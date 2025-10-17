Wojna w Ukrainie
UE "z zadowoleniem przyjmie" rozmowę Trump-Putin. Jest jednak warunek

- Unia Europejska z zadowoleniem przyjmie spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, jeżeli tylko rozmowa ta pomoże w zaprowadzeniu pokoju w Ukrainie - powiedział rzecznik prasowy Unii Europejskiej. Amerykański prezydent zapowiedział, że do spotkania z rosyjskim przywódcą może dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni w Budapeszcie.

"UE z zadowoleniem przyjmie spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, jeżeli tylko rozmowa ta pomoże w zaprowadzeniu pokoju na Ukrainie" - podkreślił rzecznik unii, cytowany przez agencję Reutera.

Wojna w Ukrainie. Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem?

O możliwym spotkaniu Biały Dom poinformował po czwartkowej, ponad dwugodzinnej rozmowie telefonicznej obu przywódców. Miałoby do niego dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni na Węgrzech. Informację potwierdził Kreml.

    Niedługo po tym sprawę skomentował węgierski premier Viktor Orban. "Planowane spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji to dobra wiadomość dla ludzi miłujących pokój na całym świecie. Jesteśmy gotowi!" - czytamy w wpisie w mediach społecznościowych.

    W piątek z kolei Orban poinformował o odbytej rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. "Przygotowania idą pełną parą!" - napisał na Facebooku.

      Spotkanie Trump-Zełenski. Tematem m.in. pociski Tomahawk

      Niezależnie od planowanej rozmowy w Budapeszcie w piątek wieczorem w Waszyngtonie ma dojść do spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Jedynym z głównych tematów spotkania ma być potencjalne przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk.

      Kreml ostrzega, że przekazanie tej broni oznaczałoby poważną eskalację, Ukraińcy z kolei apelują o wsparcie militarne. Sam Trump kilkukrotnie podkreślał, że może się zdecydować na taki krok, jeśli Rosja nadal będzie blokować proces pokojowy, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie.

