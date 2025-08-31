Ukraina Rosja
"Udało nam się". Ukraińcy odbili strategicznie ważny teren

Marcin Jan Orłowski

Ukraińskie wojska przeprowadziły kontratak i wyparły Rosjan z kluczowego szlaku komunikacyjnego w okolicy Kupiańska - poinformował Wiktor Tregubow. Rzecznik grupy wojsk Dniepr przekazał także pozytywne informacje dotyczące innych miejsc w obwodzie charkowskim.

Ukraińcy odbili z rąk Rosjan kluczowy szlak komunikacyjny
Ukraińcy odbili z rąk Rosjan kluczowy szlak komunikacyjnySztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainydomena publiczna

Wiktor Tregubow opowiadał o aktualnej sytuacji frontowej w obwodzie charkowskim na antenie programu "Social.Studio". Rzecznik operacyjny grupy wojsk Dniepr przekazał, że ukraińskie jednostki przeprowadziły udany kontratak, który zmusił Rosjan do cofnięcia się o kilka kilometrów.

    - Udało nam się zepchnąć Rosjan za autostradę. To jest kluczowa droga - poinformował, dodając, że jest to bardzo ważny szlak logistyczny wykorzystywany przez Siły Zbrojne Ukrainy do szybkiego przerzutu sprzętu i zaopatrzenia dla żołnierzy walczących m.in. w Donbasie.

    - Nie jest to wielkie zwycięstwo strategiczne, ale zwycięstwo taktyczne - podkreślił.

    To nie jedyny sukces ukraińskich jednostek walczących w obwodzie charkowskim. Wiktor Tregubow potwierdził także wcześniejsze doniesienia medialne dotyczące wsi Myrne, położonej niedaleko Kupiańska, którą Ukraińcy odbili z rąk Rosjan.

    Wojna w Ukrainie. Sztab Generalny o najgorętszych odcinkach frontu

    Według najnowszych informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy podanych o godzinie 16 czasu kijowskiego (15 w Polsce - red.). w ciągu doby doszło do 77 starć bojowych.

    Kierunek Kupiańska jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych. Walki toczą się m.in. w pobliżu Synkiwki.

    Równie aktywnie Rosjanie atakują na kierunku Pokrowskim. W ciągu ostatnich godzin rosyjskie jednostki podjęły 32 próby wypchnięcia Ukraińców z pozycji obronnych. Jak przekazano, 26 ataków zostało odpartych, a pozostałe bitwy jeszcze trwają.

