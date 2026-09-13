Uderzenie w pociąg niedaleko polskiej granicy. "Jechał do Warszawy"

W skrócie Rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa w pobliżu granicy z Polską, co potwierdziły ukraińskie koleje.

Do ataku doszło blisko przejścia granicznego Jagodzin-Dorohusk i nikt nie odniósł obrażeń, ponieważ załoga została wcześniej ostrzeżona.

Ataki rosyjskie w nocy z soboty na niedzielę spowodowały zamknięcie polsko-ukraińskich przejść granicznych i podjęcie działań prewencyjnych przez polskie siły zbrojne.

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Do zdarzenia doszło w niedzielę rano w obwodzie wołyńskim, zaledwie dwa kilometry od granicy z Polską. Ukraińskie koleje poinformowały w komunikacie, że rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego.

"Grupa monitorująca z wyprzedzeniem ostrzegła załogę pociągu o zagrożeniu, dzięki czemu nikt nie ucierpiał" - przekazano w komunikacie.

Ukraiński nadawca publiczny Suspilne zwrócił się o komentarz do Ołeksandra Szewczenki, zastępca dyrektora ds. przewozów pasażerskich w ukraińskich kolejach państwowych. Potwierdził on, że do ataku doszło w pobliżu przejścia granicznego Jagodzin-Dorohusk. Zaatakowany pociąg jechał na trasie Kijów-Warszawa.

Ataki przy polskiej granicy skomentował również minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. "Rosyjskie barbarzyńskie ataki na ukraińsko-polskiej granicy w Jagodzinie to nie tylko kontynuacja ataków na naszą granicę państwową. To terror Putina pukający bezpośrednio do drzwi UE i NATO. Rosyjscy barbarzyńcy są u waszych wrót, drodzy partnerzy" - napisał.

Wojna na Ukrainie. Rosyjskie ataki przy granicy z Polską

W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki na terytorium Ukrainy. Do części uderzeń doszło tuż przy granicy z Polską.

- W odległości około 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin dron uderzył w ciężarówkę, która została zniszczona - przekazał Interii rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.

W związku z atakami przez pewien czas zamknięte były wszystkie polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP informowało o operowaniu lotnictwa wojskowego i innych działaniach prewencyjnych podjętych w celu zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Nad ranem mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy i operowaniu polskiego lotnictwa. Po około pięciu godzinach, około godz. 9, alert odwołano.



