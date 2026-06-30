Uderzenie w rosyjskie centrum łączności kosmicznej. Drugi cios w Moskwę

W skrócie Ukraińskie siły przeprowadziły drugi atak na rosyjskie centrum łączności kosmicznej "Dubna" w obwodzie moskiewskim. Obiekt służy do rozpoznania i koordynowania działań rosyjskiego kontyngentu w Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski zapowiedział kontynuację tego typu działań. Jednocześnie siły rosyjskie poinformowały o przejęciu kontroli nad trzema miejscowościami w Ukrainie.

Wcześniej "Dubna" została zaatakowana w nocy z 21 na 22 czerwca. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał.

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Wołodymyr Zełenski o ataku na centrum łączności kosmicznej "Dubna" w obwodzie moskiewskim poinformował za pośrednictwem wpisu, który pojawił się w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że uderzono w obiekt "łączności satelitarnej, używany w szczególności do rozpoznania i koordynowania działalności rosyjskiego kontyngentu okupacyjnego w Ukrainie".

"Odległość od granicy naszego państwa do tego obiektu wynosi ponad 500 kilometrów. Ostatnio Siły Obronne Ukrainy dotarły już do czterech takich rosyjskich centrów, nie tylko w obwodzie moskiewskim, ale także w obwodzie włodzimierskim" - napisał Zełenski.

Ukraina uderzyła w obwodzie moskiewskim. Celem centrum łączności kosmicznej

Przywódca zaznaczył, że w ten sposób ukraińskie siły "krok po kroku realizują plan dalekosiężnych ataków". "Maksymalnie utrudniamy państwu-agresorowi prowadzenie operacji inwazyjnych przeciwko Ukrainie i okupację naszych terytoriów. Przygotowywane są również odpowiednie działania wobec innych podobnych wrogich kompleksów" - zapowiedział.

Na koniec Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom za "ich precyzję". Dodajmy, że do wpisu dołączone zostało nagranie prezentujące całą akcję. Widać na nim drony zmierzające w kierunku kompleksu oraz unoszący się nad nim dym.

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Jednocześnie Rosja poinformowała, że siły Kremla rzekomo przejęły kontrolę nad wsiami Równe i Lisne w obwodzie zaporoskim w Ukrainie oraz Małyniwka w obwodzie donieckim. Informacje na ten temat przekazała państwowa agencja informacyjna TASS, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Rosyjska "Dubna" pod ostrzałem. Ukraińcy zaatakowali centrum po raz drugi

To nie pierwszy raz, gdy Ukraina za swój cel obrała centrum łączności kosmicznej "Dubna". Wcześniej obiekt został zaatakowany w nocy z 21 na 22 czerwca.

Wówczas atak potwierdziło rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe "Kosmiczeskaja swiaz". W swoim komunikacie podkreśliło, że kompleks w Dubnej znalazł się pod "masowym atakiem bezzałogowców". W wyniku ataku nikt nie ucierpiał. Ponadto - jak wynikało z relacji Rosjan - funkcjonowanie telewizji oraz łączności nie zostało zakłócone.

W trakcie zeszłotygodniowego ataku uderzono ponadto w poligon szkolenia operatorów bezzałogowców w rejonie Debalcewa oraz punkty kierowania dronami w rejonach Myrnohradu i Perestrojki w obwodzie donieckim. Trafione zostały też rosyjskie stanowiska dowódczo-obserwacyjne w pobliżu Ilek-Pieńkowki w obwodzie biełgorodzkim oraz w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim.

Źródło: Reuters





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