Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Uderzenie w pociąg niedaleko polskiej granicy. "Jechał do Warszawy"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący na trasie Kijów-Warszawa - przekazał ukraińskiemu nadawcy publicznemu Suspilne Ołeksandr Szewczenko, zastępca dyrektora ukraińskich kolei ds. przewozów pasażerskich. Do ataku miało dojść w obwodzie wołyńskim, dwa kilometry od granicy z Polską.

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Tłum ludzi przy niebieskim pociągu na stacji, w tle dym i ogień po ataku niedaleko granicy polsko-ukraińskiej.
Atak na pociąg w pobliżu granicy polsko-ukraińskiejX: @maria_avdvmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa w pobliżu granicy z Polską, co potwierdziły ukraińskie koleje.
  • Do ataku doszło blisko przejścia granicznego Jagodzin-Dorohusk i nikt nie odniósł obrażeń, ponieważ załoga została wcześniej ostrzeżona.
  • Ataki rosyjskie w nocy z soboty na niedzielę spowodowały zamknięcie polsko-ukraińskich przejść granicznych i podjęcie działań prewencyjnych przez polskie siły zbrojne.
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Do zdarzenia doszło w niedzielę rano w obwodzie wołyńskim, zaledwie dwa kilometry od granicy z PolskąUkraińskie koleje poinformowały w komunikacie, że rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego.

"Grupa monitorująca z wyprzedzeniem ostrzegła załogę pociągu o zagrożeniu, dzięki czemu nikt nie ucierpiał" - przekazano w komunikacie.

Ukraiński nadawca publiczny Suspilne zwrócił się o komentarz do Ołeksandra Szewczenki, zastępca dyrektora ds. przewozów pasażerskich w ukraińskich kolejach państwowych. Potwierdził on, że do ataku doszło w pobliżu przejścia granicznego Jagodzin-Dorohusk. Zaatakowany pociąg jechał na trasie Kijów-Warszawa.

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Ataki przy polskiej granicy skomentował również minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. "Rosyjskie barbarzyńskie ataki na ukraińsko-polskiej granicy w Jagodzinie to nie tylko kontynuacja ataków na naszą granicę państwową. To terror Putina pukający bezpośrednio do drzwi UE i NATO. Rosyjscy barbarzyńcy są u waszych wrót, drodzy partnerzy" - napisał.

Wojna na Ukrainie. Rosyjskie ataki przy granicy z Polską

W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki na terytorium Ukrainy. Do części uderzeń doszło tuż przy granicy z Polską.

- W odległości około 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin dron uderzył w ciężarówkę, która została zniszczona - przekazał Interii rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.

W związku z atakami przez pewien czas zamknięte były wszystkie polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP informowało o operowaniu lotnictwa wojskowego i innych działaniach prewencyjnych podjętych w celu zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Nad ranem mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy i operowaniu polskiego lotnictwa. Po około pięciu godzinach, około godz. 9, alert odwołano.

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