Dron trafił w cywilny pociąg podmiejski w regionie Krzywego Rogu. Wicepremier Kułeba potwierdził, że w ataku zginęła jedna osoba, a co najmniej siedem zostało rannych.

"Ratownicy z Państwowej Służby Ratowniczej, pracownicy kolei oraz ratownicy medyczni z najbliższych stacji i zajezdni szybko przybyli na miejsce zdarzenia" - przekazał premier.

"Załoga lokomotywy natychmiast zatrzymała pociąg. Pasażerowie zostali ewakuowani i udzielono im pierwszej pomocy. Ratownicy z Państwowego Pogotowia Ratunkowego, pracownicy kolei oraz ratownicy medyczni z najbliższych stacji i zajezdni szybko przybyli na miejsce zdarzenia" - przekazał Ołeksij Kułeba za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ukraina. Atak na pociąg w okolicach Krzywego Rogu

Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Ganża poinformował, że wśród siedmiorga rannych jest 10-letnia dziewczynka oraz 17-latek.

Pięć osób nadal jest w szpitalu. "Ich stan jest oceniany jako średni" - przekazał Ganża.

Atak na cywilny pociąg w okolicach Krzywego Rogu nie jest pierwszym takim uderzeniem Rosjan. Pod koniec stycznia trzy rosyjskie drony uderzyły w pociąg w obwodzie charkowskim. Zginęły wówczas cztery osoby.

"Nie ma i nie może być żadnego militarnego uzasadnienia dla zabijania cywilów w wagonach pasażerskich" - przekazał po styczniowych atakach Wołodymyr Zełenski.

Rosyjski atak na Krzywy Róg. Jedna osoba zginęła w Pokrowsku

Atak na pociąg był elementem szerzej zakrojonego bombardowania okolic Krzywego Rogu. Drony i rakiety spadły na osiedla i zakłady produkcyjne. Zginęła jedna osoba.

"Rosjanie zaatakowali gminę Pokrowsk. Zniszczono dwa prywatne domy, a cztery kolejne zostały poważnie uszkodzone. Niestety, zginął 55-letni mężczyzna. Jego ciało ratownicy wydobyli spod gruzów jednego ze zniszczonych domów" - przekazał Ganża.

Na terenie zbombardowanego przedsiębiorstwa wybuchły pożary, jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych.

