W skrócie Centrum logistyczne Wildberries w Podolsku zostało zaatakowane, co potwierdziły lokalne władze.

Według gubernatora obwodu moskiewskiego, w wyniku ataku zginęła jedna osoba, a trzy kolejne zostały ranne.

Wildberries to największy rosyjski serwis e-commerce.

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Informacje o ataku na centrum logistyczne, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, pojawiły się na kanale Astra. Jak wskazano, powierzchnia obiektu, który stał się celem Ukraińców, wynosi ponad 200 tys. metrów kwadratowych.

"To największy magazyn firmy" - napisano. W sieci pojawiły się też nagrania, na których zobaczyć można rozległy pożar i chmury czarnego dymu wzbijające się w niebo.

Ukraińcy uderzyli. Największy magazyn Wildberries w ogniu

Doniesienia Astry potwierdził gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow. W wydanym komunikacie przekazał, że w wyniku uderzenia śmierć poniósł 83-letni mężczyzna.

"Niestety w rezultacie nocnego ataku dronów w ramieńskim okręgu municypalnym zginął 83-letni mężczyzna, dron spadł na prywatny dom. (...) Jedna osoba odniosła rany od eksplozji na ogródkach działkowych 'Liesnoj', a dwie inne zostały ranne w wyniku uderzenia dronów w pobliżu autostrady M-2 i we wsi Żeleznodorożnyj. Wszyscy otrzymują niezbędną pomoc medyczną" - napisał.

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Jak dodał, w czasie ataku pracownicy centrum "byli bezpieczni w miejscu ukrycia", a żaden z nich nie ucierpiał.

Worobiow określił działania Ukraińców mianem "jednego z największych masowych ataków dronowych".

Wildberries to największe rosyjskie przedsiębiorstwo, zajmujące się handlem internetowym, nazywane często "rosyjskim Amazonem". Poza Rosją działa m.in. w Kazachstanie, Uzbekistanie, czy na Białorusi.

Źródło: Astra, Unian



