się wypracować systematyczne podejście do przeprowadzania uderzeń . Przewodniczący Rady Rezerwistów Sił Zbrojnych Ukrainy nadmienił również, że w przeciwieństwie do Rosjan, ich wojsko celuje wyłącznie w obiekty strategiczne i ważne dla armii okupanta.

- To pokazuje, że udało nam się zbudować technologie, które pozwalają nam wykorzystywać masowe ataki dronów na określone cele. A te filmy przedstawiające trafione cele wroga są nagrywane przez zwiadowców . Nie ma komentarza, odbywa się to na odległość. Dlatego możemy powiedzieć, że zbudowaliśmy sieć agentów w Rosji - zaznaczył w wywiadzie Iwan Tymoszko.

Wojna w Ukrainie. Rosji brakuje obrony powietrznej. Putin ochrania ważne dla niego obiekty

- To niewiele pomaga. Jeśli mówimy o profesjonalnym personelu wojskowym ze sprzętem do obrony powietrznej, to brakuje go. W końcu wcześniej zniszczyliśmy sporo takich wojskowych i sprzętu - wyjaśnił Tymoszko.