Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Uderzenia tuż przy polskiej granicy. Kreml reaguje, ostra zapowiedź

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Aktualizacja

Rosja będzie kontynuować ataki na "całym terytorium Ukrainy" - zapowiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o niedzielne uderzenie na pociąg zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że działania Moskwy pokazują, "jak zdesperowany stał się Putin". - Polska będzie miała na to nieprowokującą, ale poważną odpowiedź - zapowiedział z kolei szef polskiego MSZ.

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Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w szarym garniturze, białej koszuli i fioletowym krawacie patrzy w bok.
Uderzenia tuż przy polskiej granicy. Jasna deklaracja PieskowaSEFA KARACAN / ANADOLU AFP

W skrócie

  • Atak rosyjskiego drona na pociąg pasażerski na Ukrainie blisko polskiej granicy został określony przez NATO jako wyraz desperacji Rosji i prezydenta Putina.
  • Rosyjski dron uderzył w rejonie Jagodzina niedaleko Dorohuska, w pociągu znajdowało się ponad 200 pasażerów, ale nikt nie odniósł obrażeń.
  • Rosja potwierdziła dalsze operacje na całym terytorium Ukrainy, a Unia Europejska i Polska ostrzegły o możliwości dalszej eskalacji działań przy granicy.
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Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow został w poniedziałek zapytany przez AFP o rosyjski atak przeprowadzony w pobliżu granicy Ukrainy z Polską.

Odpowiadając, Pieskow podkreślił, że uderzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy i zapowiedział, że rosyjska armia nie zamierza ograniczać swoich działań.

- Jeśli dobrze rozumiem, mówimy o terytorium Ukrainy - powiedział Pieskow. - Nasi wojskowi realizują swoje zadania na całym terytorium Ukrainy. Będą to robić nadal - dodał.

Rosyjski atak na pociąg w Ukrainie. Rutte: Putin jest zdesperowany

- Rosja ma coraz większe problemy na Ukrainie i nadal atakuje, przeprowadzając lekkomyślne i niebezpieczne uderzenia, w tym na infrastrukturę cywilną w pobliżu terytorium NATO - stwierdził z kolei Mark Rutte podczas spotkania z premierem Słowenii Janezem Janszą w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli.

Sekretarz generalny NATO odniósł się w ten sposób do niedzielnego rosyjskiego ataku dronowego na pociąg pasażerski na zachodzie Ukrainy, w pobliżu granicy z Polską.

- Atak na pociąg pasażerski na Ukrainie pokazuje, jak zdesperowany stał się Putin - podkreślił Rutte. Jak dodał, rosyjski prezydent liczy na osłabienie jedności państw wspierających Ukrainę.

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- Myśli, że może powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy i że może podważyć naszą jedność. Myli się. Naszą odpowiedzią jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, aby miała wszystko, czego potrzebuje do obrony - zapowiedział szef NATO.

Rutte zapewnił również, że zobowiązanie Sojuszu do wspólnej obrony pozostaje "niewzruszone". - Zawsze zrobimy wszystko, co konieczne, aby chronić każdy centymetr terytorium Sojuszu - zaznaczył.

Szef MSZ o ataku przy granicy z Polską. "Poważna odpowiedź"

- Widzimy, że Rosja eskaluje i państwo polskie będzie miało na to nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni nasze bezpieczeństwo - skomentował z kolei Radosław Sikorski po poniedziałkowym spotkaniu Donalda Tuska z ministrami oraz dowódcami Wojska Polskiego i służb w sprawie "kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic".

Wśród działań, które mogłyby się zawierać w tej odpowiedzi, Sikorski wymienił m.in. ochronę ludności, wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski, współpracę służb, a "także być może nawet zmiany prawne, ale na szczegóły jest za wcześnie".

Szef dyplomacji pytany, czy można się spodziewać od rządu rozwiązań legislacyjnych związanych z procedurami na czas m.in. wojny hybrydowej, podkreślił, że Polska jest w "szarej strefie sytuacji kryzysu i tu potrzebujemy doprecyzować niektóre procedury".

- Umówiliśmy się, że bardzo szybko nastąpią plany działań wszelakich, także takich (jak procedura legislacyjna - red) - dodał.

Wojna w Ukrainie. Ataki w pobliżu polskiej granicy miały "wystraszyć państwa Zachodu"

Tusk informował wcześniej, że polskie władze dysponowały informacjami wskazującymi, iż Rosja może próbować dezorganizować, paraliżować, a nawet niszczyć ukraińskie przejścia graniczne.

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Premier ostrzegł również, że w najbliższych tygodniach i miesiącach można spodziewać się nasilenia rosyjskich działań i nie można wykluczyć, że eskalacja dotknie także terytorium Polski.

Na wydarzenia zareagowała również Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła, że rosyjskie ataki w pobliżu polskiej granicy miały "wystraszyć państwa Zachodu" i skłonić je do ograniczenia pomocy dla Kijowa.

- Powinniśmy pokazać, że jesteśmy przy Ukrainie i nie damy się zastraszyć - podkreśliła.

Rosyjski dron uderzył w pociąg. Atak tuż przy granicy z Polską

Do ataku doszło w niedzielę w rejonie Jagodzina na Wołyniu, niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu jadącego w kierunku Warszawy. Miejsce ataku znajdowało się około dwóch kilometrów od granicy Polski.

Według polskich i ukraińskich władz nikt nie został ranny. W pociągu znajdowało się ponad 200 pasażerów. Niedługo wcześniej przez tę samą okolicę przejeżdżał specjalny pociąg z zachodnimi politykami i ekspertami ds. bezpieczeństwa, wśród których byli m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i były premier Szwecji Carl Bildt.

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Ukraińskie koleje przekazały, że skład dyplomatyczny został wysłany ze stacji przed planowanym czasem.

Rosyjskie uderzenia w zachodnią Ukrainę zdarzały się już wcześniej, jednak ataki w tak niewielkiej odległości od granic państw NATO należą do rzadkości.

Polskie władze określiły niedzielne wydarzenia jako eskalację ze strony Rosji. Premier Donald Tusk zwołał w związku z sytuacją specjalną naradę dotyczącą bezpieczeństwa.

Źródło: AFP, Reuters

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25. rocznica ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych© 2026 Associated Press
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