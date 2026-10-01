W skrócie Dowództwo Ukrainy poinformowało o skutecznych atakach na rosyjskie magazyny i zaplecze jednostki dronowej 'Rubikon' w pobliżu Wołnowachy.

Potwierdzono całkowite zniszczenie infrastruktury oraz zapasów sprzętu i amunicji elitarnej jednostki rosyjskiej, co miało miejsce w obwodzie donieckim.

Eksperci oceniają, że unieruchomienie tej infrastruktury ogranicza rosyjskie działania osłonowe i umożliwia bardziej elastyczną obronę oraz kontrataki Ukrainy.

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Od kilkunastu tygodni ukraińska armia skupia się na eliminowaniu rosyjskich węzłów dowodzenia i logistyki systemów bezzałogowych. Uderzenia finalnie mają wpłynąć na znaczące obniżenie intensywności zmasowanych ataków dronowych na ukraińską infrastrukturę cywilną i pozycje frontowe.

Najważniejszym operacyjnie sukcesem, potwierdzonym w ostatnich raportach Sztabu Generalnego ZSU, jest całkowite zniszczenie magazynów oraz zaplecza przygotowawczego elitarnej rosyjskiej jednostki dronowej "Rubikon" w rejonie Wołnowachy (obwód doniecki).

Wojna w Ukrainie. Zniszczono bazy elitarnej rosyjskiej jednostki

Rosyjskie Centrum Technologii Bezzałogowych "Rubikon" to wyspecjalizowana formacja powołana do prowadzenia rozpoznania dalekiego zasięgu, korygowania ognia artylerii oraz przeprowadzania zmasowanych uderzeń przy użyciu amunicji krążącej i dronów FPV.

Jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, zniszczenie składów w rejonie Wołnowachy wyeliminowało znaczne zapasy sprzętu i amunicji przygotowywanej do operacji na południowym odcinku frontu.

Uderzenie na magazyny jednostki "Rubikon" to element szerszego planu. W ostatnim czasie ukraińskie wojsko potwierdzało szereg ataków na inne miejsca, gdzie stacjonowały rosyjskie wojska. Mowa m.in. o Tymosziwce w obwodzie zaporoskim, gdzie koncentrowany był sprzęt wojskowy.

Wcześniej wybuchy odnotowywano także w Werchniokamiance w obwodzie ługańskim, gdzie wybuchł skład broni rakietowej i amunicji artyleryjskiej.

Jak podkreślają eksperci, wyłączenie z aktywnych działań infrastruktury jednostki "Rubikon" oraz zniszczenie lokalnych składów amunicji artyleryjsko-rakietowej w obwodzie ługańskim ogranicza możliwość prowadzenia przez Rosjan ognia osłonowego i otwiera ukraińskim jednostkom przestrzeń do prowadzenia bardziej elastycznych działań obronnych oraz kontrataków.



