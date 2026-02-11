W skrócie W nocy ze środy na czwartek rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny w Bogoduchowie w obwodzie charkowskim, powodując pożar całego budynku.

Według Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy zginęły cztery osoby, w tym 34-letni mężczyzna i trójka jego potomstwa, a dwie kobiety zostały ranne.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do ataku, podkreślając konieczność wywarcia presji na Rosję i potrzebę zapewnienia Ukrainie wsparcia w obronie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformowała w mediach społecznościowych Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy, w nocy ze środy na czwartek Rosja uderzyła w dzielnicę mieszkalną położonego w obwodzie charkowskim Bogoduchowa.

Rosyjski dron trafił w jeden z położonych tam domów, wzniecając pożar, który szybko objął całym budynek.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny

"Ratownicy wydobyli spod gruzów ciała czterech osób: 34-letniego mężczyzny, dwóch rocznych chłopców i dwuletniej dziewczynki" - poinformowały służby.

W wyniku zdarzenia ranne zostały także dwie kobiety - 35-latka w ciąży i 74-latka.

Do zdarzenia w mediach społecznościowych odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk przywołał także kilka innych tragiczny wydarzeń z ostatnich dni, m.in. atak na szpital miejski w Zaporożu.

Rosja - Ukraina. Atak na dom, Zełenski reaguje

"Każdy taki rosyjski atak podważa zaufanie do wszelkich działań dyplomatycznych, podejmowanych w celu zakończenia tej wojny i po raz kolejny dowodzi, że kluczem do przerwania rozlewu krwi jest silna presja na Rosję i jasne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy" - napisał.

Jak podkreślił, rosyjska armia nie zamierza się zatrzymać, a to oznacza, że Ukraina potrzebuje środków, które pozwolą jej skutecznie bronić się przed atakami.

To nie pierwszy rosyjski atak w ostatnim czasie, którego ofiarą padli cywile. W tej samej miejscowości w wyniku analogicznego ataku 9 lutego zginęła matka i jej 10-letni syn. Trzy kolejne osoby zostały ranne.

"Polityczna prowokacja". Wiceminister o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Polsat News Polsat News