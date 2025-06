"Jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy, we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i innymi komponentami sił obronnych, przeprowadziły uderzenie rakietowe na obszar koncentracji jednostki rosyjskich sił rakietowych" - przekazał ukraiński Sztab Generalny w komunikacie.

Do zniszczenia rosyjskiego systemu Iskander należącego do rosyjskiej 26. brygady rakietowej doszło w czwartek w okolicach miasta Klińce w obwodzie briańskim, w momencie gdy Rosjanie przygotowywali się do uderzenia rakietowego, prawdopodobnie na Kijów.