W skrócie Unijni ambasadorowie uzgodnili nałożenie sankcji na 145 osób i podmiotów powiązanych z rosyjskim systemem finansowym oraz flotą cieni.

Nowe restrykcje obejmują m.in. 50 rosyjskich banków, firmy energetyczne oraz przedstawicieli biznesu zaangażowanych w działania destabilizujące.

Sankcje za ataki hybrydowe to odpowiedź na sierpniową próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku, za którą Berlin obwinia rosyjskie służby.

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Ministrowie spraw zagranicznych państw UE mają formalnie przyjąć nowe wpisy na listy sankcyjne podczas posiedzenia w poniedziałek. Następnie zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co nada im moc prawną.

Nowe sankcje obejmują dwa główne reżimy:

unijny system restrykcji związanych z naruszaniem integralności terytorialnej Ukrainy , na którego listach znajduje się około 4,5 tys. osób i podmiotów,

reżim dotyczący działań hybrydowych.

Jest porozumienie w Unii Europejskiej. Będą nowe sankcje na Rosję

W Brukseli uzgodniono wpisanie na listę sankcyjną 113 osób i podmiotów. Wśród nich znalazło się 50 rosyjskich banków, podmioty wspierające działalność tzw. floty cieni, firmy energetyczne oraz kolejni przedstawiciele rosyjskiego biznesu - przekazali dyplomaci, na których słowa powołuje się Reuters.

W ramach reżimu dotyczącego działań hybrydowych sankcjami ma zostać objętych 31 osób i podmiotów zaangażowanych w zagraniczne działania manipulacyjne.

Jeden z dyplomatów poinformował, że nowe wpisy na tej liście są odpowiedzią na próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku w Niemczech w sierpniu br. Berlin przypisał odpowiedzialność za ten incydent Moskwie. Rosja wielokrotnie zaprzeczała, jakoby prowadziła operacje sabotażowe w państwach NATO lub przygotowywała się do konfrontacji z krajami Sojuszu.

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