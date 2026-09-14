W skrócie Atak rosyjskiego drona na pociąg pasażerski na Ukrainie blisko polskiej granicy został określony przez NATO jako wyraz desperacji Rosji i prezydenta Putina.

Rosyjski dron uderzył w rejonie Jagodzina niedaleko Dorohuska, w pociągu znajdowało się ponad 200 pasażerów, ale nikt nie odniósł obrażeń.

Rosja potwierdziła dalsze operacje na całym terytorium Ukrainy, a Unia Europejska i Polska ostrzegły o możliwości dalszej eskalacji działań przy granicy.

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Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow został w poniedziałek zapytany przez AFP o rosyjski atak przeprowadzony w pobliżu granicy Ukrainy z Polską.

Odpowiadając, Pieskow podkreślił, że uderzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy i zapowiedział, że rosyjska armia nie zamierza ograniczać swoich działań.

- Jeśli dobrze rozumiem, mówimy o terytorium Ukrainy - powiedział Pieskow. - Nasi wojskowi realizują swoje zadania na całym terytorium Ukrainy. Będą to robić nadal - dodał.

Rosyjski atak na pociąg w Ukrainie. Rutte: Putin jest zdesperowany

- Rosja ma coraz większe problemy na Ukrainie i nadal atakuje, przeprowadzając lekkomyślne i niebezpieczne uderzenia, w tym na infrastrukturę cywilną w pobliżu terytorium NATO - stwierdził z kolei Mark Rutte podczas spotkania z premierem Słowenii Janezem Janszą w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli.

Sekretarz generalny NATO odniósł się w ten sposób do niedzielnego rosyjskiego ataku dronowego na pociąg pasażerski na zachodzie Ukrainy, w pobliżu granicy z Polską.

- Atak na pociąg pasażerski na Ukrainie pokazuje, jak zdesperowany stał się Putin - podkreślił Rutte. Jak dodał, rosyjski prezydent liczy na osłabienie jedności państw wspierających Ukrainę.

- Myśli, że może powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy i że może podważyć naszą jedność. Myli się. Naszą odpowiedzią jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, aby miała wszystko, czego potrzebuje do obrony - zapowiedział szef NATO.

Rutte zapewnił również, że zobowiązanie Sojuszu do wspólnej obrony pozostaje "niewzruszone". - Zawsze zrobimy wszystko, co konieczne, aby chronić każdy centymetr terytorium Sojuszu - zaznaczył.

Szef MSZ o ataku przy granicy z Polską. "Poważna odpowiedź"

- Widzimy, że Rosja eskaluje i państwo polskie będzie miało na to nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni nasze bezpieczeństwo - skomentował z kolei Radosław Sikorski po poniedziałkowym spotkaniu Donalda Tuska z ministrami oraz dowódcami Wojska Polskiego i służb w sprawie "kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic".

Wśród działań, które mogłyby się zawierać w tej odpowiedzi, Sikorski wymienił m.in. ochronę ludności, wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski, współpracę służb, a "także być może nawet zmiany prawne, ale na szczegóły jest za wcześnie".

Szef dyplomacji pytany, czy można się spodziewać od rządu rozwiązań legislacyjnych związanych z procedurami na czas m.in. wojny hybrydowej, podkreślił, że Polska jest w "szarej strefie sytuacji kryzysu i tu potrzebujemy doprecyzować niektóre procedury".

- Umówiliśmy się, że bardzo szybko nastąpią plany działań wszelakich, także takich (jak procedura legislacyjna - red) - dodał.

Wojna w Ukrainie. Ataki w pobliżu polskiej granicy miały "wystraszyć państwa Zachodu"

Tusk informował wcześniej, że polskie władze dysponowały informacjami wskazującymi, iż Rosja może próbować dezorganizować, paraliżować, a nawet niszczyć ukraińskie przejścia graniczne.

Premier ostrzegł również, że w najbliższych tygodniach i miesiącach można spodziewać się nasilenia rosyjskich działań i nie można wykluczyć, że eskalacja dotknie także terytorium Polski.

Na wydarzenia zareagowała również Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła, że rosyjskie ataki w pobliżu polskiej granicy miały "wystraszyć państwa Zachodu" i skłonić je do ograniczenia pomocy dla Kijowa.

- Powinniśmy pokazać, że jesteśmy przy Ukrainie i nie damy się zastraszyć - podkreśliła.

Rosyjski dron uderzył w pociąg. Atak tuż przy granicy z Polską

Do ataku doszło w niedzielę w rejonie Jagodzina na Wołyniu, niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu jadącego w kierunku Warszawy. Miejsce ataku znajdowało się około dwóch kilometrów od granicy Polski.

Według polskich i ukraińskich władz nikt nie został ranny. W pociągu znajdowało się ponad 200 pasażerów. Niedługo wcześniej przez tę samą okolicę przejeżdżał specjalny pociąg z zachodnimi politykami i ekspertami ds. bezpieczeństwa, wśród których byli m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i były premier Szwecji Carl Bildt.

Ukraińskie koleje przekazały, że skład dyplomatyczny został wysłany ze stacji przed planowanym czasem.

Rosyjskie uderzenia w zachodnią Ukrainę zdarzały się już wcześniej, jednak ataki w tak niewielkiej odległości od granic państw NATO należą do rzadkości.

Polskie władze określiły niedzielne wydarzenia jako eskalację ze strony Rosji. Premier Donald Tusk zwołał w związku z sytuacją specjalną naradę dotyczącą bezpieczeństwa.

Źródło: AFP, Reuters



