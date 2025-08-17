W skrócie Ukraiński wywiad przeprowadził skuteczną akcję w okupowanym Melitopolu, niszcząc rosyjską ciężarówkę i skład amunicji.

W wyniku eksplozji zginęło co najmniej sześciu rosyjskich żołnierzy piechoty morskiej oraz członkowie obsługi dronów z batalionu Achmat-Wostok.

Atak został zarejestrowany i opublikowany w serwisie YouTube przez ukraińskich wojskowych.

Akcja została przeprowadzona 16 sierpnia. Ukraińscy wojskowi opublikowali nagranie z ataku w niedzielę rano w serwisie YouTube.

W okupowanym od początku wojny Melitopolu w obwodzie zaporoskim operacja Głównego Zarządu Wywiadowczego (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy doprowadziła do zniszczenia składu amunicji i wyeliminowania grupy rosyjskich żołnierzy, którzy zostali przerzuceni na front zaporoski.

Ukraiński wywiad uderzył w Rosjan na terenie okupowanego miasta

"Do eksplozji doszło, gdy samochód ciężarowy wroga z personelem wjechał na teren rozmieszczenia okupantów w strefie przemysłowej w Melitopolu" - poinformował HUR, wskazując, że okupanci niczego się nie spodziewali.

Na nagraniu udostępnionym przez wywiad widać wojskową ciężarówkę z charakterystycznym symbolem "Z" przejeżdżającą między podmiejskimi zabudowaniami.

W pewnym momencie dochodzi do ogromnej eksplozji, a nagranie się kończy.

Wojna w Ukrainie. Sześciu rosyjskich żołnierzy zginęło w zasadzce

Ukraińskie służby podają, że na skutek ataku zlikwidowano co najmniej sześciu rosyjskich żołnierzy z piechoty morskiej, a także członków załogi obsługi naziemnej bezzałogowego statku powietrznego tzw. kadyrowskiego batalionu Achmat-Wostok.

Obecnie ukraińskie służby ustalają dokładną skalę strat w szeregach Rosjan. Z całą pewnością Rosjanie stracili widoczną na nagraniu ciężarówkę i pewne zapasy amunicji.

Źródła: Ukrinform, Interia

