Udana akcja ukraińskiego wywiadu. Masa rosyjskiego sprzętu w płomieniach
Udana akcja ukraińskiego wywiadu w okupowanym Melitopolu (obw. zaporoski). Ukraińscy wojskowi pochwalili się nagraniem, na którym widać wysadzenie rosyjskiego pojazdu w powietrze. W operacji zginąć miało co najmniej kilku żołnierzy. Zniszczeniu uległ też skład amunicji.
W skrócie
- Ukraiński wywiad przeprowadził skuteczną akcję w okupowanym Melitopolu, niszcząc rosyjską ciężarówkę i skład amunicji.
- W wyniku eksplozji zginęło co najmniej sześciu rosyjskich żołnierzy piechoty morskiej oraz członkowie obsługi dronów z batalionu Achmat-Wostok.
- Atak został zarejestrowany i opublikowany w serwisie YouTube przez ukraińskich wojskowych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Akcja została przeprowadzona 16 sierpnia. Ukraińscy wojskowi opublikowali nagranie z ataku w niedzielę rano w serwisie YouTube.
W okupowanym od początku wojny Melitopolu w obwodzie zaporoskim operacja Głównego Zarządu Wywiadowczego (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy doprowadziła do zniszczenia składu amunicji i wyeliminowania grupy rosyjskich żołnierzy, którzy zostali przerzuceni na front zaporoski.
Ukraiński wywiad uderzył w Rosjan na terenie okupowanego miasta
"Do eksplozji doszło, gdy samochód ciężarowy wroga z personelem wjechał na teren rozmieszczenia okupantów w strefie przemysłowej w Melitopolu" - poinformował HUR, wskazując, że okupanci niczego się nie spodziewali.
Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!
Na nagraniu udostępnionym przez wywiad widać wojskową ciężarówkę z charakterystycznym symbolem "Z" przejeżdżającą między podmiejskimi zabudowaniami.
W pewnym momencie dochodzi do ogromnej eksplozji, a nagranie się kończy.
Wojna w Ukrainie. Sześciu rosyjskich żołnierzy zginęło w zasadzce
Ukraińskie służby podają, że na skutek ataku zlikwidowano co najmniej sześciu rosyjskich żołnierzy z piechoty morskiej, a także członków załogi obsługi naziemnej bezzałogowego statku powietrznego tzw. kadyrowskiego batalionu Achmat-Wostok.
Obecnie ukraińskie służby ustalają dokładną skalę strat w szeregach Rosjan. Z całą pewnością Rosjanie stracili widoczną na nagraniu ciężarówkę i pewne zapasy amunicji.
Źródła: Ukrinform, Interia