Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Uderzyli w największy magazyn Wildberries w Rosji. Chmury dymu obok Moskwy

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Ukraińcy przeprowadzili atak na największe centrum logistyczne serwisu Wildberries w Rosji, znajdujące się w Podolsku. Informacje o uderzeniu potwierdziły lokalne władze. Według doniesień gubernatora obwodu moskiewskiego zginęła jedna osoba, a trzy inne odniosły obrażenia.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Pożar centrum logistycznego Wildberries w obwodzie moskiewskim
Pożar centrum logistycznego Wildberries w obwodzie moskiewskimExilenova+/NOELREPORTS/Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Centrum logistyczne Wildberries w Podolsku zostało zaatakowane, co potwierdziły lokalne władze.
  • Według gubernatora obwodu moskiewskiego, w wyniku ataku zginęła jedna osoba, a trzy kolejne zostały ranne.
  • Wildberries to największy rosyjski serwis e-commerce.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Informacje o ataku na centrum logistyczne, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, pojawiły się na kanale Astra. Jak wskazano, powierzchnia obiektu, który stał się celem Ukraińców, wynosi ponad 200 tys. metrów kwadratowych.

"To największy magazyn firmy" - napisano. W sieci pojawiły się też nagrania, na których zobaczyć można rozległy pożar i chmury czarnego dymu wzbijające się w niebo.

Ukraińcy uderzyli. Największy magazyn Wildberries w ogniu

Doniesienia Astry potwierdził gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow. W wydanym komunikacie przekazał, że w wyniku uderzenia śmierć poniósł 83-letni mężczyzna.

"Niestety w rezultacie nocnego ataku dronów w ramieńskim okręgu municypalnym zginął 83-letni mężczyzna, dron spadł na prywatny dom. (...) Jedna osoba odniosła rany od eksplozji na ogródkach działkowych 'Liesnoj', a dwie inne zostały ranne w wyniku uderzenia dronów w pobliżu autostrady M-2 i we wsi Żeleznodorożnyj. Wszyscy otrzymują niezbędną pomoc medyczną" - napisał.

Jak dodał, w czasie ataku pracownicy centrum "byli bezpieczni w miejscu ukrycia", a żaden z nich nie ucierpiał.

Worobiow określił działania Ukraińców mianem "jednego z największych masowych ataków dronowych".

Wildberries to największe rosyjskie przedsiębiorstwo, zajmujące się handlem internetowym, nazywane często "rosyjskim Amazonem". Poza Rosją działa m.in. w Kazachstanie, Uzbekistanie, czy na Białorusi.

Źródło: Astra, Unian

Zobacz również:

Kijów odpowiada na groźby Rosji (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

"Zostaniecie zamrożeni". Rosja grozi Ukrainie, błyskawiczna reakcja Kijowa

Agata Sucharska
Agata Sucharska


"Polityczny WF": Pół godziny, by oddać butelki. Jak działa system kaucyjny? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze