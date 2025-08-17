Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Udana akcja ukraińskiego wywiadu. Masa rosyjskiego sprzętu w płomieniach

Mateusz Balcerek

Udana akcja ukraińskiego wywiadu w okupowanym Melitopolu (obw. zaporoski). Ukraińscy wojskowi pochwalili się nagraniem, na którym widać wysadzenie rosyjskiego pojazdu w powietrze. W operacji zginąć miało co najmniej kilku żołnierzy. Zniszczeniu uległ też skład amunicji.

Udana zasadzka Ukraińców na rosyjski pojazd. Grafika ilustracyjna
Udana zasadzka Ukraińców na rosyjski pojazd. Grafika ilustracyjnaWolfgang Schwan / ANADOLU /Youtube/Deffence Intelligence of UkraineAFP

W skrócie

  • Ukraiński wywiad przeprowadził skuteczną akcję w okupowanym Melitopolu, niszcząc rosyjską ciężarówkę i skład amunicji.
  • W wyniku eksplozji zginęło co najmniej sześciu rosyjskich żołnierzy piechoty morskiej oraz członkowie obsługi dronów z batalionu Achmat-Wostok.
  • Atak został zarejestrowany i opublikowany w serwisie YouTube przez ukraińskich wojskowych.
Akcja została przeprowadzona 16 sierpnia. Ukraińscy wojskowi opublikowali nagranie z ataku w niedzielę rano w serwisie YouTube.

W okupowanym od początku wojny Melitopolu w obwodzie zaporoskim operacja Głównego Zarządu Wywiadowczego (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy doprowadziła do zniszczenia składu amunicji i wyeliminowania grupy rosyjskich żołnierzy, którzy zostali przerzuceni na front zaporoski.

Ukraiński wywiad uderzył w Rosjan na terenie okupowanego miasta

"Do eksplozji doszło, gdy samochód ciężarowy wroga z personelem wjechał na teren rozmieszczenia okupantów w strefie przemysłowej w Melitopolu" - poinformował HUR, wskazując, że okupanci niczego się nie spodziewali.

Na nagraniu udostępnionym przez wywiad widać wojskową ciężarówkę z charakterystycznym symbolem "Z" przejeżdżającą między podmiejskimi zabudowaniami.

W pewnym momencie dochodzi do ogromnej eksplozji, a nagranie się kończy.

    Wojna w Ukrainie. Sześciu rosyjskich żołnierzy zginęło w zasadzce

    Ukraińskie służby podają, że na skutek ataku zlikwidowano co najmniej sześciu rosyjskich żołnierzy z piechoty morskiej, a także członków załogi obsługi naziemnej bezzałogowego statku powietrznego tzw. kadyrowskiego batalionu Achmat-Wostok.

    Obecnie ukraińskie służby ustalają dokładną skalę strat w szeregach Rosjan. Z całą pewnością Rosjanie stracili widoczną na nagraniu ciężarówkę i pewne zapasy amunicji.

    Źródła: Ukrinform, Interia

    Najnowsze