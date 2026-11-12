Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

UE ponownie uderza w Rosję. Jest decyzja państw członkowskich

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej uzgodnili w środę objęcie sankcjami 145 podmiotów i osób związanych z rosyjskim systemem finansowym, tzw. flotą cieni oraz kampaniami dezinformacyjnymi - podał Reuters.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Prezydent Rosji Władimir Putin przy mównicy, niebieskie tło
UE nałoży kolejne sankcje na RosjęContributorGetty Images

W skrócie

  • Unijni ambasadorowie uzgodnili nałożenie sankcji na 145 osób i podmiotów powiązanych z rosyjskim systemem finansowym oraz flotą cieni.
  • Nowe restrykcje obejmują m.in. 50 rosyjskich banków, firmy energetyczne oraz przedstawicieli biznesu zaangażowanych w działania destabilizujące.
  • Sankcje za ataki hybrydowe to odpowiedź na sierpniową próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku, za którą Berlin obwinia rosyjskie służby.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE mają formalnie przyjąć nowe wpisy na listy sankcyjne podczas posiedzenia w poniedziałek. Następnie zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co nada im moc prawną.

Nowe sankcje obejmują dwa główne reżimy:

  • unijny system restrykcji związanych z naruszaniem integralności terytorialnej Ukrainy, na którego listach znajduje się około 4,5 tys. osób i podmiotów,
  • reżim dotyczący działań hybrydowych.

Zobacz również:

Ministrowie spraw zagranicznych UE w poniedziałek (12 października) mają zatwierdzić nowy pakiet sankcji na Rosję.
Gospodarka

UE zadaje Rosji rekordowy cios. "Będziemy zwiększać presję"

Martyna Piotrowska
Martyna Piotrowska

Jest porozumienie w Unii Europejskiej. Będą nowe sankcje na Rosję

W Brukseli uzgodniono wpisanie na listę sankcyjną 113 osób i podmiotów. Wśród nich znalazło się 50 rosyjskich banków, podmioty wspierające działalność tzw. floty cieni, firmy energetyczne oraz kolejni przedstawiciele rosyjskiego biznesu - przekazali dyplomaci, na których słowa powołuje się Reuters.

W ramach reżimu dotyczącego działań hybrydowych sankcjami ma zostać objętych 31 osób i podmiotów zaangażowanych w zagraniczne działania manipulacyjne.

Jeden z dyplomatów poinformował, że nowe wpisy na tej liście są odpowiedzią na próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku w Niemczech w sierpniu br. Berlin przypisał odpowiedzialność za ten incydent Moskwie. Rosja wielokrotnie zaprzeczała, jakoby prowadziła operacje sabotażowe w państwach NATO lub przygotowywała się do konfrontacji z krajami Sojuszu.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Zobacz również:

UE chce większej presji na Rosję (zdj. ilustracyjne)
Gospodarka

Rozejm energetyczny na razie na papierze. UE chce większej presji na Rosję

Agata Siwek
Agata Siwek


"Świat w szachu": Ukręcane śledztwa i kulisy wpływów Kremla. Tak Rosja działa w Polsce?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze