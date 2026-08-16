W skrócie
- Centrum logistyczne Wildberries w Podolsku zostało zaatakowane, co potwierdziły lokalne władze.
- Według gubernatora obwodu moskiewskiego, w wyniku ataku zginęła jedna osoba, a trzy kolejne zostały ranne.
- Wildberries to największy rosyjski serwis e-commerce.
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Informacje o ataku na centrum logistyczne, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, pojawiły się na kanale Astra. Jak wskazano, powierzchnia obiektu, który stał się celem Ukraińców, wynosi ponad 200 tys. metrów kwadratowych.
"To największy magazyn firmy" - napisano. W sieci pojawiły się też nagrania, na których zobaczyć można rozległy pożar i chmury czarnego dymu wzbijające się w niebo.
Ukraińcy uderzyli. Największy magazyn Wildberries w ogniu
Doniesienia Astry potwierdził gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow. W wydanym komunikacie przekazał, że w wyniku uderzenia śmierć poniósł 83-letni mężczyzna.
"Niestety w rezultacie nocnego ataku dronów w ramieńskim okręgu municypalnym zginął 83-letni mężczyzna, dron spadł na prywatny dom. (...) Jedna osoba odniosła rany od eksplozji na ogródkach działkowych 'Liesnoj', a dwie inne zostały ranne w wyniku uderzenia dronów w pobliżu autostrady M-2 i we wsi Żeleznodorożnyj. Wszyscy otrzymują niezbędną pomoc medyczną" - napisał.
Jak dodał, w czasie ataku pracownicy centrum "byli bezpieczni w miejscu ukrycia", a żaden z nich nie ucierpiał.
Worobiow określił działania Ukraińców mianem "jednego z największych masowych ataków dronowych".
Wildberries to największe rosyjskie przedsiębiorstwo, zajmujące się handlem internetowym, nazywane często "rosyjskim Amazonem". Poza Rosją działa m.in. w Kazachstanie, Uzbekistanie, czy na Białorusi.
Źródło: Astra, Unian