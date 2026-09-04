Uderzenie Rosji w centrum Kijowa. "Trafiono w gabinet", Zełenski ogłasza

W skrócie Rosyjski dron uderzył w gabinet pełniącego obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa, gdy nie było go na miejscu.

Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił SBU oraz ukraińskiej armii przygotowanie odpowiedzi na rosyjski atak.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku na dwa statki przewożące broń i sprzęt wojskowy dla Ukrainy, a wcześniej ukraiński dron spowodował pożar w rosyjskim porcie Soczi.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych przekazał, że "rosyjski dron uderzył w główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na ulicy Wołodymyrskiej w Kijowie, naprzeciwko soboru św. Zofii".

Jak poinformował, bezzałogowiec miał być skierowany bezpośrednio na biuro szefa SBU Ołeksandra Pokłady. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Poszkodowanym ma zostać udzielona niezbędna pomoc.

Prezydent przekazał również, że nakazał szefowi SBU przygotowanie "odpowiedniej, konkretnej odpowiedzi" na rosyjski atak. Jak zaznaczył, w działaniach tych ma wesprzeć go ukraińskie wojsko.

Rosja donosi o ataku na dwa statki. Miały przewozić sprzęt dla Ukrainy

Wcześniej w piątek rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku na dwa statki towarowe na Morzu Czarnym. Według Moskwy przewoziły one broń, amunicję i sprzęt wojskowy dla Ukrainy.

"Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują grupowe ataki na jednostki pływające i infrastrukturę portową wykorzystywaną w interesie Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu dnia bezzałogowe statki powietrzne zaatakowały na Morzu Czarnym statek typu masowiec przewożący broń i amunicję, a także statek typu kontenerowiec transportujący sprzęt wojskowy" - czytamy w oświadczeniu.

Ukraina - Rosja. Atak w porcie Soczi nad Morzem Czarnym

Wcześniej ukraiński atak drona spowodował pożar w składzie ropy naftowej w rosyjskim porcie Soczi nad Morzem Czarnym - poinformowały władze kraju krasnodarskiego, gdzie położone jest miasto.

Jak podaje Reuters, wskutek ukraińskiego ataku na Soczi, przeprowadzonego w nocy z czwartku na piątek, wybuchł pożar w składzie ropy naftowej. Informację przekazały władze Kraju Krasnodarskiego.

Interfax donosi, że celem uderzenia był terminal naftowy Sirius. Według wstępnych ustaleń nikt nie został ranny.

Jak przekazał UNIAN, mieszkańcy Soczi słyszeli w nocy liczne eksplozje, a świadkowie donosili o pożarze w miejscowości Sirius.



