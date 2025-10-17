W skrócie Unia Europejska wyraża aprobatę dla potencjalnego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, jeśli przyczyni się to do pokoju na Ukrainie.

Spotkanie Trumpa i Putina może odbyć się w Budapeszcie w ciągu najbliższych dwóch tygodni; poparcie dla inicjatywy wyraził premier Viktor Orban.

Równolegle planowane jest spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie, którego jednym z głównych tematów będzie przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk.

"UE z zadowoleniem przyjmie spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, jeżeli tylko rozmowa ta pomoże w zaprowadzeniu pokoju na Ukrainie" - podkreślił rzecznik unii, cytowany przez agencję Reutera.

Wojna w Ukrainie. Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem?

O możliwym spotkaniu Biały Dom poinformował po czwartkowej, ponad dwugodzinnej rozmowie telefonicznej obu przywódców. Miałoby do niego dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni na Węgrzech. Informację potwierdził Kreml.

Niedługo po tym sprawę skomentował węgierski premier Viktor Orban. "Planowane spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji to dobra wiadomość dla ludzi miłujących pokój na całym świecie. Jesteśmy gotowi!" - czytamy w wpisie w mediach społecznościowych.

W piątek z kolei Orban poinformował o odbytej rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. "Przygotowania idą pełną parą!" - napisał na Facebooku.

Spotkanie Trump-Zełenski. Tematem m.in. pociski Tomahawk

Niezależnie od planowanej rozmowy w Budapeszcie w piątek wieczorem w Waszyngtonie ma dojść do spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Jedynym z głównych tematów spotkania ma być potencjalne przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk.

Kreml ostrzega, że przekazanie tej broni oznaczałoby poważną eskalację, Ukraińcy z kolei apelują o wsparcie militarne. Sam Trump kilkukrotnie podkreślał, że może się zdecydować na taki krok, jeśli Rosja nadal będzie blokować proces pokojowy, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie.

