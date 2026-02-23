W skrócie W Tatarstanie doszło do pożaru przepompowni ropy naftowej Kaleikino będącej kluczowym węzłem rurociągu "Przyjaźń".

Władze potwierdziły atak i uszkodzenia spowodowane upadkiem fragmentów drona bojowego, lecz nie podano informacji o ofiarach.

Przesył ropy rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę na Węgry jest wstrzymany od stycznia 2026 roku z powodu wcześniejszych uszkodzeń.

Atak miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek w Tatarstanie. Według rosyjskiego serwisu ASTRA trafiona została przepompownia ropy naftowej "Kaleikino", zarządzana przez Transnieft.

Mieszkańcy pobliskiego Almietjewska zgłosili "dużą liczbę" eksplozji i widoczny pożar zakładu. Eksperci białego wywiadu, uchodzący za agentów zagranicznych w Rosji, zlokalizowali dwa nagrania przedstawiające skutki uderzenia.

Atak na przepompownię ropy w Tatarstanie. To kluczowy punkt rurociągu "Przyjaźń"

Przepompownia Kaleikino to główny punkt dystrybucji ropy naftowej, który pełni rolę kluczowego węzła w głównym systemie rurociągu "Przyjaźń". Stacja zapewnia także przepływ surowców do rafinerii ropy naftowej w Tatarstanie.

"To właśnie tutaj odbywa się proces mieszania ropy z różnych regionów - zachodniej Syberii i regionu Wołgi - przed wysłaniem jej na eksport" - wyjaśnia serwis Ukraińska Prawda.

Rankiem w poniedziałek lokalne władze potwierdziły, że doszło do ataku na zakład przemysłowy. Jak wynika z ich oświadczenia, uszkodzenia powstały przez upadek fragmentów drona bojowego, który wzniecił "lokalny pożar".

Nie ma informacji o ofiarach ani poszkodowanych. W podobnych sytuacjach rosyjskie władze decydują się utajniać dane, które mogłyby wskazywać na sukces militarny Ukrainy.

Problemy Rosji w eksporcie ropy. Spór o działanie rurociągu

Dochody ze sprzedaży ropy naftowej stanowią jedno z największych źródeł finansowania wojny Rosji z Ukrainą, jednak przez międzynarodowe sankcje Moskwa ma problemy z jej eksportem.

W ostatnich dniach Węgry zapowiedziały podjęcie "niezbędnych środków" do czasu wznowienia przez Ukrainę tranzytu ropy rurociągiem "Przyjaźń". Według premiera Viktora Orbana środkami zaradczymi mają być m.in. brak dostaw oleju napędowego z Węgier do Ukrainy i blokowanie kolejnego pakietu sankcji UE.

Ukraińskie MSZ "odrzuca i potępia ultimatum i szantaż" ze strony Rosji i Węgier i wzywa do "konstruktywnej współpracy i odpowiedzialnego postępowania" - oświadczył resort w Kijowie.

Rurociąg "Przyjaźń", przesyłający rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry, jest nieczynny od stycznia 2026 roku, kiedy to został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków.

Źródła: ASTRA, Ukraińska Prawda

