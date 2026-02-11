Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Uderzenie Rosji w obwodzie charkowskim. Dron trafił w dom, są ofiary

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Cztery osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na Bogoduchów w obwodzie charkowskim - poinformowały ukraińskie służby. Rosyjski dron uderzył w dom, w którym znajdowała się kilkuosobowa rodzina. W ataku ranne zostały także dwie kobiety: 34-latka w ciąży i 74-latka.

Strażacy gaszą płonący budynek w nocy, na tle widoczne intensywne płomienie i zniszczone elementy konstrukcji dachu, wokół rozprzestrzenia się dym, a ratownicy mają na sobie profesjonalne stroje ochronne.
Wojna na Ukrainie. Rosja uderzyła w dom mieszkalny w BogoduchowieDSNS / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W nocy ze środy na czwartek rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny w Bogoduchowie w obwodzie charkowskim, powodując pożar całego budynku.
  • Według Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy zginęły cztery osoby, w tym 34-letni mężczyzna i trójka jego potomstwa, a dwie kobiety zostały ranne.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do ataku, podkreślając konieczność wywarcia presji na Rosję i potrzebę zapewnienia Ukrainie wsparcia w obronie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformowała w mediach społecznościowych Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy, w nocy ze środy na czwartek Rosja uderzyła w dzielnicę mieszkalną położonego w obwodzie charkowskim Bogoduchowa.

Rosyjski dron trafił w jeden z położonych tam domów, wzniecając pożar, który szybko objął całym budynek.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny

"Ratownicy wydobyli spod gruzów ciała czterech osób: 34-letniego mężczyzny, dwóch rocznych chłopców i dwuletniej dziewczynki" - poinformowały służby.

Zobacz również:

Według "Financial Times" 24 lutego Wołodymyr Zełenski ogłosi decyzję o przeprowadzeniu wyborów i referendum
Wojna w Ukrainie

"Financial Times": Wiosną w Ukrainie wybory i referendum. Zełenski ma plan

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

    W wyniku zdarzenia ranne zostały także dwie kobiety - 35-latka w ciąży i 74-latka.

    Do zdarzenia w mediach społecznościowych odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk przywołał także kilka innych tragiczny wydarzeń z ostatnich dni, m.in. atak na szpital miejski w Zaporożu.

    Rosja - Ukraina. Atak na dom, Zełenski reaguje

    "Każdy taki rosyjski atak podważa zaufanie do wszelkich działań dyplomatycznych, podejmowanych w celu zakończenia tej wojny i po raz kolejny dowodzi, że kluczem do przerwania rozlewu krwi jest silna presja na Rosję i jasne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy" - napisał.

    Jak podkreślił, rosyjska armia nie zamierza się zatrzymać, a to oznacza, że Ukraina potrzebuje środków, które pozwolą jej skutecznie bronić się przed atakami.

    To nie pierwszy rosyjski atak w ostatnim czasie, którego ofiarą padli cywile. W tej samej miejscowości w wyniku analogicznego ataku 9 lutego zginęła matka i jej 10-letni syn. Trzy kolejne osoby zostały ranne.

    Zobacz również:

    Plan Władimira Putina nie do zrealizowania? Analitycy wskazują na rosnące straty
    Wojna w Ukrainie

    Rosjanom pali się grunt pod nogami? Plan Putina może się posypać

    Karolina Głodowska
    Karolina Głodowska
    "Polityczna prowokacja". Wiceminister o Radzie Bezpieczeństwa NarodowegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze